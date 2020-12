Víťazi ocenenia Webnovel Spirity Awards Jar 2020 boli predstavení s cieľom osláviť vznikajúce talenty v oblasti webových románov

„Naše srdečné poďakovanie patrí všetkým autorom, ktorí sa zúčastnili nášho podujatia Webnovel Spirity Awards jar 2020. Na túto súťaž sme mali ohromnú odozvu v podobe toľkých talentovaných autorov, ktorí sa počas tejto udalosti objavili, a ešte úžasnejších príbehov, s ktorými sa prihlásili. Sme neuveriteľne dojatí nadšením, ktoré prejavila naša komunita pre digitálne písanie," uviedla Sandra Chen, vedúca tímu Webnovel.

Víťazné práce v troch hlavných kategóriách a ceny sú:

Zlatá cena: $US10,000

The Crown's Obsession (Obsesia koruny)

My Vampire System (Môj upírsky systém)

Strieborná cena: $US5,000

Hellbound With You (V pekelnom spojení s tebou)

New Age of Summoners (Nová éra vyvolávačov)

Reincarnated As A Fox With System (Reinkarnovaný ako líška so systémom)

Bronzová cena: $US2,000

Divinity: Against the Godly System (Božstvo: proti božskému systému)

His Beautiful Addiction (Jeho krásna závislosť)

Loving A Heartless Lawyer (Milujem bezcitného právnika)

Physics The Greatest Magic (Fyzika - najväčšie kúzlo)

The Evolution of a Goblin to the Peak (Evolúcia škriatka k vrcholu)

Kliknutím sa dozviete viac o víťazných dielach: https://bit.ly/2W6AxIN

Ceny Webnovel Spirity Awards, ktoré boli kľúčovou udalosťou na oslavu vzrastajúcej scény online literatúry na celom svete, boli prvýkrát uvedené v roku 2019 na Filipínach. Tento rok začala iniciatíva prijímať príspevky od spisovateľov z celého sveta v anglickom jazyku a podľa oznámenia spoločnosti Webnovel bude aj naďalej každoročnou udalosťou.

Súťaž v písaní je významnou súčasťou úsilia spoločnosti Webnovel o vytvorenie komunity pre písanie z talentov po celom svete a slúži ako centrum inkubácie pre autorov online literatúry. Nie je to len platforma, kde môžu amatérski alebo profesionálni autori publikovať svoje práce, Webnovel môže tiež pomôcť speňažiť všetok dobrý obsah a splniť sny autorov.

„V priebehu rokov si spoločnosť Webnovel vybudovala stabilný vzťah s autormi, čitateľmi a partnermi pre adaptáciu obsahu," tvrdí Sandra Chen. Spisovatelia môžu publikovať obsah na platforme Webnovele a čitatelia platia za to, aby si prečítali tento obsah, čo generuje príjem pre autorov. Okrem toho môžu adaptační partneri spoločnosti na základe spätnej väzby čitateľov určiť, ktoré romány sa oplatí adaptovať.

Webnovel má tiež tím skúsených redaktorov, ktorí pomáhajú spisovateľom upravovať ich práce tak, aby boli relevantnejšie pre potreby trhu a čitateľov. Spoločnosť navyše zaviedla celý rad online kurzov písania, ktoré majú pomôcť zdokonaliť konkrétne zručnosti pri vytváraní webových románov.

Pripravuje sa súťaž Webnovel Spirity Awards Jar 2021. Zostaňte s nami!

O spoločnosti Webnovel

Webnovel je online globálna platforma pre literatúru. Má viac ako 100 000 medzinárodných autorov a viac ako 200 jazykových prekladateľov. Spoločnosť Webnovel vydala viac ako 160 000 pôvodných románov a zhromaždila viac ako 70 miliónov návštevníkov po celom svete. Čínska literatúra zahŕňa 8,9 milióna autorov a 13,4 milióna literárnych diel, ktoré pokrývajú viac ako 200 žánrov a úspešne vytvorila veľké množstvo literárnych diel ako napríklad Sviečka v hrobke, Kroniky zločincov, Nirvana v ohni, Kráľov avatar, ktoré boli adaptované do filmov, televíznych seriálov, animácií, komiksov a hier. Spoločnosť Tencent je jej akcionárom a strategickým partnerom.

Fotografia - https://mma.prnewswire.com/media/1373757/Gold_Winners_of_WSA_Spring_2020.jpg

SOURCE Webnovel