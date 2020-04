Visiongain Publishes Top 20 Connected Aircraft Companies 2020 Report

LONDON, April 23, 2020 /PRNewswire/ -- The connected aircraft market is projected to grow substantially during the forecast period owing to the increasing number of air passengers and a growing expectation for in-flight high-speed Internet connectivity by passengers. Connected aircraft systems provide in-flight entertainment to air passengers with the provision of high-quality audio, video, games, flight details, music, movies, radio, and news. They also assist in providing flight safety instructions in regional languages. Passengers can directly get connected to broadcast satellite and have access to international news and GPS maps; this is expected to drive the global the connected aircraft market.

This Visiongain report evaluates in detail the top 20 companies operating within the $3.3bn connected aircraft market, with detailed evaluation of market shares, revenues and product specialisation.

To request sample pages from this report please contact Sara Peerun at [email protected] or refer to our website: https://www.visiongain.com/report/top-20-connected-aircraft-companies-2020/#download_sampe_div

Market Trends

• Increasing expectation of in-flight entertainment by customers

• Catering to the needs of 'always connected' passengers

• Increasing 'Bring your own device' trend amongst travellers

Quantitative Market Analysis

• Global connected aircraft market size

• Market share data for the 20 leading connected aircraft companies

• Revenues for the 20 leading connected aircraft companies

• Ranking for the 20 leading connected aircraft companies

Qualitative Analyses

• Analysis of drivers and restraints

• Examination of technological advances

• Consideration of regulation, policy and legal aspects

Details of over 600+ connected aircraft contracts, projects & programmes

To request a report overview of this report please contact Sara Peerun at [email protected] or refer to our website: https://www.visiongain.com/report/top-20-connected-aircraft-companies-2020/

Did you know that we also offer a report add-on service? Email [email protected] to discuss any customized research needs you may have.

Companies covered in the report include:

A.M.P. Air Conditioning Limited

Abertis

AC BidCo LLC

ACCEL (Tianjin) Flight Simulation Co. Ltd

AccuWeather

Advanced Film GmbH

Advanced Inflight Alliance AG

Advanced Inflight Alliance Ltd

AdvanSix Inc

Aerodocs Limited (Arconics)

Aeroflex Ltd

Aeroflex Test Equipment Services Limited

Aeroflex Wichita Inc

AeroMobile Communications Ltd

AEROMOD

Affair 000

AFP

Air Esurfing

Air Précision SAS

AirBerlin Group

Airbus

Airbus and KID-Systeme GmbH

Aircel

Aircraft Cabins Greenpoint Aerospace, Inc.,

Aireon LLC

Airfone

Airservices Australia

Airtanker Holdings Ltd

Al Jazeera

Alcatel-Lucent

Allied Signal Aerospace Service Corporation

AltegroSky

Amazon

Amjet Executive SA

ANA

Anchor Electrical Pvt Ltd

Andesat SA

API technologies Inc

Appareo Systems LLC

Apple

APT Satellite Company Limited (APT)

Arconics

Arimo, inc.

ARINC Direct

ARINC Inc

ASAVIE

Asia Satellite Telecommunications Co. Ltd

Associated Air Center's (AAC)

AT&T Inc

Aures Technologies SA

Australian Satellite Communications

Aveillant Ltd

Aviaso AG

Aviation Clean Air (ACA)

Aviation Communications & Surveillance Systems

Aviation Data Communication Corporation (ADCC)

Avitek

Axell Wireless Ltd

B/E Aerospac

BAE Intelligence and Security

BAE Systems

BAE Systems (Operations) Ltd

BAE Systems Controls Inc

BAE Systems Information and Electronic Systems Integration Inc

BAE Systems Information Solutions Inc

BAE Systems Land & Armaments LP

BAE Systems plc

BAE Systems Surface Ships Ltd

Barclays

Beijing Blue Sky Aviation Technology

Beijing Marine Communication & Navigation Company (MCN)

