Visita el All of Us Journey durante el Desfile Puertorriqueño de la Florida en Kissimmee

KISSIMMEE, Florida, 7 de septiembre de 2018 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- La Hispanic Federation y la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos (La Alianza) serán los anfitriones de la unidad móvil All of Us Journey de los Institutos Nacionales de la Salud, el domingo 9 de septiembre del 2018 durante la El Desfile Puertorriqueño de la Florida. Esta unidad móvil es una exhibición práctica e interactiva que promueve el Programa Científico All of Us – el cual es un ambicioso esfuerzo para recopilar información de más de 1 millón de personas que viven en los Estados Unidos para acelerar la investigación científica y mejorar la salud.

"Estamos contentos de que la Alianza reconozca a nuestra región como una parada importante en la gira nacional y como parte de su esfuerzo para enfocarse en la población hispana", dice Betsy Franceschini, Directora de Hispanic Federation en Orlando. "Hay una falta de representación de la comunidad hispana en los E.E.U.U en estudios clínicos que buscan aprender más sobre diferentes enfermedades, tratamientos y mejorar la salud de nuestras comunidades. Por esto, es fundamental que eduquemos a nuestra comunidad y los comprometamos a que sean parte en hacer una diferencia en su salud."

"All of Us es un componente esencial del futuro de la salud en los Estados Unidos", dijo la Dra. Jane L. Delgado, presidenta y directora ejecutiva de la Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos, el principal grupo de defensa de la salud de los hispanos en éste país. "Este programa científico reunirá a las comunidades alrededor de los Estados Unidos para impulsar nuevos descubrimientos, que pueden conducir a una identificación más temprana de las enfermedades, soluciones de tratamiento más precisos y mejores resultados de salud para todos en el futuro".

Cuándo: domingo, 9 de septiembre del 2018 de 11:00am a 5:00pm



Dónde: Kissimmee Lakefront Park - 201 Lakeview Drive, Kissimmee, Florida 34741



Qué: la unidad móvil de All of Us Journey, desfile, feria de salud y festival musical



Más información: www.joinallofus.org/juntos

La Alianza Nacional para la Salud de los Hispanos es la principal fuente de información basada en los conocimientos científicos y promotora fidedigna de la salud de los hispanos en los E.E.U.U, cuya misión es lograr los mejores resultados de salud para todos. Para obtener más información visite www.healthyamericas.org

FUENTE National Alliance for Hispanic Health

