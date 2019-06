Vivera Foodgroup se concentre exclusivement sur le marché du végétal

Un groupe d'entreprises à la croissance rapide cède l'entreprise de viande Enkco

HOLTEN, Pays-Bas, 11 juin 2019 /PRNewswire/ -- Suite à la vente de l'entreprise Enkco spécialisée dans la viande, Vivera Foodgroup opte pour un avenir sans produits carnés en ne gardant que les sociétés Vivera, Culifrost et Dutch Tofu Company. Le groupe nourrit de fortes ambitions et vise des investissements à grande échelle pour développer sa capacité de production et sa gamme de produits. Vivera occupe une place de choix sur le marché européen. Il s'agit de l'un des plus grands producteurs de produits végétaux du vieux continent. La plupart des 100 employés d'Enkco seront repris par Vivera Foodgroup.

L'avenir, c'est le végétal

Enkco, spécialiste des produits carnés surgelés et congelés, a été vendue au groupe néerlandais Van Loon à la fin du mois de mai 2019. Grâce à cette vente, Vivera Foodgroup pourra se concentrer davantage sur les importantes opportunités de croissance que représente le végétal. Avec la marque Vivera, le groupe occupe une position forte sur le marché dans de nombreuses régions d'Europe, et fait partie des trois plus grands acteurs du continent.

Croissance substantielle du marché du végétal en Europe

Vivera Foodgroup constate clairement que l'intérêt porté par les consommateurs pour des aliments plus sains et plus durables augmente fortement dans de nombreuses régions d'Europe. Compte tenu de l'évolution rapide de la demande du marché et de la vente d'Enkco, Vivera Foodgroup souhaite investir structurellement à un niveau plus élevé pour étendre ses capacités de production et proposer de nouveaux produits. À court terme, à savoir d'ici le 3ème trimestre 2019, la capacité de production de l'usine Vivera aux Pays-Bas augmentera considérablement.

Willem van Weede, PDG de Vivera Foodgroup, a déclaré : « Nous sommes l'une des premières entreprises de l'industrie mondiale de la viande à lui dire adieu. Nous nous concentrons désormais uniquement sur les aliments à base de végétal qui sont en train de conquérir véritablement la planète. Les consommateurs découvrent de plus en plus que les produits végétaux peuvent avoir autant de goût que la vraie viande et qu'ils présentent de nombreux avantages pour la santé, l'environnement et le bien-être des animaux. Grâce à la vente de nos activités liées aux produits carnés, nous pensons pouvoir dynamiser encore plus rapidement la croissance de Vivera à l'international. »

Production à grande échelle de produits végétaux

Avec une production hebdomadaire de plus d'un million de produits végétaux et forte du développement de ses produits, Vivera répond à l'intérêt croissant des consommateurs pour des aliments plus sains et plus durables.

Grâce à la commercialisation du premier steak végétalien en 2018, Vivera a franchi une étape importante dans son histoire. Rien qu'au Royaume-Uni, plus d'un million d'articles ont été vendus par la chaîne de supermarchés Tesco. De plus, afin d'élargir sa vaste gamme de produits, Vivera a récemment lancé des produits à succès, tels que Pulled Veggie, Shawarma Kebab et Veggie Quarter Pounder, disponibles dans de nombreux grands magasins en Europe.

À propos de Vivera Foodgroup

Vivera est un pionnier dans l'élaboration de repas végétariens et végétaliens depuis 1990. La société, dont le siège et l'usine sont situés aux Pays-Bas, est depuis devenue l'un des plus grands producteurs en Europe. Aux côtés de Culifrost (producteur de composants pour repas surgelés végétaux IQF) et de Dutch Tofu Company (tofu de haute qualité), Vivera fait partie du groupe récemment créé Vivera Foodgroup. Suite à la vente de la société de viande Enkco, le nouveau groupe a été fondé le 1er juin 2019. Vivera Foodgroup est uniquement actif sur le marché des produits végétaux.

Vivera s'est engagé à fournir au consommateur des produits végétaux savoureux. La société est convaincue que la vie est meilleure quand on mange moins de viande. Il devient plus facile de manger moins de viande grâce à notre gamme étendue et croissante de plus de 40 produits savoureux bons pour vous et la planète. Faire du changement un choix facile : « Plus de vie, moins de viande ».

L'objectif de Vivera est d'aider à mobiliser tout un chacun pour faire de ce changement une réalité, notamment en fabriquant des produits révolutionnaires délicieux comme le premier steak végétalien commercialisé au monde. Depuis son apparition en rayon en 2018, plusieurs millions d'articles ont été vendus en Europe de l'Ouest. Les produits Vivera sont disponibles dans plus de 25 000 supermarchés dans 25 pays européens.

Site Web : www.vivera.com