Bendix/King

Berkshire Hathaway

BlackBerry

Boeing Business Jet

Boeing Commercial Airplanes

Bombardier

Bombardier Business Aircraft

Borg-Warner

Bristow Helicopters Ltd

BT Group plc

Cantwell Cullen & Company Inc

Cessna

Chelton Avionics Inc

Chelton Ltd

Chelton Telecom and Microwave SAS

CheltonInc

China Satellite Communications Co. Ltd

China Telecom

China Telecom Satellite Communications Ltd

Christie Digital Systems

Clay Lacy Aviation

CNBC

CNN International

Cobham Aerospace Communications

Cobham CTS Ltd

Cobham Inmet

Cobham plc

Cobham SATCOM

Cobham TCS Ltd

Cobham Defence Communications Ltd

Comlux Aviation

Corsair (TUI Group)

Cupcake Digital

Cypress Semiconductor

Dai Nippon Printing

Dassault

Dassault Falcon Services Le Bourget

Datacolor AG

DATALOGIC SpA

Delta Connection

Deutsche Telekom Group

Diehl Aerospace GmbH

DISH Network L.L.C. (DISH)

Domo Tactical Communications (DTC) Limited

DTC Communications Inc

DTI Software FZ-LLC

DTI Solutions Inc

EAD Aerospace

easyJet

eBay Inc.

Eclipse

Eclipse Electronic Systems

Elster Group GmbH

Embraer

Emerging Markets Communications (EMC)

Emphasis Video Entertainment Ltd

EMS Aviation Inc

ENAV

Engreen Inc

Entertainment in Motion Inc

Euro Broadband Infrastructure Sàrl (Euro Infrastructure Co.)

Eutelsat

Eutelsat America Corporation

Eutelsat Americas

Eutelsat Asia Pte Ltd

Eutelsat Beijing

Eutelsat Communications SA

Eutelsat do Brasil

Eutelsat GmbH

Eutelsat Italia

Eutelsat Madeira

Eutelsat Middle East

Eutelsat Polska

Eutelsat South Africa

Eutelsat UK Ltd

Evac GmbH

Evac Train Vacuum System Trading

Evolis SA

FADEC Alliance

Fairdeal Multimedia Pvt Ltd

Fairdeal Studios Pvt Ltd

Federal Mogul Corporation

Flight Level Media

FlightAware

GEE

General Dynamics Corporation

General Electric Company

Global Eagle Entertainment GmbH

Global Eagle Entertainment Inc

Global Eagle Entertainment Luxembourg sarl

Global Wireless

Globalstar Inc

Glympse Inc.

Gogo

Gogo Air International Sarl

Gogo Air Mexico S de RL de CV

Gogo Business Aviation LLC

Gogo Connectivity Ltd

Gogo GK

Gogo Inc

Gogo Intermediate Holdings LLC

Gogo LLC

Gogo Singapore Pte Ltd

Google

Greenpoint Technologies

Grimes Aerospace Company

Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA)

Guavus

GuestLogix,

Gulfstream Aerospace Corporation

GX Aviation

Havelsan

HNA Group

HNA Technik Co. Ltd

Honeywell

Honeywell (China) Co. Ltd

Honeywell Aerospace Avionics Malaysia Sdn Bhd

Honeywell Aerospace de Mexico S de RL de CV

Honeywell Aerospace UK

Honeywell International Inc.

Huawei Technologies

Hubei Ali Jiatai

Hughes

Hughes Network Systems

Hunter Communications Canada

Hussman Parent Inc

IAP Research

IBM

ICG (International Communications Group)

IFE Alliance Licensing GmbH

IFP

IMG

Immfly

Immobiliere Galli

IMS

IN Services Asia

Inflight Management Development Centre Ltd

Inflight Productions BV

Inflight Productions FZ-LLC

Inflight Productions Germany GmbH

Inflight Productions Ltd

Inflight Productions Pte Ltd

Inflight Productions USA Inc

Inmarsat Australia Pty Ltd

Inmarsat Canada Holdings Inc

Inmarsat Employment Company Ltd

Inmarsat Finance plc

Inmarsat Global Ltd

Inmarsat Hellas Satellite Services SA

Inmarsat Investments Ltd

Inmarsat Leasing (Two) Ltd

Inmarsat Mobile Networks Inc

Inmarsat Navigation Ventures Ltd

Inmarsat New Zealand Ltd

Inmarsat plc

Inmarsat Solutions (Canada) Inc

Inmarsat Solutions (US) Inc

Inmarsat Solutions AS

Inmarsat Solutions BV

nmarsat Solutions Global Ltd

Inmarsat Solutions Pte Ltd

Intellicabin

Intelligrated, Inc.

