Vivencie o futuro do cinema com a criação do primeiro curta-metragem feito pela Campari com inteligência artificial e inspirado no gênio criativo de Fellini

Desde sua criação, a Campari expandiu os limites da criatividade para ir além da norma, liberando as paixões e os talentos de artistas em diferentes áreas no caminho da criação. De nomes mundialmente famosos até talentos jovens e emergentes, a relação entre a Campari e as artes, em especial o cinema, vem se fortalecendo ao longo dos anos. Tendo trabalhado em um anúncio com Federico Fellini, para uma de suas poucas colaborações de marca em 1984, o Campari Red Diaries: Fellini Forward continua, em 2021, o legado da marca, casando a criatividade e a inovação no setor do cinema com a mais avançada tecnologia. Graças a uma equipe de especialistas do estúdio de produção e inovação UNIT9 , ferramentas dedicadas de inteligência artificial foram exploradas e desenvolvidas para desvendar o gênio criativo de Federico Fellini de formas nunca antes testadas. Francesca Fabbri Fellini , sobrinha de Fellini, esteve envolvida no projeto desde o início, juntamente com os diretores Zackary Canepari e Drea Cooper (documentário), Maximilian Niemann (curta metragem) e uma enorme equipe, apresentando-lhes alguns dos principais colegas de Fellini, compartilhando conselhos e conhecimentos em primeira mão sobre seu tio e também contribuindo para a seleção do elenco, figurino e roteiro para o curta metragem. Essa colaboração contínua entre as inteligências humana e artificial mostra como o sentimental e o racional, o emocional e o orientado por dados podem se unir para criar uma obra de arte totalmente nova.

Em relação ao projeto, Francesca Fabbri Fellini comentou: "Meu tio Federico foi original em sua forma de representar a vida utilizando elementos oníricos como seu meio de comunicação. Acho que um projeto como esse é uma maneira perfeita de honrar seu legado. Embora se inspirasse muito em seu passado, ele estava sempre olhando para o futuro. Uma abordagem semelhante foi adotada para esse projeto com a Campari; ele tem como base o patrimônio, porém é futurista com o uso da inteligência artificial."

Ao longo do processo, membros originais da equipe de Fellini se envolveram e foram consultados, oferecendo informações cruciais sobre a obra do "Maestro". Isso incluiu o operador de câmera de Fellini, Blasco Giurato (Os Palhaços, 1970); seu designer de set três vezes vencedor do Oscar, Dante Ferretti (Ensaio da Orquestra, 1978; Cidade das Mulheres, 1980; E o Navio Continua a Navegar, 1983; Ginger e Fred, 1986; A Voz da Lua, 1990); e Luigi Piccolo, diretor de Sartoria Farani, uma renomada loja italiana que possui figurinos restaurados de alguns dos maiores filmes de Fellini, incluindo Satyricon (1969), Os Palhaços (1970) e Amarcord, (1973). Cada um deles foi conferido para definir o que poderia ou não ser considerado como fellinesco. O resultado culminou em um curta-metragem fascinante, ambientado no coração de Roma, que explora a vida e os sonhos de Fellini com personagens e arranjos típicos em todo o filme.

A dupla ZCDC de diretores do documentário Zackary Canepari e Drea Cooper filmaram a criação desse curta metragem, convidando os importantes especialistas em inteligência artificial e criatividade Marcus du Sautoy e Dra. Emily L. Spratt a entrar no set para compartilhar sua opinião sobre a iniciativa inovadora. Hava Aldouby, historiadora de arte e especialista em Fellini, e Anita Todesco, curadora da Galleria Campari, também foram consultadas e ofereceram uma visão eclética sobre o assunto em questão, o que desencadeou um debate sobre o papel que a inteligência artificial pode desempenhar na criatividade e em outras áreas.

Marcus du Sautoy, especialista em inteligência artificial e criatividade disse: " Devemos ver a inteligência artificial como uma colaboradora extraordinária; é uma nova ferramenta, como se Galileu obtivesse um telescópio e pudesse olhar o universo como nunca antes. A inteligência artificial é uma ferramenta que nos permite analisar dados em uma escala que, humanamente, não podemos fazer. Nesse projeto, uma das maiores realizações da inteligência artificial foi pegar os filmes de Fellini e analisar cada um, quadro a quadro. Utilizar essa ferramenta no setor criativo é um avanço extremamente empolgante e ajudará a encontrar ideias que nos faltam atualmente. A inteligência artificial pode nos ajudar a quebrar nossos próprios moldes para criar novas histórias."

