Viver em uma ilha exclusiva se torna possível com o lançamento da Ilha Falcon da Al Hamra, no valor de AED 1 bilhão, em Ras Al Khaimah

O lançamento da Ilha Falcon reafirma os planos de desenvolvimento futuro e a visão de Al Hamra e do Emirado de Ras Al Khaimah. O projeto do condomínio na ilha idílica oferece vistas deslumbrantes do Golfo Pérsico, da lagoa, do campo de golfe e da marina com serviço completo, com as montanhas Hajar ao fundo. O condomínio seguro e vibrante, projetado para uma vida privada, férias em casa e turismo, pode ser acessado tanto pela terra quanto pelo mar, com amplas vagas de estacionamento para carros e instalações de atracação para barcos e iates.

Um investimento em uma vida de descanso perfeito ou como um ativo que poderá proporcionar retornos substanciais ao longo dos anos, com valorização imobiliária ascendente graças ao crescimento econômico de Ras Al Khaimah, a Ilha Falcon está programada para ser concluída em fases no prazo de dois anos. A Ilha do Norte será lançada como a Fase 1, composta por 240 residências, que variam de dois a sete quartos e com preços a partir de AED 1,2 milhão. As residências têm áreas de 120 a 650 metros quadrados, com dois a sete quartos com banheiro, e se misturam aos terrenos de até mil metros quadrados com magnífico paisagismo. Algumas contam com praias exclusivas e piscinas particulares.

A Ilha Falcon fica perto de um campo de golfe de classe mundial e de um corredor de cinco quilômetros com o portfólio de hospitalidade de luxo da Al Hamra, incluindo o Waldorf Astoria Ras Al Khaimah e o Ritz Carlton Al Hamra Beach. A ilha fica próxima à marina e ao iate clube Al Hamra. Entre outras comodidades estão uma piscina somente para mulheres, academia completa, centro comunitário, trilhas de caminhada e quadra de tênis.

Benoy Kurien, CEO do grupo Al Hamra, disse: "O projeto da Ilha Falcon foi concebido para oferecer uma visão extraordinária sobre uma oferta cotidiana essencial em todos os sentidos. Isso está alinhado com nossa visão de trazer muitos primeiros lugares e recordes para Ras Al Khaimah, apoiando o crescimento econômico, a estratégia de turismo e a agenda de subsistência dos Emirados. Nossos condomínios são o lar de pessoas de mais de 100 países, trazendo um estilo de vida global para Ras Al Khaimah."

Para mais informações, envie um e-mail para: [email protected] ou ligue para 800 AL HAMRA. Vídeo: Falcon Island

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1767802/Al_Hamra.jpg

FONTE Al Hamra

