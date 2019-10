Víťazi medzinárodnej ceny mladých tvorcom JCSI už sú známi

NEW YORK, 17. októbra 2019 /PRNewswire/ -- JCS International už oznámilo troch víťazov medzinárodnej ceny mladých tvorcov za rok 2019. Víťazné krátke filmy, ktoré boli vybraté spomedzi 26 finalistov reagujúcich na tohtoročnú tému „Postavme sa za mier," sú Next To Me (Filipíny), It Starts Within (Albánsko) a P.E.A.C.E. – A Spoken Word (Veľká Británia).