VIRGO, la nouvelle plateforme consacrée à la DURABILITÉ, la RÉPUTATION et l'AUTHENTICITÉ de la mode et du luxe

MILAN, 21 avril 2020 /PRNewswire/ -- Temera, PwC, Luxochain et Var Group, quatre leaders d'envergure mondiale, ont contribué à créer la première solution intégrée, sûre et transparente de suivi des chaînes de valeur, certifiant l'authenticité des produits de luxe, de l'achat des matières premières à la fabrication et la vente des produits, en passant par le changement de propriété sur le marché secondaire.

Virgo permettra aux fabricants d'auto-certifier chaque lot, en utilisant plusieurs technologies de pointe, des étiquettes RFID UHF et NFC à la certification par chaîne de blocs, la toute dernière innovation prometteuse sur le marché de la certification des produits de luxe.

Virgo est une solution ouverte et modulaire, comptant de multiples technologies, de l'IdO à la chaîne de blocs, qui garde une philosophie indépendante et favorable à l'intégration. La plateforme permet aux marques et aux clients de suivre l'intégralité du cycle de vie du produit, lequel peut être intégré aux progiciels de gestion intégrée existants ; elle entend disposer d'une souplesse maximale et être facile à utiliser pour chaque acteur impliqué, en s'attachant à l'expérience utilisateur des marques.

Virgo remodèle la trame du luxe et de la mode, en faisant véritablement apparaître sur scène les acteurs de la chaîne logistique, en ouvrant de nouveaux champs de dialogue avec le grand public, en leur permettant de connaître l'origine des vêtements, mais aussi en recueillant des informations sur la matière première utilisée, la durabilité déontologique du produit et son impact environnemental et social. Virgo devient un outil essentiel pour renforcer l'engagement de la marque et un avantage pour toute la chaîne logistique. Vous pouvez télécharger l'application pour iOS et Android.

Arcangelo D'Onofrio, le PDG de Temera, a déclaré : « Les systèmes de certification actuels sont complexes et coûteux, tandis que le système de contrôle des fournisseurs ne répond pas adéquatement aux exigences croissantes de transparence de la chaîne logistique. Grâce à Virgo, nous pouvons accroître la confiance du grand public dans la marque, en rendant limpides tous les éléments de la valeur, tout en respectant les principes de transparence, de durabilité déontologique et environnementale, de bien-être animal et de qualité des matières premières et des processus. »

Francesca Moriani, la PDG de Var Group, a déclaré : « La transparence et la durabilité sont des valeurs essentielles permettant aux marques d'améliorer leur réputation et de renforcer la confiance placée en elles. Chaque moment, chaque site, chaque processus de fabrication devient un élément de valeur. Tracer un produit tout au long de la chaîne logistique crée une mémoire, un ensemble d'interactions que chacun peut lire comme une preuve d'authenticité et de garantie. »

Davide Baldi, le PDG de Luxochain, a déclaré : « Nous sommes très fiers de cette initiative stratégique. L'objectif de Virgo est de protéger la réputation des marques, en créant des certificats numériques d'authenticité et de propriété pour chaque produit, en fournissant de nouvelles analyses et informations sur la chaîne de valeur, en renforçant le processus de fidélité et de récompense entre les marques et les utilisateurs finaux. Grâce à notre système, tout acheteur peut utiliser son smartphone pour vérifier l'authenticité de chaque produit en magasin, en ligne ou sur le marché secondaire en pleine croissance. »

Stefano Spiniello, le Partenaire associé de PwC, a déclaré : « C'est une occasion en or d'intégrer différentes aptitudes et compétences et de participer à la promotion et à la mise en œuvre d'une plateforme stratégique appuyant les entreprises dans le suivi et la validation des processus de la chaîne logistique. Virgo permettra d'améliorer la durabilité et la réputation de la marque, au bénéfice des entreprises. »

Virgo, changer maintenant le monde de demain.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1156216/Virgo_Logo.jpg

Contact médias :

Davide Baldi

www.virgo.tech

[email protected]

Tél. +41919233344

SOURCE Virgo