Vitória Hotel e Quintal do Vila, na região de Campinas, oferecem opções para curtir as férias com as crianças nos finais de semana

CAMPINAS, Brasil, 27 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Reconhecida pela produção científica, parque universitário, turismo de negócios e por sua pujança econômica, a Região Metropolitana de Campinas (RMC) também tem diversas opções para quem busca pelo turismo de lazer e gastronômico nos finais de semana e férias escolares, dentre eles o Quintal do Vila, em Campinas, e o Hotel Vitória Indaiatuba Convention.

A 95 quilômetros de São Paulo e com fácil acesso pelas rodovias Bandeirantes, Dom Pedro e Anhanguera para quem sai de São Paulo ou outras regiões do interior paulista, hotéis e grupos gastronômicos das cidades da região prepararam diversas atividades para o mês de janeiro para receber as famílias durante todo o mês de recesso escolar. O turismo de passeio representa atualmente cerca de 20% dos negócios da rede hoteleira regional, segundo dados do Campinas e Região Conventions & Vistors Bureau (CRC&VB).

Em Campinas, o Quintal do Vila, localizado dentro do empreendimento gastronômico Vila Paraíso, no Distrito de Joaquim Egídio, conta com uma área uma grande área verde instalada dentro de Área de Proteção Ambiental (APA), cercado de mata natural, lagos e com uma infraestrutura para realização de piquenique. Durante o mês de janeiro, o espaço abre aos sábados e domingos – mediante reserva e compra de cestas de café ou brunch pelo telefone (19) 3298-6913 -, onde os pais podem passar o dia todo e as crianças aproveitarem brincadeiras e atividades recreativas, sob a supervisão de monitores.

A experiência no local começa logo na chegada ao estacionamento. Pais, filhos e casais são transportados para o Quintal do Vila em um trenzinho, onde têm a oportunidade de apreciar a natureza ao longo do trajeto até o espaço reservado, que também é considerado Pet Family.

Ao lado de Campinas, outra opção para as férias escolares é o Hotel Vitoria Indaiatuba Convention, instalado em uma área com 15 mil metros quadrados, estrategicamente localizado próximo ao aeroporto de Viracopos e das principais rodovias da região.

Localizado em uma área totalmente arborizada, cercado de tranquilidade e ao lado do Museu da Água, o Vitória Hotel Indaiatuba oferece uma ampla área de lazer com piscinas, sauna, quadras poliesportivas, campo de futebol gramado e academia com espaços arejados e treinos específicos com acompanhamento dirigido.

Nas férias, além de toda infraestrutura do local, o hotel disponibilizará recreação com monitores da Sorria Eventos, com inúmeras brincadeiras e atividades para crianças dividas por faixas etárias.

Além de passar o dia ou ficar hospedados, os turistas também podem conhecer outros pontos turísticos da região, como o Pico das Cabras, passeio de Maria Fumaça por áreas históricas e ainda desfrutar da alta gastronomia regional, composta por mais de 17 mil estabelecimentos, segundo dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Regional Campinas, e da rica variedade de sabores.

FONTE Rede Vitória Hotéis; Quintal do Vila

