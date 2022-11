Virtusa figure parmi les finalistes de plusieurs prix importants du secteur

Ces prix récompensent les entreprises qui ont fait preuve d'excellence dans toute une série de disciplines, notamment les tests et le développement de logiciels, les opérations informatiques et les services professionnels.

SOUTHBOROUGH, Mass., 24 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Virtusa Corporation, fournisseur mondial de services et de solutions de stratégie numérique, d'ingénierie numérique et de technologie de l'information (TI), a annoncé aujourd'hui qu'elle a été nommée finaliste dans plusieurs catégories à travers trois prix distincts et distingués du secteur : les European Software Testing Awards, les DevOps Industry Awards et les 2022 ISG Paragon Awards™ EMEA. Les gagnants de ces prix seront annoncés en novembre prochain.

« Être présélectionné pour un prix important du secteur, sans parler de plusieurs, n'est pas un mince exploit », a déclaré Ashish Devalekar, vice-président exécutif et directeur général, Royaume-Uni, Europe et Moyen-Orient chez Virtusa. « Ces distinctions témoignent des capacités interdisciplinaires exceptionnelles de Virtusa en tant que fournisseur de services de transformation numérique, de tests et de développement de logiciels, leader du secteur et de bout en bout. »

Les European Software Testing Awards ont nommé Virtusa parmi les finalistes dans les catégories « Meilleur projet de test global – Finance », « Projet le plus innovant » et « Responsable des tests de l'année » pour le travail de transformation de l'entreprise avec une banque numérique à service complet offrant des produits et services leaders sur le marché pour répondre à l'ensemble des besoins des clients en matière de banque de détail et d'entreprise, et une société biopharmaceutique mondiale à vocation scientifique qui se concentre sur la découverte, le développement et la commercialisation de médicaments sur ordonnance en oncologie, maladies rares et produits biopharmaceutiques.

Pour les DevOps Industry Awards, Virtusa est finaliste dans la catégorie « Meilleur projet DevOps global – secteur des communications », « Meilleure utilisation de la technologie DevOps » et « Équipe DevOps de l'année », en raison du travail de transformation de l'organisation et de son partenariat de collaboration avec BT Group, le principal fournisseur britannique de télécommunications fixes et mobiles et de produits, solutions et services numériques sécurisés connexes.

Virtusa a également été nommée finaliste dans la catégorie « Transformation » des 2022 ISG Paragon Awards™ EMEA pour son travail de conception centrée sur l'humain avec BT Group.

À propos des European Software Testing Awards

Les European Software Testing Awards sont une cérémonie annuelle de remise de prix qui récompense les entreprises, les équipes et les personnes de toute l'Europe qui ont accompli des réalisations importantes sur le marché des tests de logiciels et de l'ingénierie qualité.

À propos des DevOps Industry Awards

Les DevOps Industry Awards sont un programme indépendant qui reconnaît et récompense les diverses réalisations de la communauté DevOps. Le programme est ouvert aux entreprises, aux équipes et aux individus de toute l'Europe. Les prix constituent un événement majeur dans l'industrie DevOps, offrant aux lauréats et aux participants une occasion unique de démontrer leurs capacités et leurs talents tout en améliorant la visibilité de leur entreprise comme faisant partie de la crème de la crème de la communauté DevOps et de l'ingénierie de la qualité.

À propos des ISG Paragon Awards ™ EMEA

Les ISG Paragon Awards™ EMEA reconnaissent et récompensent les réalisations des leaders du secteur dans diverses catégories, tout en mettant en lumière les approches et les comportements innovants qui sont le moteur du succès et qui reflètent eux-mêmes la nature évolutive de la technologie et des affaires aujourd'hui.

