Visa e TerraPay fazem parceria para oferecer interoperabilidade em pagamentos em tempo real

- As empresas trabalharão juntas para oferecer remessas digitais em tempo real, interoperabilidade e inclusão financeira e estimular a adoção de pagamentos sem dinheiro em espécie

AMSTERDÃ, 25 de junho de 2020 /PRNewswire/ -- A TerraPay, empresa global de infraestrutura para pagamentos, e a Visa anunciaram hoje uma parceria estratégica com o objetivo de desenvolver e oferecer soluções de pagamentos para fomentar a inclusão financeira e as transações sem dinheiro para pagamentos nacionais e envios internacionais.

A parceria global entre a TerraPay e a Visa tem o objetivo de desenvolver e fornecer soluções para impulsionar o consumo recorrente de carteiras móveis e moedas digitais para pagamentos e remessas digitais.

"Na TerraPay, consideramos a parceria com a Visa o próximo passo para o desenvolvimento de opções de pagamentos interoperáveis sustentáveis e escaláveis, para atender às necessidades de pagamentos de nossos parceiros e de seus consumidores", afirmou Ambar Sur, fundador e CEO da TerraPay.

A TerraPay se consolidou como uma parceira global das principais operadoras de transferência de dinheiro, operadoras de carteira digital e instituições financeiras para facilitar as transações digitais sem fronteiras. Como uma empresa B2B, a TerraPay faz parcerias com outras empresas e as ajuda a aproveitar ao máximo sua plataforma de tecnologia ágil, segura e escalável para melhorar sua proposta de remessas, pagamentos e despesas internacionais para os clientes. A TerraPay está regulamentada em mais de 45 países no mundo todo.

"Queremos que nossos parceiros continuem focados nas necessidades de pagamentos dos seus clientes e oferecemos o suporte tecnológico para que forneçam soluções de pagamentos de maneira ágil, confiável e segura para atender a essas necessidades", afirmou Ambar Sur, fundador e CEO da TerraPay.

O comércio eletrônico e móvel global continua a evoluir, e espera-se que alcance a marca de US$ 4.574 bilhões até 2023, de acordo com a Allied Market Research, comparado com US$ 601 bilhões em 2016. A interoperabilidade com os métodos de pagamento e a jornada simplificada do consumidor para concluir as transações serão os principais fatores para estimular o consumo.

A parceria faz parte da estratégia global da Visa de abrir sua rede e oferecer apoio a uma grande variedade de empresas que estão desenvolvendo novas experiências comerciais e fazendo a transição para canais digitais.

"As parcerias são fundamentais para o modelo de negócios da Visa, e estamos felizes por colaborar com a TerraPay para oferecer serviços e produtos financeiros simples e interoperáveis, para impulsionar a tão desejada inclusão financeira em nossas comunidades", afirmou Otto Williams, vice-presidente e diretor de parcerias estratégicas, tecnologia financeira e empreendimentos da Visa na região da CEMEA (Europa Central, Oriente Médio e África). "A interoperabilidade é essencial em um ecossistema de pagamentos conectado digitalmente, e estamos felizes porque a TerraPay faz parte do nosso crescente programa de tecnologia financeira acelerada, ao mesmo tempo que trabalhamos juntos para conectar um número maior de comunidades com essas soluções."

Sobre a TerraPay

A TerraPay é uma empresa licenciada de soluções e infraestrutura de pagamentos digitais que ajuda a conectar diversos sistemas de pagamentos com perfeição, para transferir fundos em tempo real. Acreditamos no poder da interoperabilidade para transformar a inclusão financeira e estamos criando uma via de pagamentos digitais para cumprir nossa visão de poder enviar dinheiro a qualquer instrumento financeiro.

Sobre a Visa Inc.

A Visa Inc. (NYSE: V) é líder mundial em pagamentos digitais. Nossa missão é conectar o mundo por meio da rede de pagamentos mais inovadora, confiável e segura que existe – permitindo que indivíduos, empresas e economias prosperem. Nossa avançada rede de processamento global, VisaNet, oferece pagamentos seguros e confiáveis no mundo todo e consegue processar mais de 65.000 mensagens de transações por segundo. O foco implacável da empresa na inovação é um catalisador para o rápido crescimento do comércio conectado em qualquer dispositivo e representa uma força motriz por trás do sonho de um futuro sem dinheiro em espécie para todos, em qualquer lugar. À medida que o mundo faz a transição do analógico para o digital, a Visa utiliza sua marca, produtos, colaboradores, rede e escala para transformar o futuro do comércio. Para obter mais informações, acesse About Visa, https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html e @VisaNews.

