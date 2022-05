VitroLabs lève 46 millions de dollars pour développer le premier pilote de production de cuir par culture cellulaire au monde

Le financement de série A est mené par Agronomics ; parmi les autres investisseurs : BESTSELLER's Invest FWD, le groupe mondial de luxe Kering, Khosla Ventures, l'acteur et défenseur de l'environnement Leonardo DiCaprio, New Agrarian et Regeneration.VC.

MILPITAS, Californie, 4 mai 2022 /PRNewswire/ -- VitroLabs Inc, entreprise biotech californienne pionnière dans le développement d'un nouveau processus scientifique pour produire du cuir animal par culture cellulaire pour la première fois au monde, annonce aujourd'hui la clôture d'une levée de fond de série A pour construire et développer une unité de production pilote. Au total, l'entreprise a levé 46 millions de dollars. Le financement de série A est mené par Agronomics, avec, parmi les autres investisseurs : BESTSELLER's Invest FWD, le groupe mondial de luxe Kering, Khosla Ventures, l'acteur et défenseur de l'environnement Leonardo DiCaprio, New Agrarian et Regeneration.VC. Par ailleurs, Kering poursuit son partenariat avec VitroLabs en apportant son soutien en matière de tests de qualité produit, tannage et finissage.

Le PDG et co-fondateur de VitroLabs, Ingvar Helgason, s'est donné pour mission de créer des matériaux de la plus haute qualité, répondant aux normes les plus exigeantes du secteur du luxe, tout en réduisant considérablement leur impact environnemental et en améliorant le bien-être animal. « À une époque où la préservation de l'environnement est plus importante que jamais, les entreprises de biotechnologie ont l'opportunité de montrer la voie en changeant la façon dont nous produisons nos matières premières et concevons nos chaînes d'approvisionnement, en travaillant main dans la main avec les artisans qui sont au cœur du secteur de la maroquinerie et de ses 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires », explique Ingvar Helgason. « En lançant la première unité de production de cuir cultivé, nous allons franchir une étape majeure dans l'accomplissement de notre mission, qui consiste à conduire la transition vers un avenir plus durable. »

« L'innovation durable constitue l'un des axes stratégiques de Kering en matière de développement durable; et nous recherchons depuis des années de nouvelles solutions pour développer des matériaux alternatifs capables de réduire notre impact sur l'environnement à long terme. Nous sommes convaincus que l'innovation est l'une des clés pour relever les défis environnementaux auxquels le secteur du luxe est confronté. C'est pourquoi nous sommes très intéressés par le potentiel qu'offrent les biomatériaux comme le cuir cultivé », déclare Marie-Claire Daveu, Directrice du Développement durable et des affaires institutionnelles de Kering.

« Nous avons vu exploser le nombre d'entreprises qui développent des matériaux de substitution au cuir. Toutefois, le cuir animal cultivé de VitroLabs préserve les caractéristiques biologiques du cuir que les industriels, les artisans et les consommateurs connaissent et apprécient, et il élimine dans le même temps les aspects les plus néfastes, sur le plan environnemental et éthique, des processus de fabrication du cuir conventionnel associés à son approvisionnement. » ajoute Ingvar Helgason.

Basé à Milpitas, en Californie, VitroLabs est la première start-up prête à commencer à produire du cuir cultivé à une certaine échelle. Depuis 2016, l'entreprise a été la pionnière de ce matériau de pointe en utilisant des procédés d'ingénierie tissulaire pour créer du cuir animal cultivé n'utilisant que quelques cellules animales. L'entreprise a réalisé des progrès significatifs sur la qualité des produits par l'optimisation des processus d'expansion cellulaire et la conception novatrice d'un cultivateur de peau à grande échelle. À l'automne dernier, VitroLabs a emménagé dans les 4 000 m2 de sa nouvelle installation conçue pour la production pilote et les travaux en laboratoire, en marquant ainsi sa transition de la phase de recherche à la phase commerciale. Le financement de série A permettra d'accélérer cette phase vers la commercialisation, avec l'expansion des équipes de recherche scientifique, de fabrication et de développement commercial. « La plateforme évolutive d'ingénierie tissulaire de VitroLabs fournit un cuir durable de haute qualité », souligne Jim Mellon, d'Agronomics. « Nous sommes très heureux de continuer à soutenir VitroLabs, la première société de fabrication de cuir cultivé de luxe prête à la commercialisation. »

Le Dr Dusko Ilic, co-fondateur et chercheur en cellules souches, raconte : « Ces deux dernières années, notre principal objectif a été de pousser notre plateforme d'ingénierie tissulaire pour accroître l'efficacité et optimiser la production tissulaire afin d'obtenir l'aspect, la texture et les performances du cuir traditionnel à l'échelle. Avec plusieurs avancées majeures dans les domaines de la conception des bioréacteurs, des bioprocédés, de la conception des infrastructures et dans le développement de la culture cellulaire, nous sommes maintenant en passe d'aboutir à un processus évolutif qui offre les qualités souhaitées, ouvrant ainsi la voie vers l'objectif ultime de l'industrialisation. »

À propos de VitroLabs

Fondée en 2016 et basée à Milpitas en Californie, VitroLabs est une société de biotechnologie qui met au point une plateforme évolutive d'ingénierie tissulaire pour la production efficace et écologique de cuir à partir de quelques cellules seulement. En combinant des processus avancés d'ingénierie tissulaire à des innovations brevetées lui permettant d'atteindre l'échelle commerciale, VitroLabs s'est donné pour mission de produire du cuir cultivé à partir de cellules qui offrira l'aspect, la texture et les performances du cuir traditionnel sans aucun compromis. Le processus de production de cuir cultivé commence par un prélèvement unique de quelques cellules d'un animal. Celles-ci sont ensuite cultivées dans un milieu riche en nutriments. Les cellules se développent, se divisent et s'organisent en tissu cutané sans qu'on n'ait jamais besoin de retourner à l'animal. On parvient ainsi à atteindre dans la composition du matériau la complexité des peaux traditionnelles contenant des protéines qui constituent un cuir durable et luxueux après finition, et cela sans avoir besoin de constamment recourir à des animaux comme source de ces peaux. Le processus est plus durable sur le plan environnemental et plus favorable au bien-être animal que celui utilisé pour produire du cuir traditionnel. Pour plus d'informations, consulter www.vitrolabsinc.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1807544/VITRO_LOGO_CMYK_Brown144_Logo.jpg

SOURCE VitroLabs Inc