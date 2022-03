VisitOman.om vor der Hochsaison 2022 geöffnet

Shabib Al Maamari, geschäftsführender Direktor von Visit Oman, sagte: „Unser Ziel ist es, einheitliche Standards für regulierte Routen, Reisepakete, Preise, klare Geschäftsbedingungen und klar definierte Kundendienstvereinbarungen zu setzen. Die Plattform bietet anregende Geschäftsmöglichkeiten für unser Partnernetzwerk und unterstützt gleichzeitig unser Ziel, den Tourismus im Oman anzukurbeln und die Position Omans auf den globalen Reise- und Tourismusmärkten im Einklang mit der nationalen Tourismusstrategie 2040 zu stärken."

Eine Win-Win-Situation für die Partner der Reisebranche

Die mit fortschrittlicher digitaler Technologie ausgestattete Plattform bringt alle Tourismusanbieter für Handelspartner in den wichtigsten Märkten auf der ganzen Welt zusammen, um sofortige Bestätigungen für alle Buchungen zu garantieren und ein nahtloses Reiseerlebnis zu schaffen, bei dem ein kompletter Reiseplan erstellt wird, von dem Moment an, in dem die Gäste das Flugzeug nach Oman besteigen, bis zu dem Moment, in dem sie abreisen.

Eine maßgeschneiderte Reise des Lebens schaffen

Das Team der VisitOman.om Website besucht Veranstalter und Anbieter im ganzen Land, um seinen Kunden einzigartige Erlebnisse empfehlen zu können. Ob es sich um einen traditionellen Kochkurs auf einem abgelegenen Berg, eine maßgeschneiderte Tour oder ein exklusives Erlebnis handelt, die Plattform bietet den Nutzern die Flexibilität, auf vorgefertigte Pakete zuzugreifen oder eine dynamische Reise ihres Lebens für ihre Gäste zu gestalten. Angesichts der Entwicklung des Sektors für Tagungen, Incentives und Konferenzen ist auch das Oman Convention and Exhibition Centre an die Plattform angeschlossen, die Partner mit strategischen Event- und Konferenzveranstaltern in der ganzen Welt verbindet.

Garantierte Qualität

Die Plattform wird durch strategische und kommerzielle Reisepartnerschaften kuratiert und verbindet die gesamte akkreditierte omanische Reiseangebotskette. Jeder auf der Plattform gelistete Anbieter durchläuft einen strengen Qualitätskontrollprozess, um sicherzustellen, dass die den Kunden angebotenen Optionen den Erwartungen entsprechen. Die Nutzer können sicher sein, dass die große Auswahl an maßgeschneiderten und anpassbaren Reiseoptionen, einschließlich Flügen, Unterkünften, Transportmitteln, Reisezielen, Erlebnissen und Restaurants, den höchsten Standards entspricht und das Land jedes Mal positiv repräsentiert, wenn ein Besucher ihren Service in Anspruch nimmt.

Die Website VisitOman.om ist für die Reisebranche das Tor zu unbegrenzten Erlebnissen. Sie bietet eine Fülle von qualitativ hochwertigen Informationsquellen zum Geschichtenerzählen, die helfen, alles, was Oman zu bieten hat, zu erschließen. Als digitales Reisebuchungsportal des Sultanats Oman erleichtert VisitOman.om den Handel zwischen Reisebüros und Anbietern durch einen nahtlosen, digitalisierten Buchungsprozess. Für weitere Informationen, zur Anmeldung oder um Kontakte zu knüpfen, besuchen Sie bitte VisitOman.om .

Informationen zu VisitOman.om

VisitOman.om ist die erste digitale und vertrauenswürdige Online-Buchungsplattform des Sultanats Oman. Die dynamische und ansprechende Plattform wurde für lokale und internationale Akteure der Reisebranche entwickelt und bietet Partnern eine dynamische Lösung, die das Auflisten, Buchen und Erleben des vollen Potenzials von Oman erleichtert.

