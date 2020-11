Вице-президент TCSA Говард Чхан председательствует на форуме высокого уровня по вопросам мировой политики с участием экспертов из Нью-Йоркского университета, корпорации Cognizant и Федерального резервного банка

ПАРИЖ, 12 ноября 2020 г. /PRNewswire/ -- Вице-президент компании Thousand Cities Strategic Algorithms Cloud Technology (TCSA) Говард Чхан (Howard Chang) был приглашен в качестве председателя коллегии экспертов по вопросам мировой политики на сессии "Statecraft, Economic Development and Central Bank Reform after the Pandemic" («Управление государством, экономическое развитие и реформа центральных банков после пандемии») в рамках форума «Диалог континентов», проводимого Гамбургским институтом международной экономики (Hamburg Institute of International Economics) и Комитетом за обновление Бреттон-Вудса (Reinventing Bretton Woods Committee, RBWC).