Por meio do projeto Fellini Forward do Campari Red Diaries 2021, a Campari tem como objetivo continuar o legado de inovação e criatividade estabelecido por seus fundadores, inspirando as futuras gerações e profissionais de criação em todo o mundo a liberar suas paixões. A Campari também criou um programa único de aprendiz com estudantes envolvidos nos projetos futuristas Fellini Forward do mundo todo, incluindo o Centro Sperimentale di Cinematografia (CSC) na Itália, o American Film Institute em Los Angeles e a Academia Internacional de Ciências Audiovisuais (CSIA) na Suíça, a fim de explorar o gênio criativo de Fellini, utilizando a tecnologia de inteligência artificial e falando com os principais membros da equipe de filmagem em cada estágio da produção para ver em primeira mão como as mentes humanas colaboraram com inteligência artificial na criação do curta-metragem. "Quando estava no set de filmagem, realmente senti que os locais, a atmosfera e os personagens eram fellinescos! A parte mais inspiradora desse projeto foi o processo em si. Do início ao fim, vi um acúmulo de magia e fantasia que soava tão verdadeiro quanto o próprio Maestro e sua arte" , disse Giulia Bonomelli, formada em design de produção pela CSC. Andrea Munafo, um grande fotógrafo, acrescentou: "Foi interessante ver como a inteligência artificial pôde trabalhar lado a lado com o pensamento humano. Ainda acho que sem um toque humano, o cinema não poderia existir."

Jean Jacques Dubau, diretor de marketing do Campari Group, comentou : "Estamos muito satisfeitos por estar de volta com nosso projeto Campari Red Diaries em 2021, honrando o legado criativo de um dos maiores cineastas de todos os tempos, Federico Fellini. Na Campari, buscamos expandir os limites da inovação em criatividade e temos feito isso por mais de 160 anos, visando deixar um legado duradouro para as gerações futuras, convidando-as a explorar sua Red Passion, o impulso da criatividade que não pode ser ignorado. Esperamos que o esforço do Fellini Forward transporte as pessoas para o passado e para o futuro, explorando o gênio criativo de formas totalmente novas, ao mesmo tempo que desfrutam de um coquetel icônico de Campari como o Negroni."

Fellini Forward estreará no Festival de Cinema de Veneza com um evento de tapete vermelho no dia 7 de setembro, seguido de um lançamento na América do Norte no Festival de Cinema de Nova York no dia 29 de setembro. O documentário estará disponível para todos assistirem logo depois, em uma plataforma sob demanda (SVOD) em mercados selecionados. Para mais informações, siga os canais de mídia social da Campari @campariofficial.

Para dar uma espiada nos bastidores do Fellini Forward, assista ao teaser no YouTube: https://bit.ly/Campari-Red-Diaries-Fellini-Forward

NOTAS AOS EDITORES

SOBRE O CAMPARI RED DIARIES

Em 2017, a Campari continuou esse legado, trabalhando com talentos de classe mundial e diretores premiados para criar uma série de comerciais icônicos e curta-metragens como meio de comunicação, com a criação do Campari Red Diaries. Desde o lançamento da plataforma, a Campari tem trabalhado com atores de alto calibre como Clive Owen, Zoe Saldana, e Ana de Armas para dar vida ao trabalho de alguns dos melhores diretores do mundo vivos, incluindo Paolo Sorrentino, Stefano Sollima e Matteo Garrone. Esse ano, com esse projeto, a marca está indo ainda mais longe, colaborando com o duo de diretores de documentários ZCDC para explorar e prestar homenagem ao gênio criativo do falecido Federico Fellini, de mãos dadas com as mais recentes novas tecnologias de inteligência artificial.

SOBRE A CAMPARI

Campari, a icônica e inesquecível bebida vermelha italiana, que serve de base para alguns dos coquetéis mais famosos do mundo. A Campari foi fundada em Milão em 1860 por Gaspare Campari e é administrada por seu filho, Davide, que criou algo tão distinto e revolucionário que sua receita secreta não foi alterada desde então. De cor vermelha vibrante, o sabor único e em múltiplas camadas do Campari é o resultado da infusão de ervas, plantas aromáticas e frutas em álcool e água. Além de ser único e distinto, o Campari é extremamente versátil, oferecendo possibilidades inesperadas e sem limites. Como fonte dessa inspiração apaixonada desde sua criação vista através do gênio criativo de seus fundadores, artistas em diferentes áreas e os melhores bartenders do mundo, o Campari estimula seus instintos de liberar suas paixões, inspirando criações ilimitadas.

