Visite o Observatório do Empire State Building nesta época de festas de fim de ano

HOLIDAY WINDOWS APRESENTA CONJUNTOS DE BLOCOS DE LEGO DO STAR WARS ™

NOVA YORK, 19 de novembro de 2020 /PRNewswire/ -- O Empire State Building (ESB) anunciou, hoje, os detalhes de suas festividades natalinas anuais. Visitantes que comprarem ingressos para visitar os Observatórios do 86o e 102o andares verão mais do que apenas as vistas icônicas. Nesta época de festas de fim de ano, siga a recomendação da Lonely Planet e visite o Observatório do Empire State Building, a atração número um da cidade de Nova York.

É a época do ano mais maravilhosa para fãs de Star Wars™, jovens e idosos, visitarem o Observatório do ESB. A vitrine sazonal do ESB na Quinta Avenida, visível apenas para inquilinos do ESB e visitantes do Observatório do ESB saindo do Observatório, apresenta modelos em 3D da LEGO® dos blocos de montar do Star Wars , que incluem os blocos do AT-AT™, Snowspeeder™, The Child™, The Razor Crest™, Sith TIE Fighter™, X-wing Fighter™ do Poe Dameron e do Millennium Falcon™, dispostos em um paraíso de inverno com luzes de LED deslumbrantes. A moderna vitrine também será decorada com formas geométricas e texturas limpas, assim como uma tela de vídeo exibindo cenas de vídeos festivos comemorativos do LEGO® Star Wars .

A época das festas de fim de ano do ESB também será comemorada com uma oportunidade de foto inédita para retratos natalinos de família. De 30 de novembro a 4 de dezembro, famílias e visitantes estão convidados a fazer do Empire State Building o cenário de seu cartão de Natal de 2020-2021. Mediante a compra de um ingresso premium para visitar o Observatório do 102o andar, os visitantes escolherão um intervalo de tempo para ter sua foto tirada na Grand Staircase (Grande Escadaria) do saguão do Observatório. Faça uma pose, sorria e fotografe sua família em frente ao modelo do Empire State Building iluminado com as luzes vermelhas e verdes da época. Ingressos podem ser adquiridos em https://www.esbnyc.com/buy-tickets/2020-holiday-promotion

"Estamos emocionados por termos reaberto nossas portas e por fazermos parte dos planos de festas de fim de ano dos nova-iorquinos este ano. Não existe época melhor para visitar o mundialmente famoso Empire State Building. Com nossa Experiência do Observatório de $ 165 milhões reconfigurada e novos protocolos de segurança, que incluem capacidade reduzida e ingressos agendados, os visitantes são bem-vindos para experimentar a alegria das festas de fim de ano no coração da cidade de Nova York", disse Jean-Yves Ghazi, presidente do Observatório.

Enquanto o clima lá fora pode estar assustador, os visitantes de nosso Observatório do 86o Andar, famoso no mundo todo, permanecerão aquecidos pelas lâmpadas de aquecimento instaladas por todo o deck de 360 graus ao ar livre.

Durante toda a época das festas de fim de ano, o ESB estará enfeitado com decoração natalina e holofotes que iluminarão o horizonte da cidade de Nova York, em comemoração ao Dia de Ação de Graças, Chanukah, Natal e Ano Novo.

Para saber mais sobre os horários dos holofotes, acesse http://www.esbnyc.com/explore/tower-lights/calendar.

Sobre o Empire State Building

Com uma altura de 443 metros (da base à ponta da antena) e localizado no centro de Manhattan, o Empire State Building, de propriedade da Empire State Realty Trust, Inc., é o "edifício mais famoso do mundo". Com novos investimentos em eficiência energética, infraestrutura, áreas públicas e outras instalações, o Empire State Building atraiu inquilinos de peso de várias partes do mundo e de setores diversos. O Empire State Building foi nomeado o destino de viagem mais popular do mundo em um estudo conduzido pela Uber e foi eleito o edifício favorito dos EUA em uma pesquisa conduzida pelo American Institute of Architects. Para mais informações sobre o Empire State Building, acesse www.empirestatebuilding.com, www.facebook.com/empirestatebuilding, https://twitter.com/empirestatebldg, www.instagram.com/empirestatebldg, http://weibo.com/empirestatebuilding, www.youtube.com/esbnyc, https://www.tiktok.com/@empirestatebldg ou www.pinterest.com/empirestatebldg

Sobre o Empire State Realty Trust

O Empire State Realty Trust, Inc. (NYSE: ESRT) possui, administra, opera, adquire e reposiciona escritórios e propriedades de varejo em Manhattan e na grande área metropolitana de Nova York, incluindo o Empire State Building, o "edifício mais famoso do mundo". O ESRT é líder em eficiência energética em ambientes já construídos e em sustentabilidade e é o primeiro portfólio de imóveis comerciais nos Estados Unidos a conquistar a certificação WELL Health-Safety, uma certificação independente baseada em evidências e aplicável a todos os tipos de instalações. Essa certificação enfatiza as políticas operacionais, os protocolos de manutenção, os planos de emergência e a educação das partes interessadas acerca da abordagem de um ambiente no contexto da COVID-19 hoje e de questões mais amplas relacionadas à saúde e segurança no futuro. Em 30 de setembro de 2020, o portfólio de escritórios e espaço para varejo da empresa já constava de aproximadamente 940 mil metros quadrados alugáveis, dos quais 874 mil metros quadrados alugáveis consistiam de 14 propriedades de escritórios, incluindo nove em Manhattan, três em Fairfield County, Connecticut, e duas em Westchester County, Nova York; e aproximadamente 65 mil metros quadrados alugáveis no portfólio de varejo.

