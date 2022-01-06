Virtue Diagnostics закрывает финансирование серии B на $100 млн

ШАНХАЙ, 6 января 2022 г. /PRNewswire/ -- Virtue Diagnostics — инновационная компания в сфере диагностики in-vitro — только что объявила о закрытии финансирования серии В на сумму 100 млн долларов США. Компания Virtue Diagnostics, основанная в 2019 году, специализируется на разработке клинических тестов для Китая и развивающихся рынков. Этот раунд инвестирования проводили совместно Sequoia China и Morningside Ventures при участии ORIZA Holdings. В нем также участвовали действующие инвесторы Lilly Asia Ventures и PerkinElmer Ventures, а в роли эксклюзивного финансового консультанта выступила компания HAOYUE Capital.

Virtue Diagnostics — транснациональная компания в сфере IVD (диагностика In Vitro), работающая на платформенном принципе и специализирующаяся на предоставлении доступных клинических решений на всех этапах заболевания, включая сверхранний скрининг, первичную диагностику, мониторинг лечения и управление течением минимально резидуальных болезней.

Штаб-квартира правления и подразделения НИОКР компании Virtue Diagnostics находится в Сингапуре, производство — в Сучжоу (Китай), а КИО/клиническая лаборатория — в Пекине.

Будущее китайского рынка IVD обуславливается местным инновационным потенциалом. «Стратегия Virtue Diagnostics заключается во внедрении новых технологических платформ за счет сотрудничества с транснациональными технологическими компаниями, разработки продуктов и комплексных решений, специально ориентированных на китайский рынок, и ускорения процесса их вывода на рынок благодаря нашей высококвалифицированной команде специалистов в области НИОКР, регистрации и коммерческой реализации», — заявил глава компании Virtue Diagnostics Джонсон Чжан (Johnson Zhang).

Компания Virtue Diagnostics установила партнерские отношения с PerkinElmer в области клинической масс-спектрометрии в Китае. Трехквадрупольный масс-спектрометр, производимый компанией Virtue Diagnostics, был выпущен в III квартале 2021 года после одобрения Национальным управлением по изделиям медицинского назначения (NMPA). Компания Panovue, приобретенная в 2021 году, является лидером в сфере множественной патологии, предоставляя полный ассортимент решений для своей платформы ландшафтного анализа.

В то время как местный инновационный потенциал является движущей силой китайского рынка IVD, во многих развивающихся странах индустрия IVD все еще находится в зачаточном состоянии, полагаясь на импортную продукцию. Пандемия Covid-19 побудила правительства к усилению собственных возможностей в сфере IVD за счет стимулирования. Компания Virtue Diagnostics расширяется с целью предоставления высококачественной и доступной по стоимости IVD-продукции на отдельные развивающиеся рынки.

Г-н Джонсон также добавил: «Virtue Diagnostics будет способствовать внедрению инновационных диагностических технологий в Китае и одновременно на развивающихся рынках посредством слияний и поглощений, а также создания совместных предприятий и местных субъектов. Благодаря нашему богатому опыту работы в отрасли, инновационному потенциалу и опыту международной деятельности мы добьемся успеха».

Юнься Ян (Yunxia Yang) из фонда Sequoia China заявила следующее: «Virtue Diagnostics выстраивает конкурентоспособные технологические платформы для диагностики. Коллектив компании получил высокое признание за свой опыт работы на международном уровне, прочные технические знания и их реализацию. Мы убеждены в том, что Virtue обладает высоким потенциалом для того, чтобы войти в число мировых лидеров. Sequoia China содействует быстрому росту инновационных компаний, специализирующихся на медицинской технике и средствах диагностики, что ускоряет процесс предоставления пациентам более качественной продукции».

Г-н Лу Хуан (Lu Huang) из Morningside Ventures заявил следующее: «После 20 лет развития китайская отрасль IVD завершила процесс импортозамещения. Поступательный рост внутреннего рынка будет обеспечиваться за счет научно-технического прогресса. Virtue представляет собой уникальный опыт успешного предпринимательства в Китае и за рубежом. Компания развивалась быстрыми темпами, демонстрируя существенный прогресс. Morningside будет использовать свой международный опыт, а также всемирные финансовые и технологические ресурсы для содействия тому, чтобы компания Virtue стала одним из лидеров китайской IVD-индустрии».

Информация о компании Virtue Diagnostics

Virtue Diagnostics — инновационная компания в сфере IVD, специализирующаяся на инфекционных, онкологических и хронических заболеваниях. Наша миссия заключается в использовании наших разнообразных технологических платформ в целях обеспечения клинических решений для пациентов на всех этапах заболевания, включая ранний скрининг, первичную диагностику, мониторинг лечения и управление течением минимально резидуальных болезней.

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SOURCE Virtue Diagnostics