SOBRE O CAMPARI GROUP

O Campari Group é um importante participante do setor global de destilados, com um portfólio de mais de 50 marcas premium e super premium, distribuídas em prioridades globais, regionais e locais. As prioridades globais, o principal foco do grupo, incluem Aperol, Appleton Estate, Campari, SKYY, Wild Turkey e Grand Marnier. O grupo foi fundado em 1860 e hoje é o sexto maior do mundo no setor de destilados premium. Possui um alcance de distribuição global, negociando em mais de 190 países do mundo, com posições de liderança na Europa e nas Américas. A estratégia de crescimento do Campari Group visa combinar crescimento orgânico por meio de forte construção de marca e crescimento externo por meio de aquisições seletivas de marcas e empresas. Com sede em Milão, na Itália, o Campari Group possui 22 fábricas em todo o mundo e tem sua própria rede de distribuição em 21 países. O Campari Group emprega aproximadamente quatro mil pessoas. As ações da matriz Davide Campari-Milano N.V. (Reuters CPRI.MI - Bloomberg CPR IM) estão listadas na bolsa de valores italiana desde 2001. Para mais informações: http://www.camparigroup.com/en Aprecie nossas marcas de forma responsável.

SOBRE A UNIT9

Tornando as marcas famosas desde 1997, a UNIT9 é uma parceira global de inovação com a única missão de criar experiências surpreendentes na interseção da criatividade de classe mundial, tecnologia de ponta e habilidade técnica impecável. Formada por uma equipe multidisciplinar de visionários, a empresa é especialista em experiência e qualificados em: inteligência artificial, experiências virtuais e híbridas, realidade aumentada, cinema e animação, design de produtos, tecnologias experimentais e emergentes e design digital, de gaming e de experiência. É por isso que a AdAge coroou-a com o título de Empresa de Produção do Ano em 2019 e a Campaign a designou como Empresa de Tecnologia do Ano por dois anos consecutivos, em 2020 e 2021. Desde desenhar em montanhas com robôs controlados no Twitter até simular Lionel Messi e criar um vestido em estilo tapete vermelho com tecnologia de RA 5G, a UNIT9 está sempre aprendendo, testando, desenvolvendo e fazendo, além de estar sempre no topo da inovação há mais de duas décadas. Duzentas pessoas, cinco escritórios, nove fusos horários: uma empresa, um objetivo: fazer um trabalho incrível.

CRÉDITOS PRINCIPAIS DO DOCUMENTÁRIO

Diretores, Drea Cooper, Zackary Canepari

Produtores , Gary Kout, Harry Starkey-Midha

Produtores Executivos , Adam Dolman

Editor , Toby Conway-Hughes

Diretor de Fotografia , Michael Paleodimos

Compositor , Matthew Joynt

Assistente de Produção , Joe Youens

Apresentador , Campari

Colaboradores, Francesca Fabbri Fellini, Anita Todesco, Professor Marcus du Sautoy

Maximilian Niemann, Marc D'Souza, Dr. Emily L. Spratt, Hava Aldouby, Dante Ferretti, Andrea Munafo, Giulia Bonomelli

CRÉDITOS PRINCIPAIS DO CURTA-METRAGEM

Diretor, Maximilian Niemann

Produtor , Harry Starkey-Midha

Editor , Alex Burt

Compositor , Jascha Viehl

Diretor de Fotografia , Jalaludin Trautmann

Figurinista , Danielle Ciancio

Designer de Produção , Laura Pozzaglio

ELENCO

Jovem Fellini , Simone Coppo

Mulher de vermelho , Neva Leoni

Almirante , Hal Yamanuochi

Mulher de casaco de pele/leoa , Cetty Arancio

Mulher rindo/pavão , Evelina Meghnagi

Pinguins , Luca Massaro , Valerio Malorni , Pietro Romano

Elefante , Zagor Borghesi

Músicos da banda , Marco Carboni , Giancarlo Greco , Gebremeskek D Yemane

Palhaços , Ilaria Cecere , Francesco Rivista

Barman , Vincenzo Iantorno

Fellini idoso , Mariano Aprea

Assistente de Fellini , Nav Ghotra

PRODUÇÃO DIGITAL/DESENVOLVIMENTO DE IA

Diretor de Criação, Maximilian Niemann

Diretor de Projeto, Marc D'Souza

Produtor Executivo, Martino Butti

Produtor, Yi Nong Dong

Gerente de Projeto, Piotr Przygoda

Conceito Criativo, Davide Bianca

Roteirista, Eros Tumbarello

Gerente Técnico, Andrew Oaten

Diretor Técnico, Maciej Zasada

Diretor de Arte, Karol Goreczny

Designer de Experiência, Matt Silverstein

Desenvolvimento de Som, Jascha Viehl

Diretor de 3D , Sandeep Kamal

CRÉDITOS DO PROJETO

Agência de Criação, WT

Produção e Desenvolvimento de Inteligência Artificial , UNIT9

Estratégia de RP Global , Hill+Knowlton Strategies

Agência de Criação Digital, We Are Social

Fotografia, FM

FONTE Campari

