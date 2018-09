Visites réussies à la découverte de la médecine chinoise traditionnelle à Pékin par des influenceurs étrangers

Des produits du tourisme enrichis par l'intégration de la culture et du tourisme ; des méthodes de marketing conduisant à l'innovation grâce à l'expérience de décideurs étrangers

PÉKIN, 19 septembre 2018 /PRNewswire/ -- Organisée par la Commission municipale de Pékin pour le développement du tourisme (BMCTD), une série d'activités a été lancée en septembre 2018 à l'intention d'influenceurs étrangers qui ont pu faire l'expérience de visites de la médecine chinoise.

La cérémonie inaugurale s'est tenue le 18 septembre au Xinglin Teahouse de Guangyuyuan, marque de médicaments chinois renommée de longue date. Les influenceurs ayant convergé vers Pékin provenaient de marchés extérieurs importants, notamment la Russie, l'Espagne, le Mexique, la Malaisie entre autres pays, et des spécialistes représentaient des marques médicales chinoises. Une conférence de presse à Pékin a également rassemblé des délégués des médias nationaux et étrangers. Les participants ont pu au cours de la conférence découvrir des projets de soins de santé caractéristiques de la médecine chinoise, notamment l'acuponcture, la préparation de cachets à base d'herbes et la boxe fictive.

Les décideurs ont pu constater que les activités mises en place cette année ont généré plus de projets que lors des années précédentes. Le fond musical pour diagnostic, l'examen médical à infrarouge, la production de sachets, la découverte de la moxibustion, celle de l'acuponcture de l'oreille, les exercices de soins de santé et les régimes caractéristiques des traitements médicaux ont été présentés dans un cadre de massages traditionnels et autres exercices réguliers.

D'après les personnalités de la Commission municipale de Pékin pour le développement du tourisme (BMCTD), ces activités explorent en profondeur et intègrent divers éléments de la culture de la santé par la médecine chinoise traditionnelle le long de la chaîne du secteur du tourisme à Pékin. Ceci améliore la qualité, la compréhension et l'aspect pratique des produits de santé de la médecine chinoise. Cette intégration de la culture de la santé à travers la médecine chinoise à toutes les étapes des éléments des voyages pourraient la faire adopter par les influenceurs de la promotion sur les médias sociaux. La culture de la Chine et de Pékin pourrait ainsi mieux faire ressortir sur les marchés internationaux la popularité et l'influence des produits culturels du tourisme dans le domaine de la médecine traditionnelle chinoise de Pékin. Le tourisme pourrait s'y enrichir d'un meilleur effet du marketing et profiter de son intégration au-delà des frontières avec d'autres éléments culturels, en l'occurrence la médecine traditionnelle chinoise.