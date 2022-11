VisitPortugal & Cristiano Ronaldo dominam Times Square

LISBOA, Portugal, 19 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- A VisitPortugal iniciou um forte plano para promover o país como destino turístico no mercado norte-americano, associando-se ao evento de lançamento da mais recente estátua de cera de Cristiano Ronaldo no Museu Madame Tussauds, na cidade de Nova York, por meio de uma "tomada" dos anúncios digitais da Times Square. Depois de revelar a estátua de cera de Cristiano Ronaldo, a VisitPortugal cedeu cada um dos painéis gigantescos ao povo português por uma hora para mostrar ao mundo o melhor que o país tem a oferecer, seu povo e seu patrimônio natural e histórico, e também enviar uma mensagem de Portugal para o mundo sobre a importância de viajar melhor.

Com o lema "Próximo aos EUA", a VisitPortugal pretende promover a diversidade da oferta de turismo em Portugal e suas regiões que tem o maior impacto sobre o público americano. De natureza à história, das ondas ao patrimônio cultural, das cidades aos vilarejos, do campo às ilhas, todas essas são razões para escolher Portugal como o destino de sua próxima viagem.

Esta é uma ativação única da marca nos Estados Unidos com um efeito catalítico esperado, que deverá atingir aproximadamente 500 milhões de pessoas em todo o mundo. Em um período de grandes oportunidades: a semana do Dia de Ação de Graças e que precede a Black Friday e a Cyber Monday, que são caracterizadas por oportunidades de reserva de viagens futuras para os americanos.

A estátua de cera de Cristiano Ronaldo estará no Madame Tussauds a partir de 21 de novembro de 2022, em um espaço dedicado ao atleta português chamado: The CR7 Experience. Paralelamente, por 15 dias, o público que visitar o Museu Madame Tussauds será impactado com filmes sobre Portugal.

"O Cristiano Ronaldo é um dos ícones do futebol mais bem-sucedidos do nosso tempo e ficamos entusiasmados em nos unir à VisitPortugal para esta revelação especial na Time Square. Essa é uma oportunidade incrível de mostrar a beleza de Portugal como país e destino de viagem", disse Tiago Mogadouro, diretor de marketing do Madame Tussauds New York.

O Madame Tussauds New York fez parceria com a Times Square Alliance, a NYC & Company, bem como com a Federação Portuguesa de Futebol e a VisitPortugal para esta icônica e memorável divulgação da estátua.

Os Estados Unidos provaram ser um dos mercados turísticos mais relevantes para Portugal, registrando crescimentos no número de hóspedes, estadias e receitas de 18,8%, 19,5% e 45,0%, respectivamente, até agosto de 2022, em comparação com o mesmo período em 2019.

O plano de promoção de Portugal nos Estados Unidos pretende reforçar a atividade promocional em 2022 e 2023 com o objetivo de acelerar o crescimento desse mercado, incluindo a presença em plataformas de negócios, como feiras e oficinas de negócios, ações com operadoras de turismo de luxo e turnês de artistas.

Para o presidente da VisitPortugal, Luís Araújo, "o apoio a este evento reflete o compromisso com um mercado em crescimento e a convicção de que Portugal está muito próximo dos Estados Unidos e oferece muitas razões para ser a escolha de destino de viagem dos americanos."

É importante lembrar que, em 2018, também na Times Square, a VisitPortugal realizou uma ativação da marca, apresentando Portugal como um destino de surfe, destacando as ondas portuguesas, como a onda gigante de Nazaré, a maior onda já surfada no mundo, uma ação que impactou cerca de 300 milhões de pessoas.

SOBRE A VISITPORTUGAL: parte do Ministério da Economia e do Mar, a VisitPortugal é a marca nacional de Portugal e foi desenvolvida pela Turismo de Portugal I.P.

Para mais informações, visite www.visitportugal.com

SOBRE O MUSEU MADAME TUSSAUDS NEW YORK: eleito uma das atrações mais exóticas de Nova York, o Madame Tussauds convida você a posar "em um momento histórico" com nossas famosas e divertidas estátuas de cera de artistas da música de renome internacional, grandes estrelas, lendas do esporte, líderes mundiais e muitos outros. Novidades em 2022: pise no tapete vermelho com Dwayne "The Rock" Johnson e Bad Bunny. Além disso, o evento Glow Gala do Madame Tussauds New York contará com 19 celebridades, incluindo estátuas de cera novas e nunca antes vistas de Ariana Grande e P. Diddy. Com mais de 85 mil metros quadrados de entretenimento interativo, incluindo o expandido Salão dos personagens da MARVEL e a nova experiência do Salão Oval (Gabinete presidencial dos EUA), a atração mundialmente famosa está maior e melhor do que nunca! Para mais informações, acesse o site do museu em madametussauds.com/new-york/ e sua página no Facebook.

SOBRE A MERLIN ENTERTAINMENTS: a Merlin Entertainments é líder global em entretenimento familiar baseado em localização. A Merlin é a maior operadora de atrações turísticas da Europa e a segunda maior do mundo. Ela opera mais de 140 atrações, 23 hotéis e seis vilarejos de férias em 24 países, em quatro continentes. O objetivo da Merlin é oferecer experiências memoráveis a seus milhões de consumidores em todo o mundo, por meio de suas marcas icônicas e vários formatos de atração, e do compromisso e da paixão de seus funcionários.

Consulte www.merlinentertainments.biz para mais informações e siga a empresa no Twitter @MerlinEntsNew

