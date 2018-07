Virtualstock ernennt René Schuster zum Chairman und gibt den Abschluss des EIS-Fundraising bekannt

(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/722934/Virtualstock_Logo.jpg )

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/722933/Rene_Schuster.jpg )

Ernennung zum Chairman

Herr René Schuster verfügt über eine überzeugende Erfolgsbilanz in wachsenden globalen Telekommunikations- und Technologie-Unternehmen. Er ist am besten für seine Leistungen als CEO von Telefónica Deutschland bekannt. In dieser Eigenschaft führte er das Unternehmen 2012 durch den größten Börsengang in Europa und den erfolgreichsten DAX-Börsengang, bei dem er 1,6 Milliarden Euro für die Telefónica Group beschaffen konnte. Unter ihm entwickelte sich Telefónica Deutschland von einem Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von 3 Milliarden Euro zu einem Konzern mit einer Marktkapitalisierung von 14 Milliarden Euro und einem der größten Telekommunikationsanbieter in Europa. Gleichzeitig konnte er die Mobilfunkmarke o2 an die Spitze aller Verbrauchermarken in Deutschland katapultieren.

Er bekleidete auch eine Reihe weiterer Senior-Führungspositionen im Telekommuikations- und Technologiebereich, darunter Chief Operating Officer bei Vimplecom, einem der weltweit größten Telekommunikationsdienstleister, Global Marketing Director bei der Vodafone plc, Senior Vice President bei Hewlett Packard und European CEO der Compaq Computer Corporation. Er war auch als Managing Partner bei KPMG und Director bei IBM tätig.

Herr René Schuster verfügt zudem über umfangreiche Erfahrung im Private-Equity-Bereich: Er war Partner bei dem europäischen Private-Equity-Unternehmen Vitruvian, das sich auf die Bereitstellung von Kapital für wachstumsstarke Unternehmen in den Bereichen FMCG, Einzelhandel, Hardware und SaaS spezialisiert hat, und ist aktuell Senior Partner bei dem Private-Equity-Unternehmen Ilion Holdings GmbH.

EIS-Fundraising

Virtualstock freut sich zudem, bekannt geben zu können, dass es eine EIS-Fundraising-Runde über 3,42 Millionen Pfund abgeschlossen hat, die um 71 Prozent überzeichnet war. Somit wurde bisher Primärkapital in Höhe von insgesamt 7 Millionen Pfund in das Unternehmen investiert. Der Wert von Virtualstock wurde zuvor mit 66 Millionen Pfund beziffert, im Anschluss an eine von Notion Capital angeführte Fundraising-Runde im Juli 2017. Die Post-Money-Bewertung des Unternehmens nach der neuen EIS-Fundraising-Runde beträgt nun etwa 69,5 Millionen Pfund. Die Gelder werden zur Skalierung des Unternehmens sowie zur Vorbereitung von dessen internationaler Expansion verwendet werden.

Weitere Entwicklungen

Virtualstock verfügt weiterhin über ein gutes Momentum und das Umsatzwachstum erhöhte sich im Laufe der letzten beiden Jahre von 63 Prozent auf 74 Prozent. Im gleichen Zeitraum stieg zudem die Gesamtbelegschaft von Virtualstock von 20 auf 116.

Der neue Chairman René Schuster äußerte sich wie folgt:

"Ich freue mich sehr darüber, Mitglied im Virtualstock-Vorstand zu werden. Ich war sehr beeindruckt von der Stärke des Führungsteams, vom Kundenstamm und insbesondere von dem Alleinstellungsmerkmal, das auf fundierten Sachkenntnissen der Anforderungen der Einzelhandels- und Gesundheitsbranche beruht, mit denen führende britische Einzelhändler sowie der NHS dabei unterstützt werden, mit den rasanten strukturellen Veränderungen Schritt zu halten.

Angesichts des hochkarätigen Kundenstamms und der überzeugenden Lösung der Gruppe freue ich mich sehr auf die Chancen, die sich ihr bieten, um ihr Angebot auf andere Sparten und insbesondere auf neue internationale Märkte auszuweiten. Ich freue mich sehr darauf, meine Erfahrungen und mein globales Netzwerk dafür zu nutzen, das Unternehmen in seine nächste Wachstumsphase zu führen."

Andrew Mills, CEO von Virtualstock, äußerte sich wie folgt:

"Ich freue mich sehr, René als neuen Chairman bei uns im Vorstand begrüßen zu dürfen. Er bringt ein weitläufiges Netzwerk sowie umfangreiche Erfahrungen in führenden multinationalen Unternehmen sowie in der Beratung wachstumsstarker Unternehmen im Hinblick auf Skalierung und Kapitalbeschaffung im Telekommunikations- und Technologiebereich in Europa und Amerika mit. Er wird beim Eintritt in unsere nächste Wachstumsphase und der Vorbereitung auf die internationale Expansion von enorm hohem Wert für Virtualstock sein.

Ich freue mich zudem sehr über den erfolgreichen Abschluss unserer neuesten Fundraising-Runde und das hohe Maß an Interesse und Unterstützung, das wir seitens neuer Investoren erhalten haben. Die neue Finanzierung wird uns dabei helfen, unsere ambitionierten Wachstumspläne in die Tat umzusetzen."

Über Virtualstock

Virtualstock gehört zu den am schnellsten wachsenden britischen Technologieunternehmen und hilft Einzelhändlern sowie Gesundheitsdienstleistern dabei, in der agilen digitalen heutigen Wirtschaft konkurrenzfähig zu bleiben. Zu seinen Kunden zählen 6 der 10 wichtigsten britischen Einzelhändler, darunter Tesco, Sainsbury's Argos, John Lewis und Dixons Carphone, sowie der britische Gesundheitsdienst NHS. Durch das Zugänglichmachen und Verbinden der über unterschiedliche Teile der Supply Chain verstreuten Daten hilft The Edge, die cloud-basierte Lösung von Virtualstock, Einzelhändler bei der Förderung von Effizienz, Wachstum und Kundenzufriedenheit, unterstützt von einer integrierten und nahtlosen digitalen Supply Chain. The Edge4Health™, das Pendant für das Gesundheitswesen, wird in Zusammenarbeit mit NHS Shared Business Services bereitgestellt und fördert branchenweit die Effizienz und betriebliche Produktivität von Gesundheitsdienstleistern und -produktanbietern.

http://www.virtualstock.co.uk

Anfragen

MHP Communications



Simon Hockridge / Alistair de Kare-Silver



Simon.Hockridge@mhpc.com / A.deKare-Silver@mhpc.com



Tel.: +44(0)20-3128-8742

Virtualstock



Stephanie Skeet



stephanie.skeet@virtualstock.co.uk