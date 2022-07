Vitale, maar beperkte rol voor het afvangen, gebruiken en opslaan van koolstof (CCUS), samen met snelle, schone elektrificatie om een netto-nuleconomie te leveren

Een enorme, schone elektrificatie is de ruggengraat van de wereldwijde decarbonisatie. Elektrificatie, waterstof en duurzame, koolstofarme bio-energie samen kunnen de bruto-emissies echter niet volledig tot nul terugbrengen. Daarnaast is het bijna zeker dat de cumulatieve CO 2 -uitstoot in de periode tot 2050 de "koolstofbegroting" zal overschrijden die nodig is voor het realiseren van de klimaatdoelstelling van 1,5 °C. Om de temperatuurstijging te beperken tot 1,5°C, zal het nodig zijn om de uitstoot van koolstof te verminderen, samen met een diepe en snelle vermindering van de uitstoot.

Het afvangen, het gebruik en de opslag van koolstof (CCUS) moeten daarom drie essentiële, maar beperkte rollen spelen in de energietransitie:

Het decarboniseren van sectoren met een technisch beperkt aantal alternatieven (bijvoorbeeld industriële processen die van nature CO2 produceren ,zoals cementproducten); Om een aantal van de vereiste CO2-verwijderingen te realiseren, als aanvulling op een snelle decodering om de wereldwijde klimaatdoelstellingen te bereiken; En om een kostenbesparende decarbonisatieoplossing te bieden in een aantal sectoren en regio's waar CCUS een economisch voordeel heeft ten opzichte van andere lokale decarbonisatieopties, of opgevangen koolstof kan een nuttige input zijn voor een product.

"Als een CO2-arme, maar geen CO2-vrije technologie, heeft CCUS een aanvullende rol in de decarbonisering, samen met een enorme schone elektrificatie, waterstof en duurzame bioresources. Gezamenlijke actie van de overheid, bedrijven en investeerders is nu nodig om ervoor te zorgen dat CCUS deze vitale, maar beperkte rol kan spelen in de industriële decarbonisatie en een aantal van de koolstofverwijderingen kan leveren die van essentieel belang zijn om 1,5°C in leven te houden," aldus Adair Turner, voorzitter, ETC.

CCUS en het pad naar netto-nul

Het verslag van het ETC beoordeelt de rollen die de CCUS op het pad naar het netto-nulpunt moet spelen en wat er moet gebeuren om ervoor te zorgen dat het bedrijf dat kan doen. De belangrijkste conclusies zijn:

Tegen 2050 zal de wereld waarschijnlijk 7-10 Gt CO per jaar moeten opvangen en gebruiken of opslaan 2 (gelijk aan ongeveer 18-25% van de huidige CO 2 -uitstoot):

- Hiervan is 3-5 GtCO 2 per jaar nodig om netto nul-emissies te bereiken in industriële en energietoepassingen (zoals de productie van cement, staal en waterstof) waar de toepassing van elektriciteit, waterstof of duurzame koolstofarme bio-energie bieden geen volledige oplossing voor decarbonisatie. Dit gebruik van CCUS zou het aanhoudende verbruik van 9 miljoen vaten olie per dag (90% minder dan nu) en 2.700 BCM gas per jaar (meer dan 30% minder dan nu) compenseren, terwijl er toch een emissievrije economie wordt gerealiseerd.

- Er is nog eens 4-5 GtCO 2 per jaar nodig om een technische verwijdering van kooldioxide te realiseren.

-afvangst van 90% en meer, en het veilig vergrendelen van CO2 voor een lange tijd. Dit kan worden bereikt met een kostenpost waarmee het bedrijf een economisch waardevolle rol kan spelen op het pad naar een netto-nuluitstoot. Het huidige ontwikkelingstempo van de CCUS laat nog veel te wensen over. Dit is een weerspiegeling van de verwarring in het verleden over waar de CCUS het meest behoefte aan heeft, onvoldoende investeringen en de controverses die publieke oppositie hebben opgewekt.

Een combinatie van particuliere investeringen en ondersteuning van het overheidsbeleid is vereist om ervoor te zorgen dat de CCUS in de toekomst zijn vitale doch beperkte rol kan spelen.

De behoefte om de vooruitgang in de jaren 2020 te versnellen

Vandaag de dag wordt slechts 40 Mt/jaar aan kooldioxide opgehaald, van ongeveer 30 vestigingen. De groei is traag met meerdere annuleringen van het project. Dit is een afspiegeling van een betere economie voor andere manieren om te decarboniseren, maar ook van een aantal beleidsfouten en het gebrek aan coördinatie, die in de toekomst moeten worden aangepakt. Een vroege implementatie in de jaren 2020 is van essentieel belang om in 2050 voldoende capaciteit te bereiken en de totale kosten te verminderen. Een groot deel van de groei, met name van DACC, zal na 2030 plaatsvinden, maar er is een aanzienlijke ontwikkeling in de jaren 2020 nodig om deze toekomstige uitbouw mogelijk te maken.

