Virtualstock nomme René Schuster à la présidence et annonce l'achèvement de la levée de fonds EIS

Nomination du président

René a de solides antécédents dans le développement d'activités mondiales pour les secteurs des télécommunications et de la technologie. Il est surtout connu pour ses réalisations en tant que PDG de Telefonica Deutschland, où il a dirigé la plus grande introduction en bourse en Europe et l'introduction au DAX la mieux réussie en 2012, levant 1,6 milliard d'euros pour Telefonica Group. Il a transformé Telefonica Deutschland, qui est passée d'une société de capitalisation boursière de 3 milliards d'euros à une organisation de capitalisation boursière de 14 milliards d'euros et qui est devenue l'un des plus grands opérateurs de télécommunications en Europe. Sous sa direction, 02 s'est également imposée comme première marque de grande consommation en Allemagne.

René a également occupé plusieurs postes de direction dans les secteurs des télécommunications et de la technologie, notamment ceux de directeur de l'exploitation chez Vimplecom (l'une des plus grandes sociétés de services de télécommunications au monde), de directeur marketing mondial chez Vodafone plc, de vice-président senior chez Hewlett Packard et de PDG Europe de Compaq Computer Corporation. Il a également été Managing Partner chez KPMG et directeur chez IBM.

René possède aussi une vaste expérience en private equity après avoir été Partner chez Vitruvian, une société européenne spécialisée dans le capital-investissement pour les sociétés à forte croissance dans les secteurs des biens de grande consommation, de la vente au détail, du matériel et du SAAS. Il est actuellement Senior Partner au sein la société de private equity Ilion Holdings GmbH.

Levée de fonds EIS

Virtualstock a également le plaisir d'annoncer l'achèvement d'un cycle de levée de fonds EIS de 3,42 millions de livres sterling, qui a été sursouscrit de 71 %. Cela porte le capital primaire total investi dans l'entreprise depuis sa création à 7 millions de livres sterling. Virtualstock était auparavant évaluée à 66 millions de livres sterling, à la suite d'une levée de fonds menée par Notion Capital en juillet 2017. La valorisation post-money de l'entreprise après cette récente levée de fonds EIS est d'environ 69,5 millions de livres sterling. Les fonds seront utilisés pour développer les activités et préparer l'expansion internationale.

Autres développements

Virtualstock continue d'afficher une bonne dynamique, la croissance des revenus étant passée de 63 % à 74 % au cours des deux dernières années. Dans le même temps, les effectifs totaux de Virtualstock sont également passés de 20 à 116 personnes.

René Schuster, nouveau président, a déclaré :

« Je suis ravi de rejoindre le conseil d'administration de Virtualstock. J'ai été impressionné par la force de son équipe dirigeante, sa clientèle et surtout sa proposition unique, basée sur une excellente compréhension des besoins spécifiques des secteurs de la distribution et de la santé. Ses solutions aident les principaux détaillants britanniques et le NHS à suivre le rythme des changements structurels rapides. »

« Avec sa base de clients de premier ordre et son excellente solution, je suis enthousiaste quant aux opportunités offertes au Groupe pour déployer et étendre son offre à d'autres marchés verticaux et en particulier à de nouveaux marchés internationaux. J'ai hâte de mettre à profit mon expérience et mon réseau mondial pour guider la société dans sa prochaine phase de croissance. »

Andrew Mills, PDG de Virtualstock a déclaré :

« Je suis ravi d'accueillir René en qualité de président au sein de notre conseil d'administration. Il apporte un vaste réseau et une grande expertise dans la direction de sociétés multinationales et le conseil d'entreprises à forte croissance pour développer les activités et lever des capitaux dans les secteurs des télécommunications et de la technologie en Europe et en Amérique. Sa contribution sera extrêmement précieuse pour Virtualstock alors que nous entamons notre prochaine phase de croissance et que nous nous préparons à une expansion internationale.

« Je suis également très heureux que nous ayons achevé notre dernier cycle de levée de fonds et que nous ayons bénéficié d'un fort intérêt et d'un grand soutien de la part de nouveaux investisseurs. Le nouveau financement facilitera nos plans de croissance ambitieux. »

À propos de Virtualstock

Virtualstock, l'une des sociétés technologiques à la croissance la plus rapide au Royaume-Uni, aident les entreprises du secteur de la distribution et de la santé à être compétitives dans l'économie numérique dynamique d'aujourd'hui. Parmi ses clients, la société compte 6 des 10 plus grands détaillants britanniques, dont Tesco, Sainsbury's Argos, John Lewis et Dixons Carphone, ainsi que le NHS.En débloquant et en connectant les données disséminées dans différentes parties de la chaîne d'approvisionnement, la solution cloud de Virtualstock, The Edge, aide les détaillants à améliorer leur efficacité, leur croissance et la satisfaction de leurs clients grâce à une chaîne d'approvisionnement numérique intégrée et transparente. La solution équivalente dans le domaine de la santé, The Edge4Health™, est offerte en partenariat avec NHS Shared Business Services afin de renforcer l'efficacité et la productivité opérationnelle à l'échelle de l'industrie pour les prestataires de soins de santé et les fournisseurs.

http://www.virtualstock.co.uk

