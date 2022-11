VisitPortugal et Cristiano Ronaldo sont à l'affiche sur Times Square

LISBONNE, Portugal, 19 novembre 2022 /PRNewswire/ -- VisitPortugal a mis sur pied un plan solide visant à promouvoir le Portugal comme destination touristique sur le marché nord-américain, donnant le coup d'envoi de cette campagne en s'associant à l'événement de lancement de la statue de cire la plus récente au Musée Madame Tussauds New York, celle de Cristiano Ronaldo, avec une « prise de contrôle » des panneaux publicitaires numériques de Times Square. Après la présentation de la statue de cire de Cristiano Ronaldo, VisitPortugal a dédié chacun des écrans géants au peuple portugais pendant une heure, afin de montrer le meilleur de ce que le pays a à offrir, sa population et son héritage naturel et historique. Il s'agissait également d'envoyer un message du Portugal au monde entier sur l'importance de mieux voyager.

Avec la devise « Close to US » (soulignant la proximité entre les deux pays), VisitPortugal entend promouvoir la diversité de l'offre touristique au Portugal et dans ses régions, un aspect du pays qui recevra le plus d'échos favorables dans le public américain. De la nature à l'histoire, des vagues au patrimoine, des villes aux villages, de la campagne aux îles, toutes ces raisons font du Portugal la destination idéale de votre prochain voyage.

Il s'agit d'une activation de marque unique aux États-Unis avec un effet catalytique attendu, qui devrait atteindre environ 500 millions de personnes dans le monde. Cette activation a lieu au cours d'une période particulièrement propice : la semaine de Thanksgiving, qui précède le Black Friday et le Cyber Monday, qui sont caractérisés par des possibilités de réservation de futurs voyages pour les Américains.

La statue de cire de Cristiano Ronaldo sera chez Madame Tussauds à partir du 21 novembre 2022, dans un espace dédié à l'athlète portugais appelé : L'expérience CR7. En parallèle, pendant 15 jours, le public visitant le Musée Madame Tussauds découvrira des films sur le Portugal.

« Cristiano Ronaldo est l'une des icônes du football les plus accomplies de notre époque et nous étions ravis de faire équipe avec VisitPortugal pour cette révélation spéciale de Time Square ; c'est une occasion incroyable de mettre en lumière ce beau pays et cette destination de vacances », a déclaré Tiago Mogadouro, responsable marketing chez Madame Tussauds New York.

Madame Tussauds New York s'est associée à Times Square Alliance, NYC & Company, ainsi qu'à la Fédération portugaise de football et VisitPortugal pour cette présentation emblématique et mémorable.

Les États-Unis se sont avérés être l'un des marchés touristiques les plus pertinents pour le Portugal, enregistrant des augmentations du nombre d'invités, du nombre de nuités et du chiffre d'affaire de 18,8 %, 19,5 % et 45,0 %, respectivement, jusqu'au mois d'août 2022 par rapport à la même période de l'année 2019.

Le plan de promotion du Portugal aux États-Unis vise à renforcer l'activité promotionnelle en 2022 et 2023 dans le but d'accélérer la croissance de ce marché, y compris par la présence sur les plateformes commerciales, notamment lors de salons professionnels, d'actions avec les opérateurs touristiques de luxe, de road shows et d'ateliers.

Pour le président de VisitPortugal, Luis Araújo, « le soutien à cet événement reflète l'engagement envers un marché en croissance et la conviction que le Portugal est de plus en plus proche des États-Unis et offre de nombreuses raisons qui en feront la destination idéale pour les Américains ».

Il est important de rappeler qu'en 2018, également à Times Square, VisitPortugal a effectué une activation de la marque, montrant le Portugal comme destination de surf et se concentrant sur les vagues portugaises, mettant en évidence la vague géante de Nazaré, la plus grande vague surfée au monde, une action qui a touché environ 300 millions de personnes.

