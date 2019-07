Vivo fait part de son plan d'expansion sur les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique

Apport d'une gamme de produits novateurs et élégants à davantage de consommateurs autour du monde

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 29 juillet 2019 /PRNewswire/ -- Vivo a annoncé aujourd'hui son plan d'expansion sur les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique, régions dans lesquelles sera bientôt lancée sa toute dernière série Y de téléphones intelligents. Dans le cadre de son expansion mondiale, les produits de Vivo sont désormais disponibles aux ÉAU et au Maroc ; le Nigeria, le Kenya, l'Égypte, l'Arabie saoudite et Bahreïn vont suivre dans les mois qui viennent.

En exploitant le succès du V15 et du NEX, extrêmement populaires sur l'ensemble des marchés en Asie et ayant propulsé son retour parmi les cinq premiers fabricants de smartphones mondiaux d'après l'International Data Corporation (IDC), Vivo poursuit sa mission consistant à apporter des produits novateurs et élégants à un plus grand nombre de consommateurs autour de la planète. Selon Counterpoint Research, le marché des téléphones intelligents au Moyen-Orient et en Afrique a augmenté de 6 % en glissement annuel (GA) au premier trimestre 2019 alors que le marché des téléphones polyvalents déclinait de 6 % (GA) sur la même période, ceci démontrant une demande croissante pour des smartphones novateurs dans ces régions.

« Depuis notre entrée initiale sur le marché international en 2014, nous nous sommes consacrés à comprendre les besoins des consommateurs grâce à une recherche approfondie et un effort en vue de proposer des produits et services novateurs pour répondre aux nécessités changeantes des modes de vie, » a déclaré Spark Ni, directeur général adjoint de Vivo. « Les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique sont importants pour nous, et nous adopterons notre approche en gardant à l'esprit les besoins des utilisateurs. Le lancement de la série Y n'est qu'un début. Au-delà de la série Y, nous sommes impatients d'apporter très bientôt aux consommateurs du Moyen-Orient et d'Afrique nos autres produits, prodigieusement en vogue. »

La série Y sera progressivement disponible sur les marchés du Moyen-Orient et d'Afrique en commençant par les ÉAU et le Maroc. Les modèles Y12, Y15 et Y17 procurent tous aux utilisateurs un équilibre différent entre concept futuriste, fonctions puissantes de photographie et performances. À partir d'un rapport de 89 % écran-boîtier, intelligence artificielle pour triple appareil photo jusqu'à une conception 'Magical Color Fusion', la série Y est un mélange parfait de technologie et de style que l'on rencontre uniquement dans les smartphones haut de gamme.

Vivo a atteint de nouveaux sommets dans le domaine de l'expérience du mobile, depuis sa présentation en première mondiale de la technologie du lecteur d'empreinte digitale jusqu'au lancement du NEX, téléphone intelligent à appareil photo avant escamotable. La série V est une autre série appréciée de Vivo. Son tout récent V15Pro est après le NEX le premier modèle qui incorpore le premier appareil photo avant escamotable de l'industrie, exemple manifeste de l'engagement de Vivo à apporter des technologies sophistiquées aux utilisateurs du monde entier et de tous les horizons.

Vivo investit également de façon considérable dans le développement de la 5G et de l'intelligence artificielle. Au récent Congrès mondial de la téléphonie mobile de 2019 à Shanghai, la Société a annoncé sa stratégie en vue de l'accélération de ses innovations sur l'ensemble des appareils intelligents et des applications en vue de l'ère de la 5G. Elle a mis en vedette une gamme d'apps pour la 5G ainsi que de nombreux autres scénarios de 'vie intelligente', renforçant ainsi l'engagement de la Société envers l'innovation pour l'expérience du mobile de la nouvelle génération.

À propos de Vivo

Vivo est une société spécialisée dans la technologie de premier plan au niveau mondial vouée à la création de produits et services mobiles, intelligents et tournés vers l'avenir. Vivo se consacre à constituer un écosystème dynamique d'internet mobile ; elle possède et exploite à l'heure actuelle un réseau étendu d'opérations de recherche, avec des centres de recherche et développement à San Diego, Shenzhen, Nankin, Pékin, Hangzhou et Taïpei. Ces centres se concentrent sur le développement de technologies d'avant-garde pour grand public, notamment la 5G, l'intelligence artificielle, la photographie mobile et la conception de téléphones intelligents de nouvelle génération. Vivo a par ailleurs établi cinq centres de production autour du globe à travers la Chine, l'Asie du Sud et l'Asie du Sud-Est.

Plus de deux cents millions d'utilisateurs dans le monde entier apprécient les produits mobiles et services de Vivo.

SOURCE Vivo