VITAURBANA CRESCE COM IMÓVEIS COMPACTOS E DIFERENCIADOS NOS BAIRROS MAIS DESEJADOS

Incorporadora entrega o primeiro empreendimento da marca Nurban em Pinheiros e lança outro em Santa Cecília

SÃO PAULO, 6 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Comprar um imóvel novo, contemporâneo e sofisticado, nos bairros mais valorizados, como Pinheiros, Vila Madalena e Vila Mariana, pode parecer difícil para pessoas com renda a partir de seis salários-mínimos, mas a VitaUrbana vem comprovando o contrário. A incorporadora, fundada há cinco anos, vem construindo sua trajetória com projetos de apartamentos compactos, enquadrados no Plano Diretor, que oferecem soluções inteligentes e customizadas de acordo com a renda do público.

Em setembro, a VitaUrbana entregou o projeto Nurban Pinheiros, com 100% das unidades disponíveis vendidas, e agora lança outro empreendimento em Santa Cecília. Em outubro, inicia a construção do Nurban Vila Mariana.

Imóveis funcionais, atraentes, com personalidade e que garantem a integração com a cidade, que privilegiam a mobilidade, em localizações estratégicas, próximas aos modais de transporte público, com apartamentos de 25² a 35m² em média, de área construída, compõem o portfólio da VitaUrbana.

O que mais diferencia os imóveis é seu conceito. "A VitaUrbana desenvolve projetos que visam estimular a colaboração, a conexão e a integração com a comunidade, para um público que valoriza mobilidade e diversidade, e deseja usufruir do melhor que a cidade oferece", destaca Juan Galan, um dos sócios da incorporadora.

Os empreendimentos favorecem a convivência e a conexão, com a oferta de espaços de compartilhamento inteligentes, incluindo coworking e espaços compartilhados de lazer. Os apartamentos têm boa distribuição do espaço e são funcionais, além de terem estética contemporânea.

A inteligência aplicada ao negócio garante custos abaixo da média de mercado por m². "A forma como os projetos são desenhados e os terrenos aproveitados permitem oferecer uma equação bastante competitiva", observa Galan, citando o Nurban Pinheiros, erguido em um terreno de 689 m², e cujo bom aproveitamento decorreu de um projeto sem garagens e muros, alinhado ao perfil do público.

O baixo valor do condomínio é outro atrativo. Para garantir um custo a partir de R$ 300,00 mensais, a VitaUrbana implanta soluções inteligentes na gestão dos edifícios.

Com dois empreendimentos concluídos, a VitaUrbana lança o Nurban Santa Cecília, inicia a construção de outro na Vila Mariana, e prepara o início das obras do Nurban Vila Madalena, prevendo cinco lançamentos em 2023 e outros quatro em 2025. Desta forma, totalizará 12 projetos, com um VGV estimado de R$ 523,8 milhões.

