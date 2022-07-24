Вице-президент Моуран посетил бразильский завод GWM и высоко оценил L.E.M.O.N. DHT

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GWM

Jul 24, 2022, 19:35 ET

- Вице-президент Моуран посетил бразильский завод GWM и высоко оценил систему L.E.M.O.N. DHT

БАОДИН, Китай, 25 июля 2022 г. /PRNewswire/ -- 5 июля вице-президент Бразилии Амилтон Моуран (Hamilton Mourão) посетил бразильский завод компании GWM в Ирасемаполисе и высоко оценил инновационную гибридную систему L.E.M.O.N. DHT.

Brazilian Vice President Hamilton Mourão Visits GWM's Brazil Factory, L.E.M.O.N. DHT Wins High Praise
Brazilian Vice President Hamilton Mourão Visits GWM's Brazil Factory, L.E.M.O.N. DHT Wins High Praise

На встрече также присутствовала Нелита Мишель (Nelita Michel), мэр Ирасемаполиса. В рамках визита технические эксперты познакомили участников с передовыми интеллектуальными решениями и энергетическими технологиями компании GWM, в частности, с уникальной системой L.E.M.O.N. DHT. Помимо этого, команда предоставила подробный план инвестиций и общей деятельности GWM в Бразилии.

«Мы вступили в эпоху умной экономики. Учитывая, что технологический прогресс всегда оказывает ключевое влияние на рост ВВП любой страны, Бразилии также необходимо двигаться в этом направлении. Это поспособствует увеличению качественных рабочих мест и внедрению инноваций. Сегодня на этом заводе я увидел будущее», — заявил Моуран.

Во время визита он также опробовал прототип HAVAL H6, оснащенный силовым агрегатом L.E.M.O.N. DHT, и дал положительный отзыв автомобилю.

«Замечательная машина. И не только потому, что использует электричество. Важно то, что в ней применена передовая технология. Это гораздо больше, чем двигатель», — заявил Моуран.

Ранее компания GWM провела первый онлайн медиасалон, посвященный L.E.M.O.N. DHT. Многие бразильские СМИ уже проявили интерес и повышенное внимание к этой системе.

«GWM — один из крупнейших в Китае производителей личных транспортных средств с лучшими в мире гибридными и электрическими приводами, — отметили в TAKATA Сar Xperience, бразильском медиа, известным профессиональными обзорами на автомобили. —

L.E.M.O.N. DHT — высокоинтегрированная, высокоэффективная и многорежимная бензиноэлектрическая гибридная система. Благодаря гибридной технологии с последовательно-параллельной работой двух двигателей и мощному гибридному силовому агрегату система обеспечивает оптимальный баланс эффективности и производительности независимо от диапазона скоростей и сценариев.

Автомобиль, оснащенный данной системой, например, модель HAVAL H6, представленная на рынке Таиланда, может выполнять интеллектуальное переключение режимов на основе различных сценариев, обеспечивая не только низкий расход топлива, но и высокую эффективность. В городских условиях система способна интеллектуально переключаться между электро- и гибридным режимами, повышая энергоэффективность. Кроме того, при движении с высокой скоростью двигатель, электродвигатель и генератор могут работать одновременно с максимальной эффективностью для обеспечения оптимальной мощности транспортного средства.

Данные модели могут работать в разных дорожных условиях, обеспечивая экономию топлива, увеличение мощности и повышение комфорта при вождении.

В настоящее время продажи HAVAL H6, оснащенного L.E.M.O.N. DHT, уже значительно выросли на некоторых рынках. По данным Ai iT, одного из тайских СМИ, продажи гибридного электромобиля HAVAL H6 на рынке Таиланда в первой половине 2022 года лидируют в категории «NEV compact SUV» уже шесть месяцев подряд.

Предполагается, что в ближайшем будущем модели, оснащенные этой технологией, продолжат привлекать потребителей по всему миру, предлагая им совершенно новый опыт вождения благодаря инновационным решениям L.E.M.O.N. DHT.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1864641/Brazilian_Vice_President_Hamilton_Mour_o_Visits_GWM_s_Brazil_Factory__L_E_M_O_N__DHT_Wins_High_Prais.jpg

SOURCE GWM