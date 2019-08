VisualDx accueille des écoles de médecine comme nouveaux clients pendant que les éducateurs médicaux se réunissent à Vienne pour la conférence de l'AMEE

L'une des meilleures écoles de médecine au monde va donner accès au grand système d'appui à la décision de diagnostic.

ROCHESTER, New York, 26 août 2019 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, VisualDx, le grand système d'appui à la décision de diagnostic clinique, a annoncé que l'Imperial College London, Barts and the London School of Medicine and Dentistry, et Brighton & Sussex University Hospitals avaient rejoint une longue liste de clients internationaux.

VisualDx est intégré dans les meilleures écoles de médecine dans le monde et plus de 2 300 hôpitaux pour faciliter la prise de décisions de diagnostic. Le corps enseignant utilise VisualDx lorsqu'il forme aux aptitudes de raisonnement clinique et enseigne comment accéder, sur le point d'intervention, aux informations fondées sur des données probantes et à des images médicales organisées. Avec VisualDx, les étudiants apprennent à créer rapidement un diagnostic différentiel et à éviter les pièges habituels en matière de diagnostic.

VisualDx figure parmi les partenaires qui présenteront leurs produits et services à l'occasion de la conférence annuelle de l'AMEE (Association of Medical Education in Europe) qui se tient cette année à Vienne (Autriche). Le PDG, Art Papier, MD, fera une présentation le 27 août. Des démonstrations de VisualDx seront proposées au stand C-32. Les participants à la conférence peuvent obtenir plus d'informations sur www.visualdx.com/amee.

À propos de VisualDx : VisualDX est un système primé d'aide à la décision clinique de diagnostic qui est devenue la ressource professionnelle médicale standard dans plus de 50 % des écoles de médecine aux États-Unis et dans plus de 2 300 hôpitaux et cliniques à travers le monde. VisualDx allie la recherche clinique orientée vers les problèmes et la meilleure bibliothèque d'images médicales organisées au monde, ainsi que des connaissances médicales provenant d'experts et des algorithmes sophistiqués d'apprentissage automatique pour faciliter des diagnostics différentiels, des variations, des traitements et la communications avec les patients. Notre mission consiste à améliorer la prise de décisions de soins de santé et de réduire les erreurs de diagnostic. Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.visualdx.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/781293/VisualDx_Logo.jpg

SOURCE VisualDx