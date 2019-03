Vitória completa da Mecard na China com respeito à patente Bakugan da Spin Master

SEUL, Coréia do Sul, 31 de março de 2019 /PRNewswire/ -- A marca de brinquedos Mecard – que é desenvolvida com a tecnologia própria da empresa coreana de brinquedos Choirock Contents Factory Co., Ltd. – ganhou um processo de infração de patente movido na China pela empresa mundial de brinquedos Spin Master Ltd.,.

Em 2016, a Spin Master abriu um processo de infração de patente contra a Mecard no Tribunal de Propriedade Intelectual de Guangzhou, China, alegando que a Mecard infringira uma patente relacionada ao brinquedo Bagukan da Spin Master. No julgamento, o Tribunal decidiu que os brinquedos da Mecard não infringem a patente Bakugan da Spin Master e assim indeferiu o processo de infração de patente movido pela empresa. A Spin Master recorreu, mas o Tribunal reafirmou a decisão judicial, tornando-a final e inapelável. Sem mais possibilidades de recorrer – e após uma disputa de quase três anos na China, a Mecard finalmente alcançou uma vitória completa com relação à patente Bakugan da Spin Master. A campanha litigiosa da Spin Master contra a Mecard na China agora chegou ao fim.

"A Choirock detém patentes relacionadas ao primeiro mecanismo do mundo para transformar um brinquedo com o levantar de uma carta, cuja superfície de baixo fica exposta após a transformação", afirmou um representante da Choirock, a empresa sul-coreana que detém as patentes e propriedade intelectual da Mecard. "A Mecard é a marca de brinquedos que mais vende na Coréia. A Choirock fez todos os esforços para proteger nosso inovador mecanismo de transformação em todo o mundo e vai continuar a reforçar nossa propriedade intelectual. A Choirock espera que nossos concorrentes respeitem nossa propriedade intelectual e vai tomar medidas fortes contra qualquer infrator da propriedade intelectual da Choirock".

Sobre a Choirock

A Choirock Contents Factory Co., Ltd. é a principal criadora e provedora de conteúdo da Coréia. A Choirock é altamente especializada em planejamento e desenvolvimento de brinquedos, animações, aplicativos móveis/plataformas e empresa de licenciamento e dedicada à criação de conteúdos únicos e inovadores como Turning Mecard®, Dino Mecard®, Ghost Mecard®, Bbasha Mecard®, Hello Carbot®, Hello Carbot Koong®, Hello Carbot Mini®, SofyRuby®, My Friend Koriri® entre muitos outros. A Choirock está comprometida com o fornecimento do 'Prazer em jogar' ('Delight To Play') para crianças e famílias. Visite-nos online em www.choirockcf.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/843507/Choirock_Contents_Factory_logo.jpg

FONTE Choirock Contents Factory Co., Ltd.

Related Links

http://www.choirockcf.com



SOURCE Choirock Contents Factory Co., Ltd.