VisitMalta.com annonce la réouverture de Malte pour l'été 2021 et accueille de nouveau les touristes à partir de juin

Situé à environ 80 km au sud de la Sicile, en Méditerranée, Malte est un petit archipel qui bénéficie d'un climat méditerranéen avec plus de 300 jours de soleil par an, d'un système de santé de premier ordre et de quelques-uns des meilleurs sites de plongée au monde. Avec une population essentiellement anglophone, c'est le lieu idéal pour le tourisme, comme en témoigne sa popularité croissante d'année en année.

En juin, dix-huit compagnies aériennes, dont Air Malta , devraient desservir Malte cet été, ce qui représente environ 70 % des liaisons que l'île avait déjà en 2019. Quatre de ces compagnies sont nouvelles, tandis que les autorités touristiques sont également en « pourparlers avancés » avec quatre autres compagnies qui souhaitent ouvrir des lignes vers Malte. En tandem avec les avions, les paquebots de croisière poursuivront également leur service cet été, avec pas moins de 34 escales prévues jusqu'à la fin du mois de juin.

« Nous aurons 18 compagnies aériennes qui viendront à Malte cet été, dont quatre sont de nouveaux opérateurs. Les compagnies aériennes sont les « poumons » du secteur du tourisme et elles ne peuvent être oubliées. » - a annoncé le ministre Bartolo.

Le gouvernement maltais est également en discussion avec la Commission européenne dans l'espoir d'autoriser les passeports « verts » pour les personnes vaccinées, ce qui leur permettrait de voyager à l'intérieur de Malte sans aucune restriction. Le plan, tel que décrit par le ministre Bartolo, est que les touristes vaccinés pourront visiter Malte sans restrictions en présentant un « passeport vert » numérique à leur arrivée, tandis que les touristes non vaccinés devront présenter un test PCR COVID-19 négatif, effectué quelques heures avant leur arrivée.

Malte a réussi à gérer la pandémie de COVID-19 d'une manière qui a été saluée par l'Organisation mondiale de la santé , l'UE et même le Commonwealth. Au moment de la rédaction du présent rapport, Malte est l'une des destinations estivales les plus vaccinées d'Europe, avec plus de 40 doses de vaccin pour 100 habitants. Le nombre moyen d'infections quotidiennes atteint son plus bas niveau historique pour 2021, avec moins de 100 cas quotidiens.

« Toutes nos décisions visent à trouver un équilibre et à donner la priorité à la santé des citoyens maltais et des touristes qui viendront dans notre pays », a conclu le ministre Bartolo dans son annonce .

Pour en savoir plus sur les dernières directives de voyage et les mises à jour touristiques pour Malte, visitez le site : https://www.visitmalta.com/en/home

Note à l'éditeur :

Vous trouverez la photothèque sous ce lien : https://webtek-global.com/mta-assets

Veuillez inclure les liens vers visitmalta.com et airmalta.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1483723/VisitMalta_passenger_boat.jpg

SOURCE VisitMalta.com; Maltese Tourism Authority