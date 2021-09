VisitMalta.com anuncia Pete Tong Classics

Pete Tong Classics promete ser un evento icónico de música electrónica clásica ingeniosamente audaz y brillantemente reinventado.

Contando con tres discos con Classic House, Ibiza Classics y Chilled Classics, Tong y compañía son los dueños de la pista de baile y la arena de conciertos de una manera totalmente fresca y con visión de futuro.

"Aunque parece algo surrealista, estamos muy contentos por el hecho de haber alcanzado este importante hito. Han sido meses y semanas de sacrificios por parte del público maltés los que nos han traído aquí, en una posición en la que podemos organizar un evento sentado controlado de esta escala, siguiendo todos los y garantizar la seguridad de todos. Nos sentimos honrados de poder contar con Pete Tong y la Heritage Orchestra a Malta en lo que promete ser una experiencia innovadora para todos los asistentes", comentó Johann Buttigieg, consejero delegado de la Autoridad de Turismo de Malta.

Las entradas para el Pete Tong's Classics Live de Malta se pueden comprar por medio de este enlace . Se recomienda la reserva anticipada ya que la cantidad de entradas que están disponibles es limitada.

OTROS EVENTOS:

Septiembre está lleno de eventos musicales en Malta . Primero, tenemos a Joseph Calleja, el famoso tenor de Malta, que abrirá este mes lleno de acontecimientos el 4 de septiembre con la Orquesta Filarmónica de Malta y su propia estrella de Eurovisión – Destiny Chukunyere .

Después de Joseph Calleja, tenemos a Tony Hadley presentando It's a Kind of Magic - The Queen Story, una orquesta de conciertos de la BBC formada por 60 miembros que promete una espectacular explosión de sonido a través de algunos de los mejores himnos del rock de todo el mundo. El evento se llevará a cabo el 24 de septiembre, y puede encontrar más información por medio de este enlace .

DIRECTRICES DE LA COVID-19

Los eventos se están organizando siguiendo los protocolos de la COVID-19 actualmente vigentes por las Autoridades Sanitarias. La máxima prioridad para todo ello es conseguir la máxima seguridad de los músicos, los intérpretes y el público.

Por este motivo, al reservar entradas de forma online en visitmalta.com – que puede ser de hasta un máximo de 6 personas por grupo, también se les pedirá a las personas que confirmen que están en posesión de un Certificado de Vacunación válido frente a la COVID-19.

Habrá grupos máximos de 6 asientos con 2 metros de distancia entre grupos, y las burbujas totales serán de un máximo de 340 personas. Cada burbuja tendrá su propio sistema de colas y servicios. La temperatura se controlará en la entrada, y se debe presentar un certificado de vacuna aprobado junto con un documento de identificación.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=8B002QEipNw

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1607467/VisitMalta_Pete_Tong.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1492931/VisitMalta_Logo.jpg

SOURCE Malta Tourism Authority