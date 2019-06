Vitech vindt in CVC Capital Partners een partner voor de volgende groeifase

NEW YORK, 7 juni 2019 /PRNewswire/ -- Vitech Systems Group, een vooraanstaand leverancier van op de cloud gebaseerde oplossingen voor de financiële administratie, heeft vandaag aangekondigd dat het bedrijf een definitieve overeenkomst heeft afgesloten met fondsen die worden geadviseerd door CVC Capital Partners. Onder die overeenkomst zullen CVC Fund VII en CVC Growth Partners investeren in een meerderheidsaandeel in het in New York gevestigde technologiebedrijf.

Vitech is een wereldwijd actief bedrijf van meer dan 1.200 professionals dat veel van de wereldwijd leidende organisaties op het gebied van pensioenen, verzekeringen en investeringen als klant heeft. De software van Vitech, V3®, is beschikbaar als een op de cloud gebaseerde oplossing via het op AWS gebaseerde platform V3locity™ van Vitech.

Frank Vitiello, CEO van Vitech, verklaarde: "Dit opwindende partnerschap met CVC geeft ons het kapitaal, de markttoegang, de internationale reikwijdte en de institutionele expertise die we nodig hebben om ons huidige groeitraject voort te zetten door nog agressiever uit te breiden en onze in de sector leidende producten verder te verbeteren. CVC is een toporganisatie en de investering in Vitech is een duidelijke validatie van ons succes tot heden en onze plannen en vooruitzichten voor de toekomst. Ik ben opgewonden over wat dit kan betekenen voor onze software, onze services, onze klanten en onze werknemers."

Chris Colpitts, Senior Managing Director bij CVC verklaarde: "We zijn onder de indruk van de producten van Vitech en hun succes tot heden, en we zijn opgewonden om een partnerschap aan te gaan met Frank en zijn uitstekende managementteam bij het realiseren van de volgende fase van groei." Aaron Dupuis, Senior Managing Director bij CVC Growth voegde toe: "De sterke groei en de gedifferentieerde waardepropositie van Vitech passen uitstekend bij het mandaat van CVC Growth Partners. We zijn opgewonden over ons partnerschap met CVC Fund VII en het management in het kapitaliseren van de significante marktkansen voor Vitech."

CVC Fund VII en CVC Growth Partners zullen samen investeren in Vitech. Het bestaande managementteam blijft waar het is en blijft het bedrijf runnen, maar nu met de backing en ondersteuning van CVC.

Vitech kreeg advies van RBC Capital Markets en Orrick, Herrington & Sutcliffe LLP, en werd geassisteerd door Clearsight Advisors. CVC kreeg advies van Citi, Goldman Sachs & Co. LLC en White & Case LLP. De verwachting is dat de investering later deze zomer wordt afgerond.

Over Vitech®

Vitech Systems Group, Inc. is een vooraanstaand leverancier van op de cloud gebaseerde administratieve oplossingen voor organisaties op het gebied van pensioenen, verzekeringen en investeringen. Het hoofdkantoor van dit privébedrijf staat in New York City en het heeft kantoren in New Jersey, Oklahoma City en Hyderabad. Voor meer informatie bezoekt u www.vitechinc.com.

Over CVC Capital Partners

CVC is een leidend adviesbedrijf voor vermogensbeheer en investeringen. Het is opgericht in 1981 en op dit moment heeft CVC een netwerk van 24 kantoren en meer dan 500 werknemers verspreid over Europa, Azië en de Verenigde Staten. Tot op heden heeft CVC toezeggingen veilig gesteld van meer dan US$123 miljard van een aantal van de wereldwijd leidende institutionele investeerders voor de strategieën op het gebied van vermogensbeheer en kredieten.

In totaal beheert CVC momenteel ongeveer US$76 miljard aan activa. Op dit moment hebben fondsen die worden beheerd of geadviseerd door CVC, wereldwijd geïnvesteerd in 75 bedrijven, die ongeveer 300.000 mensen in talloze landen in dienst hebben. Samen hebben deze bedrijven een gecombineerde jaarlijkse omzet van meer dan US$100 miljard. Voor meer informatie over CVC bezoekt u www.cvc.com.

Over CVC Growth Partners

In 2014 heeft CVC een nieuw team gevormd dat zich richt op kleinere, op groei georiënteerde bedrijven via het speciale fonds CVC Growth Partners. Het fonds is gefocust op middelgrote, snel groeiende bedrijven in de sectoren voor op software en technologie gebaseerde bedrijfsservices. Het fond richt zich in eerste instantie op investeringen in aandelen van tussen $50 miljoen en $200 miljoen in Noord-Amerika en Europa.

