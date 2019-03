Vision Impact Institute destaca papel crítico da boa visão para mulheres e meninas no Dia Internacional da Mulher

Em todo o mundo, mulheres e meninas se deparam com barreiras para ver bem, incluindo a falta de conscientização, acesso limitado aos cuidados com a visão e estigmas culturas contra o uso de óculos. "Em todo o mundo, as mulheres representam 55 por cento de todas as pessoas com deficiências na vista e dois terços dos cegos do mundo, portanto, é crucial que elas tenham acesso à correção da visão", declara Kristan Gross, diretora executiva global do Vision Impact Institute. "Em muitos lugares, uma mulher ou menina que usa um par de óculos enfrenta estigmas de longa data geralmente associados ao seu potencial para casar-se. Isso pode resultar em oportunidades perdidas de formação acadêmica ou emprego que podem alterar a trajetória de seu futuro."