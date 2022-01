Virtue Diagnostics conclut un financement de série B de 100 millions de dollars

SHANGHAI, 6 janvier 2022 /PRNewswire/ -- Virtue Diagnostics, une société innovante de diagnostic in vitro, vient d'annoncer la clôture d'un financement de série B de 100 millions de dollars américains. Virtue Diagnostics, fondée en 2019, est axée sur les tests cliniques pour la Chine et les marchés émergents. Sequoia China et Morningside Ventures ont mené conjointement ce tour d'investissement avec ORIZA Holdings. Les investisseurs existants Lilly Asia Ventures et PerkinElmer Ventures y ont également participé, tandis que HAOYUE Capital était le conseiller financier exclusif.

Virtue Diagnostics est une société internationale de diagnostic in vitro (DIV) basée sur une plateforme, qui se concentre sur la fourniture de solutions cliniques abordables à tous les stades de la maladie, y compris le dépistage très précoce, le diagnostic initial, le suivi du traitement et la gestion de la maladie résiduelle minimale.

Le siège social et le centre de R&D de Virtue Diagnostics se trouvent à Singapour, la production est située à Suzhou, en Chine, et l'organisation de recherche sous contrat/le laboratoire clinique se trouve à Beijing.

Le futur marché chinois du diagnostic in vitro est porté par l'innovation locale. « La stratégie de Virtue Diagnostics est d'introduire de nouvelles plateformes technologiques en coopérant avec des entreprises technologiques mondiales, en développant des produits et des solutions spécifiquement adaptés au marché chinois et en accélérant la mise sur le marché grâce à notre équipe très expérimentée de professionnels de la R&D, de l'enregistrement et du commerce », a déclaré Johnson Zhang, PDG de Virtue Diagnostics.

Virtue Diagnostics a conclu un partenariat exclusif avec PerkinElmer pour la spectrométrie de masse clinique en Chine. Le spectromètre de masse triple quadripôle, produit par Virtue Diagnostics, a été lancé au T3-2021 après avoir reçu l'approbation de la NMPA. Panovue, acquise en 2021, est leader dans le domaine de la pathologie multiplex, fournissant une gamme complète de solutions pour sa plateforme d'analyse du paysage.

Si l'innovation locale est le moteur du marché chinois du diagnostic in vitro, l'industrie du diagnostic in vitro dans de nombreux pays émergents en est encore à ses débuts et dépend de produits importés. La Covid-19 a poussé les gouvernements à renforcer les capacités locales de diagnostic in vitro par des mesures incitatives. Virtue Diagnostics se développe pour apporter des produits de diagnostic in vitro abordables et de haute qualité à certains marchés émergents.

Johnson a ajouté : « Virtue Diagnostics va introduire des technologies de diagnostic innovantes en Chine et simultanément sur les marchés émergents par le biais de fusions et d'acquisitions, de coentreprises et d'entités locales. Grâce à notre riche expérience du secteur, notre capacité d'innovation et notre expérience internationale, nous réussirons. »

Yunxia Yang, de Sequoia China, a déclaré : « Virtue Diagnostics construit des plateformes technologiques de diagnostic compétitives. L'équipe est hautement reconnue pour son expérience internationale, son solide savoir-faire technique et son exécution. Nous pensons que Virtue a un fort potentiel pour devenir un leader mondial. Sequoia China aide les entreprises innovantes de dispositifs médicaux et de diagnostic à se développer rapidement, afin d'apporter plus rapidement de meilleurs produits aux patients. »

Lu Huang, de Morningside Ventures, a déclaré : « Après 20 ans de développement, le secteur chinois du diagnostic in vitro a achevé la substitution des importations. La croissance incrémentale du marché intérieur sera apportée par la technologie. Virtue est unique car elle possède une expérience entrepreneuriale réussie en Chine et une exposition internationale. L'entreprise a connu une croissance rapide et un processus important. Morningside utilisera son expérience internationale, son capital mondial et ses ressources technologiques pour aider Virtue à devenir un précurseur dans le secteur du diagnostic in vitro en Chine. »

À propos de Virtue Diagnostics

Virtue Diagnostics est une société innovante de diagnostic in vitro spécialisée dans les maladies infectieuses, le cancer et les maladies chroniques. Notre objectif est d'utiliser nos diverses plateformes technologiques pour fournir des solutions cliniques aux patients à tous les stades de la maladie, y compris le dépistage précoce, le diagnostic initial, le suivi du traitement et la gestion de la maladie résiduelle minimale.

www.Virtuedx.com

SOURCE Virtue Diagnostics