International Communications Group Inc

International Lease Finance Corporation (ILFC)

Intertrust

IOM Licensing Holding Company Ltd

Iridium Blocker-B Inc

Iridium Carrier Holdings LLC

Iridium Carrier Services LLC

Iridium Communications Inc

Iridium Constellation LLC

Iridium Government Services LLC

Iridium Holdings LLC

Iridium Norway A/S

Iridium Satellite LLC

ITAONAIR

ITC Global Inc

JAST SA

Jet Aviation Geneva

Jet Aviation St. Louis

JetTech Aerospace

JRC

K5-Aviation

KID-Systeme

Kontron (Beijing) Technology Co Ltd

Kontron AG

Kontron America Inc

Kontron Asia Pacific Design Sdn Bhd

Kontron Australia Pty Ltd

Kontron Canada Inc

Kontron Compact Computers AG iL

Kontron East Europe Sp zoo

Kontron ECT Designs sro

Kontron Europe GmbH

Kontron Hongkong Technology Co Ltd

Kontron Management GmbH

Kontron Modular Computers SAS

Kontron Technology A/S

Kontron Technology India Pvt Ltd

Kontron UK Ltd

Korean Aerospace Industries Ltd (KAI)

Kymeta

L-3 Platform Integration

LeoSat

LiveTV, LLC,

Lonely Planet

Lufthansa Systems

Lufthansa Technik

M/A-COM Technology Solutions Holdings, Inc

MagicInk Interactive LLC

Magnolia Pictures

Magzter

Martinair

masFlight

Matsumura-Gumi Corporation

Melrose Industries plc

MGI SA

N44HQ LLC

National Airports Corporation (NAC)

NAV CANADA

navAero

Naviair

Navicom Aviation

Netflix

NetJets

New York Times

NextNine Inc

NHK World Premium

Noorsat

Northrop Grumman Corporation

N-TechLab

OneWeb Ltd

OOO Iridium Communications

OOO Iridium Services

OpenSynergy GmbH

Orange Business Services

ORBCOMM Inc

OSN

OTE

Pacific Avionics Pty. Ltd

Panasonic Asia Pacific Pte Ltd

Panasonic Avionics Corporation

Panasonic Avionics Corporation Services Singapore (PACSS)

Panasonic Corporation

Panasonic Corporation of China

Panasonic Corporation of North America

Panasonic do Brasil Ltda

Panasonic Europe Ltd

Panasonic Factory Solutions Co. Ltd

Panasonic Healthcare Holdings Co. Ltd

Panasonic India Pvt Ltd

Panasonic Information Systems Co. Ltd

Panasonic North America Corporation

Panasonic Semiconductor Solutions Co. Ltd

Panasonic Taiwan Co Ltd

Parachutes Industries of South Africa

PATS Aircraft Systems

Perimeter Internetworking Corporation

Pinnacle

Pratt & Whitney

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom Indonesia),

Qantas

QEST

Quantenelektronische Systeme GmbH ("QEST")

Quick Service Software Inc

Radio Holdings Inc

Raytheon Company

RMG Networks Holding Corp

Rockwell Collins EUMEA Holdings SAS

Rockwell Collins European Holdings Sarl

Rockwell Collins Inc

Rockwell Collins International Financing Sarl

Rockwell Collins International Holdings Sarl

roKKi

Rolls-Royce

Rovi Corporation

Row 44 Inc

RTSoft ZAO

RuSat

SES Networks

S&T Deutschland Holding AG

S.C.A.M.E. Sistemi S.R.L.

Sabena Technics

Safran SA

Safran Morpho

Samsung

Samsung Thales Co. Ltd

SANYO Electric Co. Ltd

Satcom Direct

Satcom1

Satélites Mexicanos SA de CV

Scandinavian Avionics

Sea Tel Inc

Segovia Inc

SES SA

Seven Dreamers Laboratories, Inc.

