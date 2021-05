Visionairy Health obtient le marquage CE pour son outil de triage des radiographies basé sur l'IA

BOSTON, 27 mai 2021 /PRNewswire/ -- Visionairy Health (VH), une entreprise de technologie de la santé utilisant l'intelligence artificielle, a annoncé aujourd'hui qu'elle a obtenu le marquage CE pour X1, son outil de triage et de priorisation des radiographies pulmonaires fondé sur l'intelligence artificielle (IA). X1 est un dispositif médical de pointe qui utilise le « deep learning » (ou « apprentissage en profondeur ») pour analyser les radiographies du thorax, en signalant les images qui suggèrent la présence d'un ou de plusieurs des 15 résultats prédéfinis (y compris la tuberculose, le pneumothorax et les nodules pulmonaires). Cet outil a été « entraîné » à l'aide de centaines de milliers de radiographies pulmonaires provenant de dizaines d'endroits géographiques. X1 ne dépend pas du système PACS (système d'archivage et de transmission d'images ou, en anglais « Picture Archiving and Communication System ») et peut être facilement intégré au logiciel de radiologie existant. Les notifications du logiciel agissent comme un contrôle secondaire en parallèle de l'évaluation indépendante des médecins et permettent de garantir que les clichés présentant l'un des résultats prédéfinis sont adressés immédiatement aux praticiens.

« Nous sommes ravis d'avoir obtenu le marquage CE car cela nous permet de déployer X1 en Europe, puis d'explorer les autres marchés au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie », dit Moustafa Amin, co-fondateur et PDG de VH. Dans ces régions, VH peut s'appuyer sur des partenariats avec de grands prestataires de soins de santé, qui sont impatients d'utiliser X1. Le Dr Hesham Zaki, directeur adjoint du département de radiologie et de l'informatique au GNP Hospitals Group, l'un des premiers partenaires de VH, déclare : « Au GNP, nous traitons un grand nombre de radiographies thoraciques chaque jour. Nous avons donc hâte d'utiliser l'outil de triage X1. Avec X1, nos médecins peuvent être plus efficaces et se concentrer sur les examens qui nécessitent leur attention immédiate. »

X1 fait partie d'une série de produits d'IA développés par VH pour aider les cliniciens à gérer le volume toujours croissant de radiographies diagnostiques dans les hôpitaux et les cliniques du monde entier. Le marquage CE de X1 ouvre la voie à son lancement commercial dans la plupart des régions du monde. Des informations supplémentaires sur X1 et les coordonnées de l'entreprise sont disponibles à https://www.visionairyhealth.com.

À propos de Visionairy Health :

La mission de VH est de s'attaquer au cœur du problème de pénurie de médecins en fournissant aux praticiens des outils alimentés par l'IA qui renforcent leurs capacités et les aident à prendre des décisions plus rapides et plus précises. VH est dirigée par une équipe ambitieuse de scientifiques, d'ingénieurs en logiciels, de médecins et de professionnels de l'industrie, qui, s'appuyant sur le deep learning, réinventent ce que les médecins peuvent faire. VH est soutenue par Plug and Play Ventures, Stacked Capital et College Street Innovation Fund.

X1 est un logiciel de classe I auto-certifié en tant que dispositif médical, conformément à la directive européenne 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.

