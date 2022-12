Viva uma experiência de viagem única com o FindGuide

Baixe um aplicativo para organizar passeios com guias locais e sentir o verdadeiro espírito dos seus destinos

Dubai, Emirados Árabes Unidos, 8 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- OFindGuide, uma nova plataforma que conecta guias locais a viajantes de todo o mundo, lançou seu aplicativo para viajantes para iOS, na App Store da Apple, e para Android, na Play Store do Google. Agora, os turistas poderão encontrar, entrar em contato e criar passeios exclusivos com guias locais em qualquer lugar do mundo sem sair do aplicativo ou passar por terceiros.

Os "pacotes de férias modernos" atuais diminuíram as alegrias da exploração da história e da cultura durante viagens para outros locais longe de casa. As pessoas agora perdem a melhor parte das férias: viver aventuras com moradores locais que levam as pessoas a locais empolgantes e as inspiram com suas histórias.

O FindGuide foi criado para tornar os passeios privados simples, acessíveis e interessantes para todos, independentemente da idade, orientação, histórico e pontos de vista. O aplicativo FindGuide oferece acesso a centenas de guias locais em mais de 100 cidades em todo o mundo, incluindo Europa, América do Norte e do Sul, Sudeste Asiático e muito mais.

Disponível em cinco idiomas principais, a navegação no aplicativo é intuitiva com uma bela interface que torna o processo de criação de passeios rápido e sem problemas. O aplicativo FindGuide também possibilita a criação de passeios pessoais a pé e em veículos e oferece recomendações sobre os melhores pontos turísticos com culinária local.

Os viajantes só precisam baixar o aplicativo, escolher o destino e as datas da viagem e definir suas preferências. Eles podem escolher entre uma seleção de guias locais ou esperar que um guia entre contato com eles.

Todos os guias locais do FindGuide são experientes e têm sua própria visão única sobre os passeios pela cidade. E para viajantes mais conservadores, o FindGuide oferece guias veteranos altamente qualificados com certificados.

Baixe o aplicativo FindGuide agora e deixe suas férias se tornarem mais do que apenas uma viagem

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1964504/FindGuide.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1964473/FindGuide_Logo.jpg

FONTE FindGuide