Shareco Technologies

SIA Engineering Company Ltd (SIAEC)

SingTel

SITA

SITA OnAir

SKY Perfect JSAT

Smiths Microwave

Softswitch LLC

Sony Music Entertainment

Spafax

Speedcast International Ltd

Sport 24

Spotify

StandardAero

Syncom-Iridium Holdings Corporation

Tactel AB

TEAM SA

TECOM

Teledyne Controls

TeraDiode, Inc.

Thaicom plc.

Thales

Thales Air Systems & Electron Devices GmbH

Thales Air Systems SAS

Thales Alenia Space Italia SpA

Thales Alenia Space SAS

Thales Avionics Electrical Systems SAS

Thales Avionics Inc

Thales Avionics Ltd

Thales Avionics SAS

Thales Canada

Thales InFlyt Experience

Thales SA

Thales Systèmes Aéroportés SAS

The Lab Aero Inc

The Weather Channel

ThinKom Solutions

Thrane &Thrane A/S

Thuraya Telecommunications Company

TIMES (Telecommunication, Information, Media, Edutainment & Services).

T-Mobile

Travel Management Company (TMC)

TriaGnoSys GmbH

Trivec-Avant Corporation

TRJet Havacilik Teknolojileri Anonim Şirketi (TRJet)

Turkish Technic

ubitronix solutions GmbH

Unicomairnet

Union Rhac Tecnologia Em Eficiencia Energetica

United Continental Holdings

United Technologies Corporation

ViaSat Australia Pty Ltd

ViaSat Canada Company

ViaSat China Services Inc

ViaSat Communications Inc

ViaSat Credit Corp

ViaSat Europe Srl

ViaSat Inc

ViaSat Inc Limitada

ViaSat India Pvt Ltd

ViaSat Peru Srl

ViaSat Satellite Holdings Ltd

ViaSat Satellite Ventures Holdings Luxembourg Sarl

ViaSat Satellite Ventures LLC

ViaSat UK Ltd

ViaSat Worldwide Ltd

Viavi Solutions

Vizocom

Vormetric Inc

Western Outdoor Interactive Pvt Ltd

WildBlue Communications LLC

WINS

XOJET

Yahsat

Zinio

Zodiac Aero Duct Systems

Zodiac Aerosafety Systems

Zodiac Aerospace (Jiangsu) Co Ltd

Zodiac Aerospace Germany Investment GmbH

Zodiac Aerospace Holding Australia Pty Ltd

Zodiac Aerospace Maroc

Zodiac Aerospace Netherlands Investment NV

Zodiac Aerospace SA

Zodiac Aerospace Services

Zodiac Aerospace Services Europe

Zodiac Aerospace Services Middle East

Zodiac Aerospace Services UK Ltd

Zodiac Aerospace UK Investment Ltd

Zodiac Aerotechnics

Zodiac Cabin Interiors Europe

Zodiac Composite Monuments Tunisie

Zodiac Data Systems (ZDS)

Zodiac Engineering

Zodiac Seats France

Zodiac Seats Tunisie Sarl

Zodiac Seats UK

Zodiac Seats US

Zodian Aerospace Service



Airlines Mentioned

Aegean Airlines

Aer Lingus

Aerolineas Argentinas

Aeromexico

Air Astana

Air Astana

Air Austral

Air Canada

Air Caraibes

Air China

Air Costa

Air Cote d'lvoire

Air Europa

Air France

Air France-KLM

Air India

Air Mauritius

Air New Zealand

Air Serbia

Air Seychelles

AirAsia

AirAsia India

AIRMARK Aviation

Alaska Airlines

All Nippon Airways (ANA)

American Airlines

Asiana Airlines

Austrian Airlines

Avianca

Avianca Brasil Airlines

Azerbaijan Airlines

Azerfon

Beijing Capital Airlines.

