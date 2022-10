Viterra conclui sua aquisição da Gavilon

ROTTERDAM, Holanda, 3 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A Viterra Limited, por meio de uma subsidiária de propriedade integral, tem o prazer de anunciar que fechou hoje seu contrato de compra de ações para adquirir a empresa de grãos e ingredientes da Gavilon Agriculture Investment, Inc. (Gavilon), uma subsidiária de propriedade integral da Marubeni America Corporation.

O preço de compra para a aquisição é de USD 1,125 bilhão, mais capital de giro, e está sujeito a determinados ajustes de preços.

A Gavilon, com sede em Omaha, Nebraska, origina, armazena e distribui grãos e sementes de oleaginosas, bem como ingredientes para rações e alimentos para os mercados nacional e global. Os ativos da Gavilon estão em grandes áreas de crescimento nos Estados Unidos, com acesso a grandes ferrovias, rios e portos.

"O negócio da Gavilon tem todos os atributos essenciais que apoiam nosso plano estratégico de longo prazo e nos permitem oferecer mais valor a nossos clientes em termos de originação e destino", disse David Mattiske, CEO da Viterra Limited. "Esta aquisição fortalece ainda mais nossa rede global, oferecendo-nos uma presença material em todas as principais regiões de exportação, e nos torna uma das maiores empresas de originação de nosso setor."

Mattiske acrescentou ainda: "É com grande prazer que dou as boas-vindas aos funcionários da Gavilon à equipe da Viterra. Espero que seja uma integração tranquila conforme trabalharmos juntos para gerar mais oportunidades para nossos funcionários e clientes, gerando, ao mesmo tempo, valor agregado para nossos acionistas e investidores."

Com efeito imediato, a Viterra integrará a Gavilon em sua rede global e, no início de 2023, implementará a marca Viterra em toda a empresa.

Sobre a Viterra

Na Viterra, acreditamos no poder da conexão. Nossa rede agrícola totalmente integrada e líder mundial conecta os produtores aos consumidores com produtos agrícolas sustentáveis, rastreáveis e com controle de qualidade. Com mais de 18 mil funcionários talentosos atuando em 37 países, nossa rede estratégica de armazenamento, processamento e ativos de transporte agrícolas nos permite oferecer soluções inovadoras e caminhos abertos para nossos clientes, criando parcerias bem-sucedidas e duradouras. Juntos, somos mais fortes e conquistamos mais.

