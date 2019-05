Vivo épaule les joueurs à la PUBG MOBILE Club Open SEA League 2019

La collaboration avec PUBG MOBILE marque un tournant décisif, car il s'agit de l'un des jeux sur mobile les plus populaires, développé par Tencent Games et PUBG Corporation et comptant plus de 200 millions de fans – sans compter la Chine, la Corée, et le Japon – ainsi que l'indiquent les téléchargements. Vivo épaulera les meilleurs joueurs de la région dans leur conquête de gloire. Ce partenariat revêt une haute importance pour la marque, notamment car nombre de ses amateurs sont également des joueurs.

Vivo fournira le smartphone officiel de la PMCO 2019 SEA League, garantissant ainsi un moment de jeu inégalable. Son V15Pro est par exemple doté du moteur Multi-Turbo, qui offre une performance optimale, même au cours des jeux sur mobile les plus intenses. Il combine plusieurs technologies turbo, à savoir Center Turbo, Net Turbo, Cooling Turbo, AI Turbo et Game Turbo afin d'assurer une expérience utilisateur parfaite. Cerise sur le gâteau : grâce à l'affichage Ultra FullView™ du V15Pro, les joueurs bénéficient d'une vue immersive et ininterrompue lorsqu'ils terrassent leurs ennemis.

Quelques visages familiers se détachent au sein des équipes qualifiées pour la PMCO 2019 SEA League. L'équipe RRQ Athena de Thaïlande, notamment, bénéficie d'un grand soutien et nous avons hâte de voir leurs performances.

La PMCO 2019 SEA League compte 5 jours de tournoi étalés sur 5 semaines. Au total, 20 équipes issues des finales nationales et 4 équipes invitées participeront à l'événement et seront réparties en 3 groupes lors d'un tirage au sort (8 équipes par groupe). Les 4 équipes obtenant le meilleur score de la PMCO 2019 SEA League dans les différentes régions se qualifieront pour la grande finale de la PMCO 2019 SEA League. Sans compter les 4 équipes régionales obtenant la 1re place, les 12 meilleures équipes de la PMCO 2019 SEA League iront à la grande finale de la PMCO 2019 SEA League.

Le tournoi PMCO 2019 connaîtra son apogée en juillet prochain, lorsque les 16 meilleures équipes s'affronteront à la finale mondiale du « Spring Split » à Berlin en Allemagne. Un « Fall Split » est également prévu plus tard cette année.

Le PMCO 2019 Spring Split a débuté en mars, avec plus de 30 000 équipes du monde entier venues prendre part aux qualifications officielles du jeu pour avoir une chance de gagner leur place au « Spring Split Group Stage » de leur région respective.

Pour en savoir plus sur le PMCO 2019, rendez-vous ici.

À propos de Vivo

Vivo est une société technologique mondiale de premier plan spécialisée dans le développement de produits et de services mobiles intelligents novateurs. Œuvrant à la création d'un écosystème d'internet mobile dynamique, Vivo possède et exploite actuellement un vaste réseau de recherche, dont des centres de recherche et développement aux États-Unis (San Diego) et en Chine (Dongguan, Shenzhen, Nanjing, Beijing et Hangzhou). Ces centres s'attachent à développer des technologies grand public de pointe, notamment la 5G, l'IA, la photographie mobile et la conception de smartphones de nouvelle génération.

Plus de deux cents millions d'utilisateurs profitent des produits et services mobiles de Vivo tout autour du globe. Vivo est présente sur 18 marchés dans le monde et dispose de magasins physiques de vente au détail dans plus de 1000 villes à travers le monde.

À propos de PUBG MOBILE

Développé par Tencent Games et PUBG Corporation, PUBG MOBILE est basé sur PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS, le jeu phénomène original sur PC et Xbox One qui a déferlé sur le monde du divertissement interactif en 2017. Jusqu'à 100 joueurs sont parachutés sur une île isolée pour s'affronter dans une épreuve où un seul gagnant remporte tout. Les joueurs doivent localiser et récupérer leurs propres armes, véhicules et autres fournitures, et vaincre tous les autres joueurs dans une arène qui a beaucoup à offrir sur les plans visuel comme tactique et dont la surface rétrécit régulièrement.

PUBG MOBILE est téléchargeable gratuitement sur l'App Store et sur Google Play. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à visitez les comptes officiels de PUBG MOBILE sur Facebook, Twitter et YouTube.

