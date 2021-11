Virtuele wereldconferentie over optische vezels en kabels 2021 online gehouden

"Als hoeksteen van de digitale economie en nieuwe drijvende kracht achter de wereldwijde economische groei, spelen hoogwaardige optische vezelnetwerken een steeds belangrijkere rol bij het onderling verbinden van diverse sectoren en de bouw van slimme steden. Tegelijkertijd heeft de Covid-19-pandemie geleid tot een wereldwijd toenemende vraag naar vaste breedband. De optische vezel- en kabelsector maakt met de overgang van vaste breedband- naar optische gigabit-netwerken in heel China een nieuwe snelle groeifase door," aldus dhr. Zhuang op de conferentie. "In de toekomst, nu de pandemie geleidelijk afneemt, zal de wereldmarkt een explosieve groei van grootschalige breedbandprojecten doormaken.Naar verwachting zal deze sector een tijdlang te kampen krijgen met een capaciteitstekort, enerzijds vanwege een combinatie van industriële herstructureringen als gevolg van de pandemie, maar ook door de versnelde uitfasering van verouderde productiefaciliteiten en de versterking van de structurele transformaties aan de aanbodkant. Op dit moment is de sector booming, aangedreven door stijgende prijzen. Mede door de aanzienlijk kortere tijd om een innovatie op het gebied van technologie naar toepassingen te vertalen, liggen er vooral nieuwe kansen voor fabrikanten van optische vezels and kabels, die over de belangrijkste technologieën in deze beschikken."

"Op basis van een bedrijfsfilosofie die zich richt op innovation, branding en kwaliteit, is YOFC goed op weg om het gigabit-tijdperk te omarmen en de groeifase van de glasvezel- en kabelsector te leiden. Het belangrijkste daarbij is, dat het bedrijf kerncompetenties opbouwt door middel van onafhankelijke innovatie. Daartoe heeft het zijn ontwikkelings- en onderzoeksinspanningen op het terrein van de procestechnologie m.b.t. het voorvormen van optische vezels, G.654.E-vezels met ultralage demping, multikernvezels, FTTR-oplossingen, optische gigabit-interconnectieproducten en speciale vezels geïntensiveerd, terwijl nieuwe toepassingen in de verschillende bedrijfstakken nog worden uitgebreid," aldus dhr. Zhuang. "In de tweede plaats gebruikt YOFC technologische innovatie om van zijn merkvoordelen te profiteren door branding-inspanningen uit te breiden en een waarlijke X-Band-familie van hoogwaardige optische vezels te creëren. Tenslotte creëert het bedrijf kwalitatief hoogwaardige producten met de focus op het nastreven van perfectie. Dit wordt bereikt door aan de normen te voldoen met betrekking tot de Chinese, Aziatische en Europese Quality Awards, maar ook door de voortdurende inzet van YOFC m.b.t. kwaliteit, dienstverlening en reputatie. Bovendien is het bedrijf van plan een internationale routekaart te implementeren, namelijk door voortdurende uitbreiding van het mondiale marketingnetwerk en de levering van hoogwaardige producten en diensten aan 5G- en F5G-klanten, overal ter wereld. Om optimaal te profiteren van de nieuwe mogelijkheden die de mondiale optische sector nu biedt, zet YOFC zich voortdurend in om op basis van glasvezel een volledig optisch neuraal netwerk op te bouwen in alle richtingen, vooral via optische communicatie, datacenters, krachtcentrales, industriële toepassingen, smart homes, spoorwegen en onderwijs."

Samen met CRU bracht YOFC deze mondiale conferentie voor het eerst naar Azië , door al in 2015 de Asia-Pacific Optical Fibre and Cable Conference in China's Optics Valley te organiseren. Dit werd gevolgd door diens gezamenlijke organisatie van de World Optical Fibre and Cable Conference in 2016 en 2017, nog voordat YOFC zijn deelname aan het evenement voortzette als Jade sponsor in 2018, 2019 en 2020. 2021. Maar nu dus het zevende jaar successievelijk, dat het optische communicatiebedrijf nauw betrokken is bij de{sp}CRU World Optical Fibre and Cable Conference, waar men in dialoog treedt met mondiale giganten over de ontwikkelingstrends van de industrie en waaruit de hoge waardering van CRU voor YOFC's leiderschap in de globale optische vezel- en kabelruimte nog eens blijkt. .

YOFC werd in mei 1988 opgericht in de Wuhan, Hubei Province. Het is een technologisch innovatieve onderneming en een wereldwijd toonaangevende leverancier, die zich specialiseert in het ontwerpen en produceren van voorvormen van optische vezels, optische vezels en glasvezelkabels. Zulks naast het leveren van geïntegreerde oplossingen en diensten aan YOFC's klanten, productie en verkoop van voornamelijk verschillende voorvormen van optische vezels, optische vezels zelf en glasvezelkabels, die op grote schaal in de telecommunicatie-industrie worden toegepast. Op maat gemaakte optische modules, speciale optische vezels, actieve optische kabels, onderzeese kabels, RF coaxiale kabels en accessoires, etc. YOFC beschikt bovendien over een aantal oplossingen en diensten, zoals systeemintegratie en het ontwerpen van communicatietechniek. Het aanbieden van verschillende producten en oplossingen voor de wereldwijde telecommunicatie- en andere sectoren, zoals nutsbedrijven, transport, olie en chemie en medicijnen. YOFC heeft zijn producten en diensten aan meer dan 70 landen en regio's over de hele wereld aangeboden.

https://en.yofc.com/

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1689584/image.jpg

Related Links

www.yofc.com



SOURCE YOFC