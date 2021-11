Vision Impact Institute aplaude novo Plano Global para a Década de Ação pela Segurança Viária

DALLAS, 19 de novembro de 2021 /PRNewswire/ -- O lançamento recente do Plano Global para a Década de Ação pela Segurança Viária representa um marco fundamental nos esforços contínuos para garantir uma mobilidade mais segura para todos. Desenvolvido pela OMS e pelas comissões regionais da ONU, em cooperação com pelo menos 140 parceiros na Colaboração em Segurança no Trânsito da ONU, o plano descreve uma abordagem que dá vida à Resolução da Assembleia Geral da ONU A/RES/74/299 sobre a "melhoria da segurança viária global".

De acordo com a OMS, mais de 3.500 pessoas morrem todos os dias no trânsito em todo o mundo - quase 1,3 milhão de mortes evitáveis e cerca de 50 milhões de ferimentos - tornando-se a principal responsável pela morte de crianças e jovens no mundo. Sem qualquer intervenção, estima-se que 13 milhões de mortes e 500 milhões de ferimentos ocorram na próxima década.

"No momento em que observamos o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Trânsito desse ano, devemos considerar a importância da boa visão para todos os usuários do trânsito, a fim de cumprir a meta ambiciosa do plano de prevenir 50% das mortes e acidentes de trânsito até 2030", disse Kristan Gross, diretor executivo global do Vision Impact Institute. "Embora a visão seja frequentemente negligenciada no diálogo sobre segurança viária, estamos muito satisfeitos em ver a inclusão da visão na resolução da ONU e estamos antecipando ações por meio da execução desse plano holístico. Nossa defesa em relação à segurança no trânsito incentiva a inclusão da avaliação da visão dos motoristas nos requisitos de licenciamento de veículos em países onde não exista esse processo. É mais uma maneira de garantir que motoristas mais seguros contribuam para estradas mais seguras."

Sobre o Vision Impact Institute

A missão do Vision Impact Institute é aumentar a conscientização sobre a importância da correção e proteção da visão para tornar a boa visão uma prioridade global. Seu conselho consultivo é composto por cinco especialistas internacionais independentes: Professora Clare Gilbert (Reino Unido Kingdom), Dr. Kevin Frick (EUA), Sr. Allyala Nandakumar (EUA), Dr. Serge Resnikoff (Suíça) e Dr. Wang Wei (China).

O Vision Impact Institute é uma organização sem fins lucrativos registrada tributariamente como 501(c)(3) [organizações sem fins lucrativos que têm direitos à isenção de impostos nos EUA] e que recebe apoio do Vision for Life Fund da Essilor, líder mundial em óptica oftálmica. O Vision Impact Institute hospeda um banco de dados único de ferramentas de pesquisa e defesa no sitevisionimpactinstitute.org .

