Viscata, marque mondiale de chaussures basée à Barcelone, choisit Chief Returns Officer® de Newmine pour réduire les retours de produits et améliorer le développement de produits durables

SOUTHBOROUGH, Massachusetts et BARCELONE, Espagne, 13 juillet 2021 /PRNewswire/ -- Newmine, un leader de la réduction des retours et de la technologie de renseignement sur les retours, a annoncé aujourd'hui que Viscata avait choisi Chief Returns Officer® de Newmine afin de réduire les retours. Viscata rejoint la clientèle croissante de Newmine, composée de détaillants et de marques, allant de sociétés publiques multimilliardaires à des entreprises plus petites, dans les catégories de biens durables et non durables. Les détaillants peuvent réduire les retours jusqu'à 30 %, selon une étude récente.

Viscata propose la plus grande sélection d'espadrilles en ligne au monde et est une marque de chaussures haut de gamme en pleine expansion. Ils utilisent des techniques artisanales traditionnelles pour fabriquer à la main leurs espadrilles, sacs à main et autres accessoires de luxe. L'augmentation des retours de produits est devenue une préoccupation majeure pour les détaillants, y compris Viscata, et peut avoir des effets négatifs sur les performances financières, l'expérience client et la durabilité environnementale. En s'associant avec Newmine, Viscata prend une mesure innovante pour améliorer ses finances tout en renforçant son engagement à réduire son empreinte carbone.

« La plateforme de Newmine est complète et nous aidera à améliorer nos performances financières tout en soutenant nos objectifs de durabilité », déclare Guillaume Benoit, directeur de la chaîne d'approvisionnement mondiale chez Viscata. « Newmine adopte une approche visionnaire de la question des retours. Grâce à Returns Intelligence, nous réduirons les tracas, diminuerons les dépenses, exploiterons les commentaires des clients, tout en veillant à ce que notre chaîne d'approvisionnement reste résiliente, efficace et durable. »

Chief Returns Officer de Newmine est une solution SaaS alimentée par l'IA qui offre aux détaillants la nouvelle génération de gestion des retours. En analysant et en identifiant de manière proactive la cause profonde des retours, Chief Returns Officer permet aux détaillants en cours de saison de s'attaquer aux problèmes en amont qui sont à l'origine des retours. L'apprentissage automatique, les actions prescriptives et la collaboration au sein du flux de travail rendent facile ce qui était autrefois impossible.

« Les chaussures sont connues pour avoir des taux de retour importants, en particulier dans le commerce électronique », explique Navjit Bhasin, fondateur et PDG de Newmine. « Viscata combine des produits de qualité supérieure, fabriqués à la main, avec un accent sur la satisfaction et le retour d'information des clients. Ils sont innovants et axés sur le client, et Newmine se réjouit de l'opportunité de soutenir Viscata alors qu'ils commencent leur voyage de réduction des retours. »

À propos de Newmine

La vision de Newmine est d'assurer que les détaillants prospèrent dans un monde en mutation. Chief Returns Officer® de Newmine est la première et la seule plateforme SaaS d'intelligence des retours. Cette plate-forme alimentée par l'IA donne aux détaillants une vue globale des informations relatives aux retours, prescrit des actions correctives et permet la collaboration. Visitez www.newmine.com pour plus d'informations.

À propos de Viscata

Fondée à Barcelone, Viscata® est une marque d'espadrilles haut de gamme qui capture l'esprit vibrant de la Méditerranée à travers un savoir-faire supérieur, un confort et un style pour toutes les occasions. Chaque paire de nos authentiques espadrilles espagnoles est fabriquée à la main par des artisans dans le respect de la tradition, avec une touche de modernité qui donne vie à des tendances de design avant-gardistes. Viscata s'engage à adopter une approche durable de la fabrication, respectueuse de la planète.

