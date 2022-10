vivo udostępnia użytkownikom zagranicznym system Funtouch OS 13 oparty na Androidzie 13

Nowy system operacyjny oferuje dodatkowe opcje personalizacji, udoskonalenia w zakresie bezpieczeństwa oraz jeszcze więcej wygodnych funkcji, które zapewniają płynną i nieprzerwaną pracę.

SHENZHEN, 24 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Firma vivo oficjalnie zaprezentowała nowy system operacyjny Funtouch OS 13, adresowany do użytkowników na rynkach zagranicznych. Ten unowocześniony system operacyjny oparty na najnowszym systemie Android 13 łączy w sobie charakterystyczne cechy wzornictwa z nowymi i ulepszonymi opcjami personalizacji, udoskonalonymi funkcjami ochrony prywatności i bezpieczeństwa oraz innowacyjnymi funkcjami kontroli, zapewniając płynne i niezakłócone użytkowanie. vivo nie tylko stara się zapewnić konsumentom bezproblemowe funkcjonowanie, ale także pragnie dać im możliwość wyrażenia swojej kreatywności i wyjątkowości za pomocą własnych urządzeń.

Możliwość personalizacji ekranu

Funkcjonalny system operacyjny Funtouch OS 13 umożliwia użytkownikom jeszcze większą kontrolę wizualną nad ekranem głównym. Dzięki zastosowaniu monochromatycznych ikon klienci mogą teraz zmieniać kolor ikon na ekranie głównym, dopasowując je do tapety, systemu i interfejsów aplikacji, co znacznie uwalnia ich kreatywność i możliwość wyrażania siebie.

Ponadto najnowszy system oferuje możliwość dostosowania kolorów interfejsu systemowego i wbudowanych aplikacji, w tym paneli powiadomień, regulatora głośności, kalkulatora i zegara. System może wykorzystać kolor z preferowanej tapety i motywu użytkownika, aby określić odpowiedni odcień koloru i zastosować go do interfejsu aplikacji, przekształcając urządzenie na bardziej osobiste.

Dodatkowa ochrona i bezpieczeństwo

Nowa funkcja przypinania aplikacji pomaga zabezpieczyć wrażliwe dane, zapewniając użytkownikom poczucie komfortu w odniesieniu do ich bezpieczeństwa i prywatności. Jeżeli z urządzenia korzysta inna osoba, funkcja dwupoziomowego przypinania utrzymuje wybraną aplikację w zasięgu wzroku i uniemożliwia dostęp do wszystkich innych programów na urządzeniu. Rozwiązanie to zapewnia większą elastyczność, umożliwiając właścicielowi ustawienie parametrów i kontrolę dozwolonych działań w przypiętej aplikacji, gdy z urządzenia korzystają inne osoby.

Najnowsza aktualizacja pozwala również użytkownikom ukrywać zdjęcia i filmy oraz wybierać dostęp rozmaitych aplikacji do określonych zdjęć, zapobiegając w ten sposób niepożądanemu oglądaniu ich na urządzeniach i dodatkowo zwiększając ochronę prywatności.

Ulepszone zarządzanie i łatwość obsługi, które zwiększają wygodę użytkowania

Aby ułatwić użytkownikom vivo korzystanie z systemu Funtouch OS 13, zastosowano również poprawione zarządzanie aplikacjami, iManager, który pozwala w szczególności monitorować czas korzystania z aplikacji. Jeśli zużycie procesora jest zbyt wysokie, można zamknąć daną aplikację jednym dotknięciem. iManager pozwala również zapobiegać przegrzaniu, zmniejszając liczbę aktywnych aplikacji i dostosowując częstotliwość procesora w oparciu o funkcję chłodzenia telefonu.

Niezależnie od aktualizacji pogody, na pulpicie znajduje się również karta AQI przeznaczona dla użytkowników dbających o zdrowie, którzy chcą natychmiast sprawdzić najnowsze informacje dotyczące jakości powietrza, z dostępnym szczegółowym indeksem PM2,5.

Z uwagi na renomę firmy vivo w zakresie fotografii mobilnej najwyższej jakości należy spodziewać się modernizacji w zakresie zdjęć i materiałów wideo. Profesjonalny obiektyw ułatwia fotografowanie dzięki nowemu pierścieniowi stabilizującemu, który pomaga niwelować skutki drżenia rąk.

Ponadto nowy system operacyjny udoskonalił proces edycji wideo, umożliwiając wyciszenie dźwięku podczas edycji materiału filmowego, a nawet precyzyjną regulację głośności w każdym segmencie nagrania, co pozwala na tworzenie filmów o profesjonalnej jakości.

W zakresie kontroli dostępności wprowadzono poprawki dotyczące korekcji i odwrócenia kolorów, a także możliwość usunięcia animacji dla użytkowników o szczególnych potrzebach, np. z wadami wzroku.

System operacyjny Funtouch OS 13 będzie dostępny od 24 października 2022 r., począwszy od modelu X80 Pro. vivo stopniowo udostępni oprogramowanie większej liczbie użytkowników na całym świecie, oferując im najbardziej innowacyjne rozwiązania.

vivo

vivo jest spółką technologiczną wytwarzającą innowacyjne produkty oparte na wartościach projektowych, których rdzeń stanowią inteligentne urządzenia i usługi. Spółka stawia sobie za cel zbudowanie mostu między człowiekiem a światem cyfrowym. Dzięki wyjątkowej kreatywności vivo zapewnia coraz wygodniejsze życie mobilne i cyfrowe. Kierując się podstawowymi wartościami, do których należą Benfen*, orientacja na użytkownika, wartość oparta na projektowaniu, nieustanne uczenie się i duch zespołowy, spółka wdrożyła strategię zrównoważonego rozwoju z wizją przekształcenia się w zdrowszą, bardziej zrównoważoną korporację światowej klasy.

Skupiając i wykorzystując najlepsze lokalne talenty w celu zapewnienia doskonałości, vivo jest wspierana przez sieć centrów badawczo-rozwojowych w Shenzhen, Dongguan, Nanjing, Pekinie, Hangzhou, Szanghaju i Xi'an skoncentrowanych na rozwoju najnowocześniejszych technologii konsumenckich, w tym 5G, sztucznej inteligencji, wzornictwa przemysłowego, systemów obrazowania i innych przyszłościowych technologii. vivo dysponuje również inteligentną siecią produkcyjną (w tym autoryzowaną przez vivo), której roczna zdolność produkcyjna wynosi prawie 200 milionów smartfonów. Jak dotąd firma rozwinęła sieć sprzedaży w ponad 60 krajach i regionach i cieszy się uznaniem ponad 400 milionów użytkowników na całym świecie.

* „Benfen" to określenie oznaczające dążenie do tego, by zawsze podejmować odpowiednie działania i realizować je we właściwy sposób. To jednocześnie idealny opis misji vivo, którą jest tworzenie technologii dobrze służących użytkownikom

Informacje o najnowszych wydarzeniach związanych z vivo można znaleźć na stronie https://www.vivo.com/en/about-vivo/news

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1927083/image_1.jpg

Zdjęcia - https://mma.prnewswire.com/media/1926895/image_2.jpg

SOURCE vivo