Vision Impact Institute amplia il comitato consultivo

Allyala Nandakumar e Serge Resnikoff apportano competenze in materia di salute e vista mondiale

DALLAS, 11 settembre 2019 /PRNewswire/ -- Il Vision Impact Institute (VII) ha il piacere di annunciare l'entrata di due nuovi membri nel comitato consultivo mondiale dell'organizzazione. Allyala Nandakumar, Dottore di Ricerca, e Serge Resnikoff, Dottore in Medicina, Dottore di Ricerca, sono stati accolti in qualità di membri del comitato in occasione dell'incontro di luglio dell'organizzazione.

Il Dott. Nandakumar apporta al comitato la sua competenza riconosciuta a livello internazionale di esperto di finanziamento sanitario. Attualmente è Professore di Pratica alla Brandeis University dove è Direttore del Master in Programma Scientifico in Salute e Sviluppo Mondiale. Nel gennaio 2018, Nandakumar è stato nominato primo Economista Capo presso l'ufficio del Coordinatore Mondiale AIDS nel Dipartimento di Stato degli Stati Uniti. Precedentemente ha ricoperto il ruolo di Economista Capo per il l'Ufficio Salute Mondiale presso l'USAID (Agenzia degli Stati Uniti per lo Sviluppo Internazionale).

"Questa è un'opportunità straordinaria per sostenere l'impegno del VII di rendere la qualità della vista una priorità," ha affermato Nandakumar. "Nel corso della mia carriera, ho visto numerosi risultati positivi provenire dall'investimento sulla salute di una popolazione. Considero che avere una buona vista sia una componente indispensabile di questo dibattito sull'investimento."

Il Dott. Resnikoff, noto difensore della salute globale, ha dedicato la sua carriera a mettere in evidenza le questioni sanitarie in diverse sedi, tra cui l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), aziende, governi locali e nazionali e ambienti accademici. Nell'ambito dell'OMS, Resnikoff ha coordinato programmi di prevenzione e gestione delle malattie non trasmissibili. Recentemente ha guidato per l'OMS il Programma per la Prevenzione della Cecità e della Sordità, che mirava a rendere la cura per gli occhi e le orecchie essenziale per tutti.

"Sono onorato di avere la possibilità di contribuire alla missione del Vision Impact Institute," ha dichiarato Resnikoff. "Nel corso della mia carriera ho lavorato per sensibilizzare l'opinione pubblica su importanti questioni di salute pubblica, tra cui i problemi legati alla vista. Vedo questa nuova opportunità come un ulteriore modo per dare visibilità all'argomento che interessa così tante persone in tutto il mondo."

Con l'aggiunta di questi nuovi membri, il Professor Kovin Naidoo, nuovo Vice Presidente Senior di Essilor, 2.5 NVG Inclusive Business, Philanthropy and Social Impact, terminerà il suo mandato nel comitato.

Informazioni sul Vision Impact Institute

Il Vision Impact Institute ha come missione una maggiore sensibilizzazione verso l'importanza della correzione e protezione della vista per rendere la qualità della vista una priorità mondiale. Il suo comitato consultivo si compone di sei esperti internazionali indipendenti: Il Prof. Kevin Frick (Stati Uniti), la Prof. Clare Gilbert (Regno Unito), il Dott. Allyala Nandakumar (Stati Uniti), Arun Bharat Ram (India), il Dott. Serge Resnikoff (Svizzera), e il Dott. Wang Wei (Cina).

Il Vision Impact Institute è un'organizzazione no-profit registrata 501(c)(3), che riceve il sostegno del Vision for Life Fund da Essilor, leader mondiale nell'ottica oftalmica. Il Vision Impact Institute ospita una piattaforma web interattiva, un database di ricerca unico nel suo genere, su visionimpactinstitute.org .

Contatto:

Andrea Kirsten-Coleman

Responsabile Comunicazione e Sensibilizzazione Mondiale

214.870.7881

andrea.kirsten@visionimpactinstitute.org

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/832635/Vision_Impact_Institute_Logo.jpg

Related Links

https://visionimpactinstitute.org



SOURCE Vision Impact Institute