Een aannemelijk, maar ambitieus implementatietraject kan een bedrijf van 0,8 GtCO 2 /jaar van de COs-afvang in 2030 laten werken op een aantal technologieën, op meer dan 300 vestigingen. Om dit te bereiken, moeten regeringen en het bedrijfsleven de ontwikkelingstijd van het project te verkorten, om een infrastructuur voor gedeeld vervoer en gezamenlijke opslag te ontwikkelen en investeringen op te voeren.

Investeringen in CCUS

De totale investeringen in de CCUS-infrastructuur tussen nu en 2050 worden op een bedrag van zo'n 5 biljoen dollar geschat. Dit is minder dan 5% van de totale investeringen die nodig zijn voor de energietransitie en komt overeen met 0,1% van het verwachte wereldwijde BBP in deze periode. In de komende tien jaar zal het grootste deel van de investering (90%) worden besteed aan het vangen, het transport en de opslag aan de bron, en zal slechts ongeveer 10% aan DACC zijn gerelateerd. De investeringen van DACC zullen in de komende decennia echter toenemen.

Het grootste deel van de CCUS-kosten zit in CO 2 -afvang en is een afspiegeling van de concentratie van CO 2 in de gasstroom, met meer diffuse bronnen (bijv. lucht), die meer energie nodig hebben om de CO 2 te isoleren dan hogere concentratiebronnen (bijvoorbeeld fossiele industriële processen). De particuliere sector kan het grootste deel van de kosten voor zijn rekening nemen, aangezien de industrie en de overheid een rol spelen in het ontwikkelen van stimulansen (zoals het prijsniveau van koolstof, CO2-arme producten), en het ontwikkelen van een infrastructuur voor gedeeld transport en gezamenlijke opslag via industriële hubs.

"Aangezien CCUS een van de belangrijkste tools is in de decarbonisatieportfolio, samen met andere tools, zoals het versnellen van een schone elektrificatie, is het aan de overheid, bedrijven en beleggers om de plannen om te zetten in de realiteit en de implementatie van een hoge afvangst CCUS in het komende decennium uit te breiden. Om dit mogelijk te maken, zijn een kortere ontwikkelingstijd, een sterke regelgeving, meer investeringen en een gedeelde infrastructuur van essentieel belang," aldus Ita Kettleborough, Director, ETC.

6 belangrijkste acties van de overheid, bedrijven en financiën in de jaren 2020

Gezamenlijke actie van de overheid, bedrijven en investeerders is van cruciaal belang om de benodigde CCUS in het komende decennium te bereiken. Zes van de belangrijkste acties in de jaren 2020 zijn:

Het overwinnen van de groene premie om CCUS-implementatie economisch levensvatbaar te maken door b.v. CO2-beprijzing, financiële steun in een vroeg stadium waar nodig - geschaald door een combinatie van mechanismen van de overheid en de industrie (bijv. CO2-stofarme productnormen, inkoopcoalities, inkoopmechanismen). Het ontwikkelen van een faciliterende infrastructuur , zoals een gezamenlijke transportpijpleiding en een opslaglocatie. De overheid en de industrie kunnen CCUS hubs ontwikkelen om schaalvoordelen mogelijk te maken. Het richten van O&O- en implementatieondersteuning op het leveren van hoogwaardige, nieuwe CCUS-technologieën en het ontwikkelen van innovatieve bedrijfsmodellen, zoals het afvangen van CO2 als een service. Het reguleren en beheren van risico's om een verantwoorde en veilige CCUS-ontwikkeling te waarborgen door het op de lange termijn toewijzen van de verantwoordelijkheid voor opslaglocaties en het op een zinvolle manier bestraffen van lekkages. Het opstellen van normen en regels om een hoge CO2 -afvangst te waarborgen, samen met het ontwikkelen van een transparante, best-practice monitoring van CCUS. Het ontwikkelen van de publieke ondersteuning van de juiste rol van CCUS als technologie met een laag CO2-gehalte door het ontwikkelen van een duidelijke, strategische, maar beperkte rol voor CCUS en transparantie als het gaat om prestaties.

Opmerkingen voor de redactie

Dit verslag is een gezamenlijke visie van de Energy Transitions Commission. De leden van het ETC zijn het eens met de algemene strekking van de in dit verslag naar voren gebrachte argumenten, maar zijn het niet noodzakelijk eens met elke bevinding of aanbeveling. De instellingen waarmee de commissarissen zijn verbonden, zijn niet om formele steun voor het rapport gevraagd.

Kijk voor meer informarie over de ETC op https://www.energy-transitions.org.

Zie voor een volledige woordenlijst met termen het volledige rapport.

De CCUS wordt soms alleen in verband gebracht met de afvang van de emissies van fossiele brandstoffen of van de industriële 'puntbronnen'. In het kader van dit verslag hebben we echter ook directe luchtkoolstofafvang (DACC - Direct Air Carbon Capture) en bio-energie met CO2-afvang (BECC) als vormen van technologie voor het afvangen en opslaan van koolstof opgenomen. Beide technologieën kunnen een negatieve uitstoot leveren en vormen een manier om kooldioxide te verwijderen.

