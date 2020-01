VIZIO se asocia con FOX Deportes como patrocinador oficial de los NFLeros para la previa del gran partido de este domingo

"La gente espera con ansias la llegada del domingo para ver el gran partido de todo el año; antes no era fácil encontrar una transmisión con comentarios en español. Nos entusiasma asociarnos con FOX Deportes, el único lugar para ver el partido en español", dijo Bill Baxter, director de tecnología de VIZIO. "Los amantes del deporte saben mejor que nadie que tener el mejor sistema de sonido y el mejor televisor marcan la diferencia al recrear, en casa, la experiencia de ir al estadio. En VIZIO no solo nos enorgullece llevar calidad y valor excepcional a millones de clientes de todo el país gracias a nuestro catálogo de productos; además, con esta alianza estamos felices de llevar el gran partido de este fin de semana a aún más fans".

El público podrá seguir la transmisión de NFL Deportes y el partido por Internet a través de las apps FOX Sports y FOX Now con el apoyo de Apple AirPlay 2 y Chromecast integrado por parte de VIZIO. Además, VIZIO patrocinará a FOX Deportes en la cancha en Miami con VIZIO TV in situ y promocionales emitidos toda la semana. Esta alianza también redobla la dedicación de VIZIO a crear grandiosas experiencias para todos los públicos.

En preparación para el domingo, VIZIO ofrece grandes descuentos en muchos dispositivos SmartCast TV, con ahorros de entre $100 y $1,000 en modelos M-Series y P-Series en tiendas minoristas como Best Buy, Sam's Club y Costco.

Si desea más información sobre VIZIO, visite www.VIZIO.com.

Acerca de VIZIO

VIZIO, la marca estadounidense #1 de televisores1 y la marca #1 de barras de sonido2 en los Estados Unidos, fabrica innovadoras soluciones de entretenimiento y valor para millones de consumidores conectados. Fundada en 2002 y rápidamente establecida como audaz líder de la industria, VIZIO ha desarrollado un catálogo de productos de vanguardia en el sector que ofrecen experiencias brillantes y asombrosas, al tiempo que se incorpora de manera impecable al hogar inteligente. La compañía diseña una colección de televisores, barras de sonido y la plataforma inteligente SmartCast TV pensando en los deseos del consumidor, y ha sido calificada como la marca de televisores con crecimiento más vertiginoso en los Estados Unidos con Quantum Dot1 y la marca de barras de sonido con crecimiento más vertiginoso en los Estados Unidos con Dolby Atmos.2 El liderazgo de los productos VIZIO se destaca constantemente en reseñas y premios de la industria, y recientemente recibió 30 galardones Best of CES 2020.

© 2020 VIZIO, Inc. VIZIO, el logo con la V, VIZIO SmartCast y otros términos y frases son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de VIZIO, Inc. Todas las demás marcas comerciales y logos son propiedad de sus respectivos dueños. Todos los derechos reservados.

1 Fuente: The NPD Group, Inc., U.S. Weekly Retail Tracking Service, LCD TV, Quantum dots incluido, basado en unidades, 6 de enero de 2019 – 30 de noviembre de 2019 comparado con 31 de diciembre de 2017 – 24 de noviembre de 2018 combinado.

2 Fuente: The NPD Group, Inc., U.S. Weekly Retail Tracking Service, Barras de sonido, Dolby Atmos, 6 de enero de 2019 – 28 de septiembre de 2019 comparado con 31 de diciembre de 2017 – 22 de septiembre de 2018 combinado.