British Airways

Cathay Pacific

Cebu Pacific Air

China Eastern Airlines

China Southern Airlines

Continental Airlines

Delta Air Lines

Éclair

EL AL Israel Airlines

Emirates

Etihad Airways

Fiji Airways

Finnair

Flydubai

French Blue

Garuda Indonesia

GOL

Hainan Airlines

Hawaiian Airlines (HAL)

Hong Kong Airlines

Iberia

Iberia Express Airlines

Icelandair

Interjet

Japan Airlines

Japan Transocean Air (JTA)

Jazeera Airways

JetBlue Airways

Jordanian Airlines

Juneyao Airlines

KLM Royal Dutch Airlines

Kuwait Airways

LAN Airlines

Libyan Airlines

LOT Polish Airlines

Lufthansa

Malaysia Airlines

Mango Airlines

Myanmar International Airlines

Netjets

Nok Air

Norwegian Air Shuttle

Oman Air

Philippines Airlines

Qantas

Qatar Airways

Royal Air Maroc

Royal Brunei Airlines

Saudia Airlines

SaudiGulf Airlines

Shenzhen Airlines

Sichuan Airlines

Singapore Airlines

Skymark Airlines

South African Airways

Southwest Airlines

Spring Airlines

SriLankan Airlines

Swiss International Airlines (SWISS)

TAAG Angola Airlines

TAM Airlines

TAP Portugal

Thai Airways International

Transasia Airways

Turkish Airlines

TWIN JET

United Airlines

UTair

Vietnam Airlines

Virgin America

Virgin Atlantic

Virgin Australia

Vistara

Vueling

WestJet

Xiamen Airlines



Airports Mentioned

Amsterdam Airport Schiphol

Chhatrapati Shivaji International Airport (CSIA)

Dubai International Airport (UAE)

Dublin Airport

Heathrow Airport

Hong Kong International Airport (Hong Kong)

Las Vegas McCarran International Airport

London City airport

London Heathrow Airport (Hillingdon, UK)

Los Angeles International Airport

McCarran International Airport (Nevada, US).

New York JFK Airport

San Francisco International Airport (California, US)

Singapore Changi Airport (Singapore)

Toronto Pearson International Airport (Ontario, Canada)

Zürich Airport



Organisations Mentioned

Administración Nacional de Avianción Civil (ANAC)

Airline Passenger Experience Association (APEX)

Airports Council International

American Institute of Physics

APEX

Army Research Laboratory

BBC

Bundesliga

CAAC (Civil Aviation Authority of China)

China Transport Telecommunication & Information Centre (CTTIC)

Civil Aviation Safety Authority

Department of Computer Science at Texas Tech University

Digital Lifestyle Network Alliance (DLNA)

EUROCONTROL

European Aviation Safety Agency (EASA)

European Commission (EC)

European Union

FAA

Federal Aviation Administration (FAA)

Federal Aviation Administration's (FAA) Performance-Based Operations Aviation Rulemaking Committee (PARC) Communications Working Group (CWG)

Federal Communications Commission (FCC)

Formula 1

IATA

Indian Institute of Technology Madras

Industry Canada

International Air Transport Association (IATA)

International Civil Aviation Organization (ICAO)

Irish Aviation Authority (IAA)

Japanese Civil Aviation Bureau (JCAB)

Lawrence Livermore National Laboratory

Los Alamos National Laboratory

National Aeronautics and Space Administration (NASA)

National Business Aviation Association (NBAA)

National Energy Technology Lab or the US Department of Energy

NBA

Northwestern University's Center for Quantum Devices

Norwegian University of Science and Technology (NTNU) Biometrics Laboratory in Gjøvik, Norway,

Oregon State University

Polish Air Navigation Services Agency (PANSA)

Skytrax

Tel Aviv University's School of Chemistry and Center for Nanoscience and Nanotechnology

Texas Tech University

The National Science Foundation

Thomas J. Watson School of Engineering and Applied Science at Binghamton University

University of California San Diego School of Medicine and Skagg School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences

University of Southern Denmark

University of Washington

US Department of Defense (DoD)

Wayfindr

Wolfson School of Mechanical, Electrical and Manufacturing Engineering at Loughborough University, UK

To see a report overview please e-mail Sara Peerun on [email protected]

Related reports:

Connected Aircraft Market 2018-2028

Internet of Things (IoT) Market Report 2018-2028

Commercial Aircraft Next Gen Avionics Market Report 2018-2028

Aviation Cyber Security Market Forecast 2018-2028

Commercial Aircraft Modernisation, Upgrade & Retrofit Market Report 2018-2028

SOURCE Visiongain