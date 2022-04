VisionNav Robotics estreia na MODEX 2022 com as inovadoras empilhadeiras AGV/AMR

No espaço da MODEX 2022, a VisionNav fez demonstrações das aplicações da empilhadeira automatizada contrabalançada VNP15 no cenário de empilhamento de estrutura de materiais de múltiplas camadas e a operação de movimentação de materiais das empilhadeiras da série SLIM em um cenário de corredor denso e estreito. "Muitas empresas mencionaram a respeito da escassez de operadores de empilhadeiras e da possibilidade de introduzir operações automatizadas de empilhadeiras afetadas pela epidemia. Nossos produtos têm muita experiência com base em um grande número de aplicações em cenários complexos e têm vantagens únicas em termos de eficiência, flexibilidade e capacidade de armazenamento", disse Robert Tang, diretor de vendas para os EUA da VisionNav. Deve-se observar que o empilhamento de estruturas em várias camadas é uma solução inovadora lançada pela VisionNav para armazenamento de peças irregulares, que atualmente pode lidar com cenários de empilhamento de até 7 camadas

Com base no algoritmo de controle e tecnologia de percepção VisionNav®, as séries VNP15 e SLIM podem empilhar paletes e estruturas de materiais de forma adaptável para operações horizontais e verticais. "Também desenvolvemos uma variedade de garras para atender a demanda de movimentação de materiais de clientes em diferentes setores, desde simples paletes até fardos, rolos de papel, máquinas, cabos e assim por diante."

Fundada em 2016, a VIsionNav® está empenhada em fornecer AGVs/AMRs e soluções de automação para intralogística, integrando a tecnologia de comunicação 5G, IA, percepção ambiental, aprendizado profundo e servocontrole. Até o momento, a VisionNav desenvolveu oito séries de produtos, incluindo empilhadeiras automotivas e tratores para vários cenários. Ao mesmo tempo, a VisionNav fez avanços significativos, como atingir armazenamento de materiais de até 9,4 metros (30 pés), passagem por corredores estreitos de até 2 metros (6,5 pés), carregamento e descarregamento automatizado de caminhões, além de empilhamento de materiais em múltiplas camadas. A VisionNav vendeu mais de 1.500 produtos em todo o mundo, implementou mais de 350 projetos e alcançou cooperação com mais de 50 empresas da Fortune 500.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1777862/321123.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1777542/Logo.jpg

FONTE VisionNav

SOURCE VisionNav