Vivo dévoile sa nouvelle identité visuelle

« Vivo est passée du statut d'adepte à celui de fer de lance dans l'industrie de la technologie et des produits qui définissent un mode de vie », a déclaré Spark Ni, vice-président principal de Vivo. « Grâce à cette nouvelle image de marque, nous espérons redéfinir la place qu'occupe la marque en termes de technologie et d'innovation et exprimer notre vision de la marque qui consiste à 'profiter de ce qui est extraordinaire' auprès des jeunes consommateurs du monde entier, grâce aux visuels uniques de Vivo et à son esprit créatif. »

Vivo s'est associée au célèbre designer danois Bo Linnemann pour concevoir le nouveau logo. Le nouveau logo présente des lignes simplifiées et des angles plus vifs qui reflètent l'esprit avant-gardiste de Vivo.

L'entreprise a également revisité sa couleur « Vivo Blue » en ayant recours à une nuance de bleu plus saturée à la suite d'une étude réalisée par Vivo pour mieux comprendre les habitudes visuelles des consommateurs et leur réceptivité visuelle aux écrans numériques. La nouvelle couleur devrait être plus apaisante pour les yeux et elle constitue un arrière-plan visuel idéal pour incarner le caractère créatif et expressif de l'entreprise.

Vivo a aussi présenté sa police de caractères VivoType en anglais, qui offre six graisses et deux largeurs, ainsi que la police VivoType en chinois qui offre deux graisses, pour permettre une parfaite adaptation de ces polices à différentes régions du globe et langues. Les nouvelles polices VivoType en anglais et en chinois sont respectivement l'œuvre de Bo Linnemann et du calligraphe chinois Qiu Yin.

« Vivo n'est pas seulement un fer de lance de la technologie des smartphones, mais aussi une marque déterminée à communiquer sincèrement avec les consommateurs. S'appuyant sur la grande visibilité de Vivo à l'international et sur son influence planétaire, cette nouvelle identité visuelle va permettre de mieux transmettre le tempérament et l'attractivité de la marque », a déclaré Bo Linnemann, designer qui a contribué au projet de nouvelle image de marque de Vivo.

La nouvelle image de marque sera mise à jour sur les systèmes d'identité visuelle et déployée dès à présent sur les canaux hors ligne.

À propos de Bo Linnemann

Bo Linnemann influence le design danois depuis le début des années 1980. Il a reçu le prix danois du design pour la conception graphique à 17 reprises et a également reçu un certain nombre de prix de design internationaux, notamment le Red Dot. Il a conçu les polices de caractères de marques internationales comme Carlsberg, Microsoft, Coca Cola et Ikea.

À propos de Qiu Yin

Qiu est un maître chinois de la conception de polices de caractères, doublé d'un calligraphe renommé. Il a remporté le Concours national chinois de calligraphie à la plume en 1985 et le premier concours international de calligraphie à la plume dure en 1988. Il a conçu la police de caractères de l'emblème des Jeux asiatiques de Guangzhou 2010.

À propos de Vivo

Vivo est une entreprise technologique mondiale de premier plan qui s'engage à créer des innovations et des services mobiles intelligents et pionniers. Œuvrant à la création d'un écosystème d'internet mobile dynamique, Vivo possède et exploite actuellement un vaste réseau de recherche, dont des centres de recherche et développement aux États-Unis (San Diego) et en Chine (Dongguan, Shenzhen, Nanjing, Pékin et Hangzhou). Ces centres sont axés sur le développement de technologies grand public de pointe, dont la 5G, l'IA, la photographie mobile et la conception de smartphones de nouvelle génération.

À la fin de l'année 2017, plus de deux cents millions d'utilisateurs de Vivo profitaient de ses produits et services mobiles dans le monde entier. Vivo est présente sur 18 marchés dans le monde et dispose de magasins physiques de vente au détail dans plus de 1 000 villes à l'échelle planétaire.

