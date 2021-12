Viseven rejoint le nouveau Digital Factory Accelerator Program (DFAP) de Veeva

Viseven fournit un support dédié pour améliorer les stratégies de hub de contenu des clients.

BRIDGEWATER, New Jersey, 23 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Viseven Group a annoncé aujourd'hui qu'il rejoint le nouveau Programme d'accélération de l'usine numérique (Digital Factory Accelerator Program, DFAP) de Veeva Systems. Le programme aide les partenaires de contenu à travailler en étroite collaboration avec les entreprises pharmaceutiques pour créer et maintenir des pôles, ou « hubs » de contenu numérique organisés et efficaces. Les clients mutuels, y compris les 50 premières entreprises pharmaceutiques, peuvent désormais tirer parti de l'expertise de Viseven pour créer, réviser et distribuer des contenus conformes plus rapidement et à grande échelle en utilisant les solutions Commercial Cloud de Veeva.

Les entreprises pharmaceutiques abandonnent de plus en plus le modèle traditionnel de production de contenu en faveur d'un modèle de Digital Content Factory (DCF) systématique, efficace et évolutif. Le DCF est un service de bout en bout comprenant la conception, la création, le développement de contenu, le déploiement, la gestion des canaux, la distribution mondiale à locale et la localisation - le tout dans une infrastructure unique. Grâce à une gouvernance claire et à des flux de travail rationalisés, l'approche Content Factory permet de réduire par quatre le délai de mise sur le marché du contenu et de réduire les coûts de production de 50 à 70 %.

Viseven peut aider les clients de Veeva qui utilisent des DCF en :

- En fournissant un soutien continu pour faire fonctionner le Digital Factory sans interruption.

- En gérant les canaux de distribution du contenu.

- En améliorant la transparence et les flux de processus en normalisant la gouvernance à travers la stratégie de contenu, les produits et les systèmes.

- En partageant les innovations et les mises à jour des produits (facilitation de mises à jour).

« Nous sommes très enthousiastes quant aux opportunités que ce nouveau programme de partenariat apporte à nos clients qui mettent en œuvre des usines de contenu ou qui prévoient de le faire. La valeur fondamentale d'un DCF, ou hub de contenu, est la combinaison parfaite de la technologie avec l'organisation et la gouvernance. Maintenant que tous les composants de ce système peuvent être intégrés et synchronisés encore plus pour les utilisateurs de Veeva, nous nous attendons à offrir encore plus de valeur en termes d'orchestration omnicanale », a déclaré Nataliya Andreychuk, PDG de Viseven.

La nouvelle adhésion de Viseven au programme Veeva Digital Factory Accelerator s'appuie sur sa participation actuelle aux programmes Veeva Technology Partner et Content Partner. Grâce aux solutions de Veeva, Viseven aide ses clients à développer des contenus plus ciblés et personnalisés et à gérer plus efficacement leur stratégie globale de contenu.

À propos de Viseven

Le groupe Viseven est un fournisseur mondial de solutions numériques pour les sciences de la vie, avec 12 ans d'expertise dans le secteur. Les solutions et services de l'entreprise sont activement utilisés par TOP 50 pharma dans plus de 30 pays. Avec plus de 150 spécialistes certifiés Veeva et les statuts de Veeva Silver Certified Technology Partner et Veeva DFAP Content Partner, Viseven propose des solutions sur mesure pour la communication pharmaceutique.

