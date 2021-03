VIVAIA lance une campagne d'essai gratuite pour les toutes nouvelles collections afin d'inviter le public à participer davantage au développement durable

« Notre nouvelle collection SS 2021 s'inspire de femmes exerçant des professions et des styles de vie différents. Nous espérons pouvoir proposer à nos clients un plus grand nombre de chaussures de styles différents, comme la mule Giselle, adaptée aux vacances en bord de mer, les élégants talons Emery et Della, pour les soirées et le travail au quotidien, et la basket Evermore, adaptée à la randonnée. Chaque femme découvrira celle qui conviendra le mieux à son propre style de vie », a déclaré Jeff Evans, le designer en chef de VIVAIA, « et d'ici là, nous avons hâte d'entendre leurs réactions et leurs suggestions, afin que VIVAIA puisse bâtir un meilleur avenir. Et c'est pourquoi nous avons lancé cette campagne d'essai gratuit.»