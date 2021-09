VisitMalta.com annonce la tenue du Pete Tong Classics, un événement de musique électronique emblématique mettant en vedette The Heritage Orchestra et Jules Buckley

Pete Tong Classics promet d'être un événement de musique électronique classique emblématique, créatif et audacieux, et qui a su se réinventer brillamment.

Avec trois albums, Classic House, Ibiza Classics et Chilled Classics, Tong & co occupent la piste de danse et la scène de concert d'une manière entièrement nouvelle et avant-gardiste.

« Même si cela semble surréaliste, nous sommes très heureux d'avoir franchi cette étape importante. Des mois et des semaines de sacrifices du public maltais nous ont amenés au point où nous en sommes, en mesure d'organiser un événement assis de cette envergure, contrôlé, dans le respect de toutes les réglementations et en assurant la sécurité de tous. Nous sommes honorés d'entraîner Pete Tong et The Heritage Orchestra à Malte dans ce qui promet d'être une expérience innovante pour tous les participants », a déclaré Johann Buttigieg, PDG de l'Autorité du tourisme de Malte.

Les billets pour le Pete Tong's Classics Live de Malte peuvent être achetés via ce lien. La réservation anticipée est fortement recommandée car le nombre de billets disponibles est limité.

AUTRES ÉVÉNEMENTS :

Au mois de septembre, de nombreux événements musicaux ont lieu à Malte. Tout d'abord, nous accueillerons Joseph Calleja, le célèbre ténor maltais, qui ouvrira ce mois riche en spectacles le 4 septembre avec l'orchestre philharmonique de Malte et son propre Eurovision Star – Destiny Chukunyere.

Après Joseph Calleja, Tony Hadley animera It's a Kind of Magic – The Queen Story, un 60-piece BBC Concert Orchestra qui promet une explosion sonore spectaculaire avec certains des plus grands hymnes rock du monde. L'événement se tiendra le 24 septembre. Pour plus d'informations, cliquez sur ce lien.

DIRECTIVES RELATIVES À LA COVID-19

Les événements sont organisés conformément aux protocoles sur la COVID-19 mis en place actuellement par les autorités sanitaires. La sécurité maximale des musiciens, des interprètes et du public demeure une priorité absolue.

Pour cette raison, lors de la réservation de billets en ligne sur le site visitmalta.com, qui ne peut concerner que six personnes par groupe maximum, chacun devra confirmer être en possession d'un certificat de vaccination valide contre la COVID-19.

Il y aura un maximum de groupes de 6 places avec une distance de 2 m entre les groupes et, en général, les bulles compteront 340 personnes maximum. Chaque bulle aura son propre système de file d'attente et de commodités. La température sera vérifiée à l'entrée et un certificat de vaccination approuvé devra être présenté avec un document d'identité.

