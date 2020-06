Visa et TerraPay s'associent pour piloter l'interopérabilité des règlements en temps réel

- Les deux sociétés œuvreront ensemble pour piloter les envois de fonds numériques en temps réel, l'interopérabilité, l'inclusion financière et l'adoption des règlements en monnaie scripturale

AMSTERDAM, 24 juin 2020 /PRNewswire/ -- TerraPay, une société d'infrastructure de règlements mondiaux, et Visa, ont annoncé aujourd'hui un partenariat stratégique visant à mettre au point et à fournir des solutions de paiement favorisant l'inclusion financière et les transactions de monnaie scripturale pour les règlements nationaux et les envois de fonds mondiaux.

Le partenariat mondial entre TerraPay et Visa vise à mettre au point et à fournir des solutions pour encourager l'usage répété des portefeuilles mobiles et de la monnaie numérique pour les règlements et les envois de fonds numériques.

Ambar Sur, le fondateur et PDG de TerraPay, a déclaré : « Chez TerraPay, nous voyons le partenariat avec Visa comme un pas supplémentaire vers la mise en place d'options de paiement interopérables durables et évolutives pour nos partenaires et les exigences de paiement de leurs clients. »

TerraPay s'est imposée comme un partenaire mondial des principaux opérateurs de transfert de fonds, des opérateurs de portefeuille mobile et des institutions financières, pour faciliter les transactions numériques sans frontières. Spécialisée dans les activités interentreprises, TerraPay s'associe à d'autres entreprises et les aide à tirer parti de sa plateforme technologique souple, sécurisée et évolutive, pour améliorer leur offre de services aux clients en termes de transferts de fonds, de règlements et de dépenses transfrontalières. TerraPay est régulée dans plus de 45 pays à travers le monde.

« Notre souhait est que nos partenaires restent concentrés sur les besoins en termes de règlement de leurs clients et nous leur fournissons, au niveau technologique, des solutions de règlement reposant sur une méthode souple, fiable et sécurisée pour satisfaire les besoins de leurs clients », a-t-il ajouté.

Le commerce électronique mondial continue d'évoluer et devrait atteindre 4 574 milliards d'USD d'ici à 2023, selon Allied Market Research, contre 601 milliards en 2016. L'interopérabilité des méthodes de règlement et la fluidité des démarches du client pour conclure les transactions seront les principaux moteurs de la consommation.

Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie globale de Visa qui est d'ouvrir le réseau et de soutenir un large éventail d'acteurs mettant au point de nouvelles expériences commerciales et basculant vers les canaux numériques.

« Les partenariats sont fondamentaux pour le modèle commercial de Visa et nous avons hâte de collaborer avec TerraPay pour mettre en place des services et des produits financiers fluides et interopérables favorisant l'inclusion financière tant souhaitée au sein de nos collectivités », a déclaré Otto Williams, le Président adjoint et Responsable Partenariats stratégiques, fintechs et entreprises de la région CEMEA chez Visa. « L'interopérabilité est la clé d'un écosystème de règlements connectés au niveau numérique et nous sommes ravis que TerraPay fasse partie de notre programme Fintech Fast Track en pleine expansion, car nous œuvrons ensemble pour connecter davantage de collectivités à ces solutions. »

À propos de TerraPay

TerraPay est une société offrant des solutions et des infrastructures de paiement numérique sous licence, aidant à connecter divers systèmes de paiement de façon fluide pour transférer des fonds en temps réel. Nous croyons en la puissance de l'interopérabilité pour transformer l'inclusion financière, et nous construisons des voies de paiement numérique pour matérialiser notre vision, qui est de pouvoir envoyer des fonds à n'importe quel instrument financier.

À propos de Visa Inc.

Visa Inc. est le leader mondial des paiements numériques. Notre mission consiste à connecter le monde grâce au réseau de paiement le plus innovant, fiable et sûr, en permettant aux particuliers, aux entreprises et aux économies de prospérer. VisaNet, notre réseau de traitement global de pointe, fournit des paiements sécurisés et fiables dans le monde entier, tout en pouvant gérer plus de 65 000 messages de transaction par seconde. L'attachement permanent de la société à l'innovation constitue un catalyseur pour la croissance rapide du commerce connecté sur tout type de dispositif, ainsi qu'une force motrice pour matérialiser le rêve d'un avenir reposant sur les monnaies scripturales, pour tous, partout. À l'heure où le monde bascule de l'analogique vers le numérique, Visa met à disposition sa marque, ses produits, ses employés, son réseau et son envergure pour remodeler l'avenir du commerce. Pour plus d'informations, consultez la page À propos de Visa, https://usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html et @VisaNews.

Contact médias

Saurabh Ranjan

[email protected]

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/1161558/TerraPay_Logo.jpg

SOURCE TerraPay