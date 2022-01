Virtue Diagnostics zamyka drugą rundę finansowania o wartości 100 milionów dolarów

SZANGHAJ, 10 stycznia 2022 r. /PRNewswire/ -- Virtue Diagnostics, innowacyjna spółka z branży diagnostyki in vitro, ogłosiła zamknięcie drugiej rundy finansowania o wartości 100 milionów dolarów. Założona w 2019 r. spółka Virtue Diagnostics zajmuje się badaniami klinicznymi na potrzeby rynków rozwijających się. Rundę inwestycyjną poprowadziły Sequoia China i Morningside Ventures wraz z ORIZA Holdings z udziałem dotychczasowych inwestorów: Lilly Asia Ventures i PerkinElmer Ventures, a spółka HAOYUE Capital pełniła funkcję wyłącznego doradcy finansowego.

Virtue Diagnostics jest globalną spółką platformową zajmującą się diagnostyką in vitro, której działalność koncentruje się na zapewnianiu przystępnych cenowo rozwiązań klinicznych mających zastosowanie na wszystkich etapach choroby, w tym na wczesnym etapie badań przesiewowych, przy wstępnych badaniach diagnostycznych, monitorowaniu leczenia i postępowaniu w przypadku minimalnej choroby resztkowej (MRD).



Siedziba spółki Virtue Diagnostics i jej ośrodek badań i rozwoju znajdują się w Singapurze; spółka posiada również zakład produkcyjny w chińskim Suzhou i laboratorium prowadzące badania kliniczne na zlecenie w Pekinie.

Chiński rynek diagnostyki in vitro napędzają lokalne innowacje. „Strategia Virtue Diagnostics polega na wprowadzeniu nowych platform technologicznych poprzez współpracę z globalnymi spółkami technologicznymi, opracowywaniu produktów i rozwiązań dostosowanych do potrzeb chińskiego rynku i przyspieszeniu czasu potrzebnego na wprowadzenie produktów na rynek za pośrednictwem dysponującego bogatym doświadczeniem zespołu specjalistów ds. badań i rozwoju, rejestracji i komercjalizacji" - powiedział Johnson Zhang, dyrektor generalny Virtue Diagnostics.

Spółka Virtue Diagnostics nawiązała współpracę na wyłączność z PerkinElmer w zakresie wykorzystania spektrometrii mas w badaniach klinicznych w Chinach. Spektrometr mas typu potrójny kwadrupol stworzony przez Virtue Diagnostics został uruchomiony w III kw. 2021 r. po uzyskaniu zatwierdzenia chińskiego Narodowego Urzędu ds. Produktów Medycznych (NMPA). Nabyta w 2021 r. spółka Panovue jest liderem w dziedzinie kompleksowych narzędzi diagnostycznych, który zapewnia szeroką gamę rozwiązań mających zastosowanie w autorskiej platformie do analizy otoczenia.

Podczas gdy chiński rynek diagnostyki in vitro napędzają lokalne innowacje, w wielu krajach rozwijających się rynek ten nadal jest słabo rozwinięty i opiera się na imporcie. COVID-19 zmusił rządy do wprowadzenia instrumentów motywacyjnych w celu wzmocnienia lokalnych możliwości w zakresie diagnostyki in vitro. Virtue Diagnostics rozwija się, aby dostarczać przystępne cenowo, wysokiej jakości produkty do diagnostyki in vitro na wybrane rynki rozwijające się.

Johnson dodał: „Virtue Diagnostics wprowadzi innowacyjne technologie diagnostyczne w Chinach i jednocześnie na rynkach rozwijających się za sprawą fuzji i przejęć, spółek joint venture i podmiotów lokalnych. Odniesiemy sukces dzięki bogatemu doświadczeniu spółki w branży, zdolności do innowacji i międzynarodowemu zapleczu.

Yunxia Yang z Sequoia China powiedział: „Virtue Diagnostics buduje konkurencyjne platformy technologiczne do celów diagnostyki. Zespół spółki cieszy się uznaniem ze względu na doświadczenie na arenie międzynarodowej, solidną wiedzę techniczną i możliwości realizacji. Naszym zdaniem Virtue ma duży potencjał zyskania pozycji globalnego lidera. Sequoia China pomaga innowacyjnym spółkom z dziedziny medycyny i diagnostyki w dynamicznym rozwoju, co pozwala na szybsze zapewnianie pacjentom produktów lepszej jakości".

Lu Huang z Morningside Ventures powiedział: „Po 20 latach rozwoju chińska branża diagnostyki in vitro osiągnęła substytucję importu. Technologia przyniesie stopniowy wzrost rynku krajowego. Virtue jest wyjątkową spółką, która dysponuje doświadczeniem w udanym prowadzeniu działalności w Chinach i zasięgiem międzynarodowym. Spółka odnotowała szybki wzrost i poczyniła znaczne postępy. Spółka Morningside wykorzysta zasięg międzynarodowy, globalny kapitał i zasoby technologiczne, aby pomóc Virtue stać się liderem na chińskim rynku diagnostyki in vitro".

Virtue Diagnostics

Virtue Diagnostics jest innowacyjną spółką zajmującą się diagnostyką in vitro, której działalność koncentruje się na chorobach zakaźnych, nowotworach i chorobach przewlekłych. Jej celem jest wykorzystanie różnorodnych platform technologicznych zapewniania pacjentom rozwiązań klinicznych mających zastosowanie na wszystkich etapach choroby, w tym na wczesnym etapie badań przesiewowych, przy wstępnych badaniach diagnostycznych, monitorowaniu leczenia i postępowaniu w przypadku minimalnej choroby resztkowej (MRD).

www.Virtuedx.com

SOURCE Virtue Diagnostics