Vitro S.A. vend Cytognos à BD pour prioriser le lancement sur le marché de ses nouvelles plateformes de diagnostic de biologie moléculaire et de pathologie anatomique

La cession de Cytognos est une première étape stratégique visant à positionner Vitro comme un nouvel acteur mondial du diagnostic dans ses segments de marché clés

SÉVILLE, Espagne, 3 février 2022 /PRNewswire/ -- Vitro S.A, (www.vitro.bio), une société privée dont le siège social est situé à Séville, en Espagne, a annoncé aujourd'hui la vente de Cytognos à Becton Dickinson and Company (BD). Cytognos est une société spécialisée dans les solutions de cytométrie en flux pour le diagnostic du cancer du sang, la détection des maladies résiduelles minimes (MRM) et la recherche sur la surveillance immunitaire des maladies hématologiques. Les employés de Cytognos qui rejoignent BD suite à l'acquisition continueront à soutenir la stabilité de l'emploi dans la région de Salamanque en Espagne. Les conditions de la transaction n'ont pas été divulguées.

Vitro est un investisseur à long terme dans Cytognos depuis 1996, prenant une participation majoritaire dans la société en 2018 pour devenir un acteur de plateforme complète qui intègre et commercialise des réactifs, du matériel et des logiciels de cytométrie en flux. Cet investissement complémentaire était le premier de Vitro depuis l'investissement majoritaire de GED Capital dans Vitro en juin 2017. Cytognos est depuis devenu un acteur de plateforme complète sur le marché de la cytométrie en flux clinique.

« Cette transaction majeure avec une société IVD mondiale de premier plan met en avant Vitro en tant qu'acteur technologique de niche sophistiqué, et sera suivie par d'autres réalisations technologiques clés et d'entreprise liées à nos plateformes de biologie moléculaire et de pathologie anatomique », a déclaré Javier Fernandez, PDG de Vitro.

Vitro compte environ 250 employés dans ses installations de Séville, Grenade, Madrid, Valence et Lisbonne, avec une nouvelle succursale à Istanbul qui sera lancée en février. La société dispose de capacités remarquables dans le développement de réactifs, de logiciels et de matériel, et leur intégration dans des plateformes de diagnostic complètes propriétaires. Avec son propre laboratoire de référence en pathologie anatomique et en biologie moléculaire, Vitro est en mesure de valider et de comparer de nouveaux réactifs plus rapidement et plus efficacement que ses principaux concurrents. Grâce à cette cession, Vitro pourra concentrer ses ressources sur le lancement de ses nouvelles plateformes de diagnostic in vitro de premier ordre en 2022. La société met actuellement en place des unités indépendantes pour gérer ses réactifs existants, ses équipes de diagnostic matériel et logiciel qui se concentrent sur la biologie moléculaire, la pathologie anatomique, et les services D2C de santé des femmes.

Lazard a agi en qualité de conseiller financier exclusif, et Garrigues a agi en qualité de conseiller juridique de Vitro. KPMG a fourni un soutien en matière de diligence raisonnable financière et LEK a fourni un soutien en matière de diligence raisonnable commerciale.

Vitro, une société dont le siège social est situé à Séville (Espagne), est un spécialiste entièrement intégré de la R&D, de la fabrication et des ventes qui fournit des réactifs, du matériel et des logiciels de diagnostic in vitro aux hôpitaux et aux laboratoires du monde entier. Vitro a célébré l'an dernier le 30e anniversaire de sa fondation et s'est développée dans plus de 35 pays depuis lors. Elle est conforme aux normes ISO 13485, ISO 15189, ISO 27001, ISO 14001 et travaille actuellement à mettre à jour tous les certificats CE-IVD conformément aux nouvelles exigences IVDR en mai 2022. Tous les réactifs, le matériel et les logiciels sont conçus et fabriqués à 100 % par Vitro dans ses installations de Séville et de Grenade. Vitro est une société privée contrôlée par l'espagnol GED Capital ( www.gedcapital.com ), une société de capital-investissement qui investit dans le marché intermédiaire bas.

